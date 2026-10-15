Kryptojätte köper bank i Europa – Sverige en del av planen

Med bankens licens vill Payward bygga ut sina finansiella tjänster i Europa. Planen omfattar bland annat räntebärande insättningar, konsumentlån, företagslån, kreditkort och eurobetalningar genom det europeiska betalsystemet Sepa.

Har redan sparkunder i Sverige

Sverige finns bland marknaderna där bolaget vill slå sig in. Saldo Bank erbjuder redan tidsbundna sparkonton och lån till kunder i bland annat Sverige. Det gör affären mer relevant än om Kraken bara hade köpt en bank för att få en licens på papperet, som Realtid också rapporterat.

Saldo Bank räknar med att lansera sitt kreditkort på den svenska marknaden under 2027, enligt Paywards pressmeddelande.

”En reglerad EU-bank är den pusselbit som gör att vi kan betjäna europeiska kunder på det sätt som en primär finansiell institution bör göra”, säger Paywards vd Arjun Sethi i bolagets pressmeddelande. Han har delat ledarskap med David Ripley.

Arjun Sethi beskriver ambitionen som att kunderna ska kunna hålla tillgångar, flytta pengar och få dem att arbeta från en och samma plattform.

Kan minska avståndet mellan banker och krypto

Banklicensen kan också ge Payward möjlighet att erbjuda finansiell infrastruktur till andra fintechbolag.

Genom att kontrollera en bank kan Payward få större kontroll över insättningar, utlåning och betalningsflöden, i stället för att vara beroende av externa banker för delar av kundernas ekonomi.

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Det kan också minska avståndet mellan traditionella pengar och kryptotillgångar. På sikt öppnar en sådan modell för att kunder ska kunna hantera både bankmedel och digitala tillgångar inom samma finansiella ekosystem.

Payward måste invänta myndigheternas godkännande innan affären kan slutföras.

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