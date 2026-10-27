Bytte bort sina bitcoin – nu varnar miljardären: "Går till noll"

Men det är sällan domedagsprofetiorna kommer från insiders i kryptovalutabranschen. Den kanadensisk-amerikanske riskkapitalisten Chamath Palihapitiya var en tidig förespråkare för bitcoin och har tjänat stora pengar på krypto. Han startade riskkapitalbolaget Social Capital efter att ha lämnat Facebook 2011, där han var hög chef.

Tror bitcoin kommer att hackas

Palihapitiya blev tidigt en av kryptovalutans mest uppmärksammade förespråkare. 2013 beskrev han bitcoin som ett bättre alternativ än guld. I december 2017 förutspådde han att priset skulle nå 100 000 dollar.

Men nu har han svängt. I en intervju i podcasten Moonshots fick investeraren frågan om bitcoin har spelat ut sin roll.

”Jag tror helt enkelt att värdet har ett tak och att den till slut hackas och sedan går till noll”, säger Chamath Palihapitiya i podcasten.