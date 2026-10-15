Finlands efterlysta kryptomiljonär greps i Turkiet. Klockor för miljoner är sedan tidigare kvar i Finland, och så gick jakten på pengarna.
Kryptomiljonären gripen i Istanbul – klockor för miljoner kvar i Finland
Kryptomiljonären Richard James Schueler, 47, har gripits i Besiktas-distriktet i Istanbul i Turkiet efter en uppmärksammad och överraskande razzia mot hans lägenhet.
Gripandet utfördes i en gemensam operation av den turkiska polisen och landets underrättelsetjänst. Schueler har under en längre tid varit internationellt efterlyst av Interpol och sökts av de finländska myndigheterna.
Bakgrunden till det dramatiska gripandet sträcker sig tillbaka till hösten 2024, konstaterar den finländska kvällstidningen Iltalehti.
Misstänkt för både grovt skattebrott och misshandel
Helsingfors tingsrätt utfärdade då en begäran om att Schueler skulle häktas i sin frånvaro. Han misstänks i Finland för grovt skattebrott samt för misshandel riktad mot en person som var 16 år gammal vid gärningstillfället.
De påstådda skattebrotten rör omfattande kryptovalutaverksamhet där miljonären misstänks ha smitit från skatter till ett värde av hundratals miljoner euro. Den misstänkta brottsligheten uppges ha pågått under flera år innan han lämnade landet.
Enligt uppgifter från turkiska medier genomfördes polisen operation mot Schuelers bostad i Istanbul med stor kraftsamling. Under tillslaget mot lägenheten påträffades och beslagtogs betydande värden i form av kontanter, smycken och vapen.
Påträffade 600 000 dollar vid razzian mot lägenheten
Ilta-Sanomat uppger med hänvisning till den turkiska nyhetsbyrån IHA att bland annat 600 000 dollar i kontanter hittades i lägenheten. Schueler och hans fru fördes till polisstationen, rapporterar turkiska medier.
Lokal media rapporterar även, enligt Iltalehti, om att det fanns flygande kameradrönare på platsen vars exakta syfte utreds av de turkiska myndigheterna. Den 47-årige mannen, som är amerikan och även känd under namnet Richard Heart, har tidigare gjort sig ett namn genom sina enorma tillgångar.
Under 2022 placerade han sig i toppen över de finländska inkomsttagarna med över 15 miljoner euro i enbart kapitalskatter.
Ska överföras till Helsingfors för att ställas inför rätta
Finländsk polis har ännu inte hunnit bekräfta alla detaljer kring den slutliga utlämningen men ärendet hanteras i samarbete med internationella organ. Utredare påpekar att kryptomiljonärens affärer har varit svårgenomsynliga på grund av kryptovalutornas anonyma natur.
Nu väntar en formell juridisk process för att avgöra när Schueler kan komma att transporteras tillbaka till Finland för att möta rättvisan.
Rolex-klockorna blev kvar när han flydde från Finland
När den nu gripne kryptomiljonären Richard James Schueler tidigare flydde från Finland – i ett försök att undkomma rättvisan – lämnade han kvar en mängd exklusiva klockor. Polisen beslagtog 20 lyxklockor (merparten av märket Rolex) till ett sammanlagt värde av över 2,6 miljoner euro (motsvarande närmare 30 miljoner kronor.