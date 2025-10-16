Finanstoppen: Farligt beroende av amerikanska aktier

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Sprider sig globalt

Pengarna har vuxit fram tills nu och spridits till konton över hela världen, och skulle det komma en krasch på Wall Street kommer den därför bli global.

Visst, många experter pekar på att börsen fortsatt är en säker investering men Gita Gopinath vill upplysa investerare om att konsumtionstillväxten i USA redan är svagare än den var före dotcom-kraschen.

Beroende av amerikanska aktier

En ny börskrasch på Wall Street hade lett till svallvågor i resten av världen som hade skalat av 15 biljoner dollar, eller runt en femtedel av världens samlade BNP.

Tidigare trodde många att dollarn skulle stå sig stark genom tullar och åtstramningar men så har inte varit fallet, där “greenback” istället faller mot andra valutor.

Oron växer hos utländska investerare, bland annat vad som sker genom den fortsatta nedstängningen av den amerikanska stadsapparaten.

Investerare säkrar sig i allt högre grad mot dollarrisken – som är ett tecken på avtagande förtroende.

Osäker dragkamp

2025 är ett skakigt år från ett geopolitiskt perspektiv – där ingen riktigt vet vem som kommer vinna dragkampen framöver kring tullar, kritiska metaller och global dominans.

En sak är dock säker, det finns betydligt mer pengar i omlopp nu än i början av 2000-talet.

Världen bör vara beredd

Om det väl kommer en ny börskrasch blir den därför betydligt allvarligare, menar Gita Gopinath som säger att världen måste vara beredd på ett sådant scenario.

“Vi bör förbereda oss på allvarligare globala konsekvenser”, säger hon.

