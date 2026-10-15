Kryptomiljonären gripen i Istanbul – klockor för miljoner kvar i Finland

Gripandet utfördes i en gemensam operation av den turkiska polisen och landets underrättelsetjänst. Schueler har under en längre tid varit internationellt efterlyst av Interpol och sökts av de finländska myndigheterna.

Bakgrunden till det dramatiska gripandet sträcker sig tillbaka till hösten 2024, konstaterar den finländska kvällstidningen Iltalehti.

Misstänkt för både grovt skattebrott och misshandel

Helsingfors tingsrätt utfärdade då en begäran om att Schueler skulle häktas i sin frånvaro. Han misstänks i Finland för grovt skattebrott samt för misshandel riktad mot en person som var 16 år gammal vid gärningstillfället.

De påstådda skattebrotten rör omfattande kryptovalutaverksamhet där miljonären misstänks ha smitit från skatter till ett värde av hundratals miljoner euro. Den misstänkta brottsligheten uppges ha pågått under flera år innan han lämnade landet.

Enligt uppgifter från turkiska medier genomfördes polisen operation mot Schuelers bostad i Istanbul med stor kraftsamling. Under tillslaget mot lägenheten påträffades och beslagtogs betydande värden i form av kontanter, smycken och vapen.