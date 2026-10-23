Trump krävs på kryptovinster från Emiraten i ny stämning – "skamlöst"

”Har tjänat skamlöst på sitt ämbete”

Bland annat pekas det på att en investerare med nära band till Förenade Arabemiraten kom överens om att köpa en stor andel i World Liberty Financial strax före presidentens tillträde i januari 2025. Detta har lett till anklagelser om att betalningarna strider mot etiska regler och utgör en form av otillåten korruption.

”Ingen president i amerikansk historia har tjänat så skamlöst på sitt ämbete”, heter det i stämningsansökan från aktieägare i Circle Internet Group, som är ett börsnoterat amerikanskt kryptoföretag och konkurrent till Trump-familjeföretaget World Liberty Financial, uppger CNBC.

Trumps kryptoföretag har tidigare stämts och anklagats för bland annat ”maffiametoder”.

Vita huset: Grundlös stämning

Kravet i stämningsansökan går ut på att domstolen ska tvinga de berörda bolagen att återbetala de pengar som har flödat till presidenten samt kräva full öppenhet kring samtliga transaktioner mellan utländska aktörer och statschefen. Från officiellt håll tillbakavisas alla anklagelser. Vita huset har avfärdat juridiska processer av detta slag och en talesperson har stämplat ärendet som en grundlös aktion.

”Detta är ännu en oseriös stämningsansökan som återspeglar samma trötta narrativ som demokraterna har drivit mot president Trump, hans familj och hans administration i ett decennium. Det finns inga intressekonflikter”, hävdar Vita husets talesperson Anna Kelly i ett uttalande till CNBC.

Kravet: Lämna tillbaka pengarna

Företrädare för World Liberty Financial har framhållit att verksamheten följer gällande amerikanska lagar och att anklagelserna saknar substans.

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Matt Pelikan, advokat på Evergreen Legal och som företräder J. Benjamin Greenberg, tidigare aktieägare och anställd i kryptobolaget Circle, är av en annan åsikt:

”Vi stämmer för att stoppa korruptionen och tvinga president Trump att lämna tillbaka vinsterna till de amerikanska skattebetalarna”, säger han.