Över 400 000 konton, mer än 950 miljoner dollar, motsvarande cirka 9,5 miljarder kronor, och inte en enda förlustdag på fyra år. Nu har valutanätverket Cash FX stämts av den amerikanska tillsynsmyndigheten CFTC. Nätverket värvade även medlemmar i Sverige och Norge.
Cash FX stäms: Visade vinst varje dag
Dagens PS rapporterade i mars om kryptopyramiden Crypto888, där tre män dömts till långa fängelsestraff i Oslo. Många svenskar fanns bland de drabbade då. Nu är det ett ännu större nätverk i ett pyramidliknande upplägg med svenska medlemmar som hamnar i rätten.
Den amerikanska terminshandelsmyndigheten CFTC, Commodity Futures Trading Commission, har stämt fem parter, enligt CFTC:
- Cash FX Group
- Bolagets grundare och vd Huascar José Lopez Castillo
- Mjukvarubolaget The Conversion Pros
- Mjukvarubolagets vd Ronald Pope
- Marknadsföraren Justin Halladay
Mindre än en procent gick till handel
Mellan juni 2019 och december 2023 betalades över 950 miljoner dollar, motsvarande cirka 9,5 miljarder kronor, in till Cash FX från mer än 400 000 konton, enligt stämningsansökan. Medlemmarna lovades upp till 15 procents avkastning i veckan på valutahandel, enligt CFTC. Handeln skulle skötas av erfarna handlare, egenutvecklade algoritmer och AI.
I själva verket gick mindre än en procent av pengarna till valutahandel. Omkring 81 procent av deltagarna förlorade pengar. Tillsammans förlorade de minst 406 miljoner dollar, motsvarande cirka 4 miljarder kronor, enligt samma källa.
Lopez ska själv ha behållit minst 96 miljoner dollar, motsvarande cirka 960 miljoner kronor.
Siffror som inte går ihop
Dagens PS har räknat på löftet. Femton procent i veckan, återinvesterat i ett år, blir drygt 1 400 gånger insatsen. Som jämförelse ligger Riksbankens styrränta på 1,75 procent om året, enligt Riksbanken.
Bokföringen säger ännu mer. Varje daglig avkastningssiffra mellan juli 2019 och juli 2023 var positiv. Lopez förde in siffrorna för hand, ofta flera dagar i förväg, enligt stämningsansökan.
I juni 2021 låg utbetalningarna en månad efter. Lopez hade då satt ett lägsta bitcoinpris för att utbetalningar skulle göras, och priset låg under den nivån, enligt samma källa. CFTC påpekar i stämningsansökan att bitcoinpriset inte borde ha påverkat utbetalningarna om pengarna verkligen kom från valutahandel.
Varningarna kom tidigt
Finansinspektionen varnade för Cash Forex Group, CFX, i augusti 2021, enligt FI. I januari 2022 beskrev Realtid hur svenska och norska medlemmar hade väntat i månader på sina utbetalningar.
Cash FX gick i likvidation i Panama i oktober 2022. Bolaget fortsatte ändå att ta emot insättningar ända till maj 2023, enligt stämningsansökan. Under de år nätverket var verksamt varnade tillsynsmyndigheter i minst 19 länder för det.
Så påverkas svenska sparare
CFTC kräver bland annat att de drabbade ska få ersättning, enligt CFTC. Kravet gäller alla som har förlorat pengar på upplägget. Hur en eventuell ersättning skulle fördelas är ännu oklart.
PS analys: Ingen seriös valutahandlare går fyra år utan en enda förlustdag. Anta att en skicklig handlare vinner sex dagar av tio.
Vår bedömning är att svenska medlemmar har små möjligheter att få tillbaka något. Målet är civilrättsligt, pengarna gick via bitcoinplånböcker och Lopez bor i Brasilien, enligt stämningsansökan. Lärdomen kostar däremot ingenting: Sök alltid upp bolaget i Finansinspektionens företagsregister innan du betalar in en enda krona.
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