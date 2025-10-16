Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Finanstoppen: Farligt beroende av amerikanska aktier

Världen har blivit beroende av Wall Streets uppgång men beroendet av amerikanska aktier är farligt.
Världen har blivit beroende av Wall Streets uppgång men beroendet av amerikanska aktier är farligt.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Världen har blivit beroende av Wall Streets uppgång men beroendet av amerikanska aktier är farligt. Det menar finanstoppen Gita Gopinath som uppger att en börskrasch kommer slå hårt.

Wall Street har fortsatt starkt framåt, mycket tack vare AI-racet, trots tullkrig och andra globala problem.

Om och när det tar stopp, ungefär som det gjorde i början på 2000-talet genom dotcom-kraschen kommer det kännas hårt menar finanstoppen Gita Gopinath, tidigare chefekonom vid IMF.

Gita Gopinath menar att världen är allt för beroende av amerikanska aktier.
Gita Gopinath menar att världen är allt för beroende av amerikanska aktier.

Börskrasch blir allvarlig

Om det kommer en ny börskrasch kommer den bli flera gånger större än för 25 år sedan menar Gopinath som varnar för att 20 biljoner dollar kan raderas från amerikanska hushåll, vilket motsvarar runt 70 procent av USA:s BNP ifjol.

Under de senaste 15 åren har amerikanska hushåll fortsatt att storsatsa på aktier, framför allt i landets techjättar, och det har även europeiska investerare gjort, berättar The Economist.

Sprider sig globalt

Pengarna har vuxit fram tills nu och spridits till konton över hela världen, och skulle det komma en krasch på Wall Street kommer den därför bli global.

Visst, många experter pekar på att börsen fortsatt är en säker investering men Gita Gopinath vill upplysa investerare om att konsumtionstillväxten i USA redan är svagare än den var före dotcom-kraschen.

Beroende av amerikanska aktier

En ny börskrasch på Wall Street hade lett till svallvågor i resten av världen som hade skalat av 15 biljoner dollar, eller runt en femtedel av världens samlade BNP.

Tidigare trodde många att dollarn skulle stå sig stark genom tullar och åtstramningar men så har inte varit fallet, där “greenback” istället faller mot andra valutor.

Oron växer hos utländska investerare, bland annat vad som sker genom den fortsatta nedstängningen av den amerikanska stadsapparaten.

Investerare säkrar sig i allt högre grad mot dollarrisken – som är ett tecken på avtagande förtroende.

Osäker dragkamp

2025 är ett skakigt år från ett geopolitiskt perspektiv – där ingen riktigt vet vem som kommer vinna dragkampen framöver kring tullar, kritiska metaller och global dominans.

En sak är dock säker, det finns betydligt mer pengar i omlopp nu än i början av 2000-talet.

Världen bör vara beredd

Om det väl kommer en ny börskrasch blir den därför betydligt allvarligare, menar Gita Gopinath som säger att världen måste vara beredd på ett sådant scenario.

“Vi bör förbereda oss på allvarligare globala konsekvenser”, säger hon.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

