Norge vill blockera Polymarket: Sverige saknar verktyget

Dessa bettingsidor är fortfarande väldigt nya och har moraliskt såväl som politiskt laddade argument för och emot. Fallet med den åtalade soldaten Gannon Ken Van Dyke från i april 2026 visar på problematiken.

Han var delaktig i planeringen av Operation Absolute Resolve, insatsen för att gripa Venezuelas president Nicolás Maduro, från och med den 8 december och framåt.

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I slutet av december öppnade han ett konto på Polymarket och lade in cirka 13 olika vadslagningar om operationen. Dessa handlade om att ifall Maduro skulle vara borta den 31 januari och om amerikanska styrkor skulle finnas i Venezuela, enligt justitiedepartementet.

Enligt åtalet kände han till utgången i förväg. Den 3 januari grep amerikanska styrkor Maduro i Caracas före gryningen, vadslagningen gick igenom och Van Dyke tog ut pengarna samma dag. Insatsen var 33 034 dollar, motsvarande cirka 331 000 kronor, och vinsten 409 881 dollar, cirka 4,1 miljoner kronor, enligt åtalet. Tolv gånger insatsen.

Van Dyke nekar till brott, enligt Stars and Stripes, och är inte dömd ännu. Delstaten New York stämde i somras konkurrenten Kalshi för olaglig spelverksamhet, skrev Realtid.

Allt lagen erbjuder är ett varningsmeddelande

Skillnaden ligger i två paragrafer. Norge kan ålägga internetleverantörerna att DNS-blockera åtkomsten för personer i Norge, enligt pengespilloven § 32 a, och bara om skälen för väger tyngre än nackdelarna, enligt ett beslut från februari.

Sverige har ingen motsvarighet. Spellagens enda åtgärd mot själva sajten är ett varningsmeddelande som visas vid besöket. Myndigheten får besluta om det ”om det finns särskilda skäl”, enligt 18 kap. 28 §. Det blir en skylt framför sajten, inte en stängd dörr.

Betalningsblockering fanns, men upphävdes 2023 eftersom myndigheten aldrig hade använt den, enligt Ds 2025:23. Spelinspektionen pekar själv ut ”DNS-blockering av olagliga spelsidor” som något Sverige saknar, enligt lägesbilden från 2025.

I våras bad myndigheten regeringen om både betalningsblockering och ökade möjligheter att blockera domäner, rapporterade Gambling Insider den 31 mars.

Nio procent ligger utanför räckvidden

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Regeringens svar är i stället en ny definition. Från den 1 januari 2027 föreslås lagen gälla alla sajter där personer i Sverige kan delta, oavsett om de vänder sig hit, enligt samma promemoria.

Ungefär 14 procent av onlinespelet låg utanför den licensierade marknaden 2023, varav omkring två tredjedelar på sajter som enligt spellagen inte riktar sig hit, enligt lägesbilden. Det ger nio procent utom räckhåll.

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