Redskapen som ledde till investeringar på Wall Street

Telegrafen gjorde intåg på Wall Street

Nästa viktiga årtal kom på mitten av 1800-talet, närmare bestämt 1844, då telegrafen gjorde sitt intåg på Wall Street.

“Näringslivet vaknade äntligen till potentialen hos sådana apparater”, skriver historikern Robert Sobel i ”The Big Board: A History of the New York Stock Market”.

Nu spreds investeringarna snabbt i USA, och det hela skedde med hjälp av räls när tågnätet byggdes ut i landet i slutet av 1800-talet.

Snabba cash

Den som nu ville bli rik snabbt, och det var det många i USA som ville, lockades av ordet aktieticker som börjad dyka upp på Wall Street.

Det skulle gå snabbt och smidigt att investera i aktier, och det gick lätt när modellerna började användas i slutet på 1860-talet.

Det hela skulle gå ännu lättare med hjälp av Alexander Graham Bells uppfinning som kom ut nästa årtionde.

Telefonerna gick varma på Wall Street

Pojkarna som tidigare hade sprungit ner för Wall Street med ordrar blev nu sysslolösa när telefonen blev en vanlig syn på New York-börsen.

Tekniken hade kommit långt sedan samtalen under knoppträdet och nu fanns det ingen återvändo när elektrisk ticker blev ett lika vanligt ord som online handel.

“Min förutsägelse är att en mer sofistikerad form av Nasdaq kommer att bli den nya centrala marknadsplatsen”, uppgav Wheelock Whitney, ordförande för Investment Bankers Association of America våren 1971.

”Tanken är lite häftig.”

Så blev det och tekniken har fortsatt sedan dess genom investeringsplattformar online, och även lett till högfrekvent handel.

En telefon som användes vid New York-börsen 1930. (Foto: Bull Market Gifts)

AI tar över investeringar

Nästa steg är givetvis AI, och ingen vet riktigt hur investeringerna kommer att utvecklas inom området.

AI-system använder avancerade algoritmer som kan bearbeta information och justera handelsstrategier, allt utan mänsklig inblandning.

Med alla dessa tekniska redskap bör det vara lätt att sätta igång att investera.

Känns det för mycket?

Kanske bra att starta med samtal med de som vet mer, varför inte under ett platanträd.

