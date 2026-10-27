Han var en av bitcoins tidiga miljardvinnare. Nu varnar Chamath Palihapitiya för att kryptovalutan kan gå hela vägen till noll, och pekar ut kvantdatorer som ett stort hot.
Bytte bort sina bitcoin – nu varnar miljardären: "Går till noll"
Prognoser om att bitcoin kommer att krascha hela vägen till noll kommer titt som tätt, nästan lika ofta som prognoser om att kryptovalutans värde kommer att nå månen.
Men det är sällan domedagsprofetiorna kommer från insiders i kryptovalutabranschen. Den kanadensisk-amerikanske riskkapitalisten Chamath Palihapitiya var en tidig förespråkare för bitcoin och har tjänat stora pengar på krypto. Han startade riskkapitalbolaget Social Capital efter att ha lämnat Facebook 2011, där han var hög chef.
Tror bitcoin kommer att hackas
Palihapitiya blev tidigt en av kryptovalutans mest uppmärksammade förespråkare. 2013 beskrev han bitcoin som ett bättre alternativ än guld. I december 2017 förutspådde han att priset skulle nå 100 000 dollar.
Men nu har han svängt. I en intervju i podcasten Moonshots fick investeraren frågan om bitcoin har spelat ut sin roll.
”Jag tror helt enkelt att värdet har ett tak och att den till slut hackas och sedan går till noll”, säger Chamath Palihapitiya i podcasten.
Fick aktier i utbyte
Miljardären har tidigare uppskattat att hans bitcoinförsäljningar kostade honom upp till 4 miljarder dollar i utebliven avkastning. Hur stor den faktiska vinsten blev är inte offentligt känt.
Nu har han inte längre något direktägande i bitcoin. I stället har han överfört sitt långsiktiga innehav till kryptoföretaget Digital Currency Group, DCG, och fått aktier i utbyte.
Han har beskrivit upplägget som bättre eftersom det minskar riskerna kring förvaring och säkerhet, enligt den finländska finanssajten Salkunrakentaja.
Utvecklarna måste hinna före hotet
Enligt Palihapitiya är ett av de största problemen att bitcoinets utvecklare måste enas om och genomföra en övergång till kvantsäkra kryptografiska metoder.
Palihapitiya menar att bitcoinets offentliga transaktionshistorik kan begränsa efterfrågan från stora institutioner och centralbanker. Att transaktioner kan följas på blockkedjan kan, enligt honom, skapa säkerhetsrisker för identifierbara ägare.
Nollprognosen möter motstånd
Alla delar inte Palihapitiyas slutsats. Investeraren Jordi Visser avfärdade nyligen nollprognosen i en intervju med podcasten The Pomp Podcast. Han anser att kvanttekniken innebär en risk som måste tas på allvar, men att det finns tid att förbereda sig.
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