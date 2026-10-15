Cash FX stäms: Visade vinst varje dag

Siffror som inte går ihop

Dagens PS har räknat på löftet. Femton procent i veckan, återinvesterat i ett år, blir drygt 1 400 gånger insatsen. Som jämförelse ligger Riksbankens styrränta på 1,75 procent om året, enligt Riksbanken.

Bokföringen säger ännu mer. Varje daglig avkastningssiffra mellan juli 2019 och juli 2023 var positiv. Lopez förde in siffrorna för hand, ofta flera dagar i förväg, enligt stämningsansökan.

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I juni 2021 låg utbetalningarna en månad efter. Lopez hade då satt ett lägsta bitcoinpris för att utbetalningar skulle göras, och priset låg under den nivån, enligt samma källa. CFTC påpekar i stämningsansökan att bitcoinpriset inte borde ha påverkat utbetalningarna om pengarna verkligen kom från valutahandel.

Varningarna kom tidigt

Finansinspektionen varnade för Cash Forex Group, CFX, i augusti 2021, enligt FI. I januari 2022 beskrev Realtid hur svenska och norska medlemmar hade väntat i månader på sina utbetalningar.

Cash FX gick i likvidation i Panama i oktober 2022. Bolaget fortsatte ändå att ta emot insättningar ända till maj 2023, enligt stämningsansökan. Under de år nätverket var verksamt varnade tillsynsmyndigheter i minst 19 länder för det.

Så påverkas svenska sparare

CFTC kräver bland annat att de drabbade ska få ersättning, enligt CFTC. Kravet gäller alla som har förlorat pengar på upplägget. Hur en eventuell ersättning skulle fördelas är ännu oklart.

PS analys: Ingen seriös valutahandlare går fyra år utan en enda förlustdag. Anta att en skicklig handlare vinner sex dagar av tio.

Vår bedömning är att svenska medlemmar har små möjligheter att få tillbaka något. Målet är civilrättsligt, pengarna gick via bitcoinplånböcker och Lopez bor i Brasilien, enligt stämningsansökan. Lärdomen kostar däremot ingenting: Sök alltid upp bolaget i Finansinspektionens företagsregister innan du betalar in en enda krona.

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