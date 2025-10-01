Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Redskapen som ledde till investeringar på Wall Street

Buttonwood-avtalet 1792 ledde till New York-börsen och dagens investeringar.
Buttonwood-avtalet 1792 ledde till New York-börsen och dagens investeringar. (Foto: New York Stock Exchange)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Det finns en hel del redskap som har gjort det lättare att investera. Här är några av dem som fått fart på Wall Street.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

24 börsmäklare hängde ofta under ett särskilt träd på 68 Wall Street, i slutet på 1700-talet.

Det var ett platanträd, eller buttonwood tree på engelska.

ANNONS

Samtalen mellan börsmäklare ledde till en stor historisk dag – 17 maj 1792 – då just Buttonwood-avtalet skrevs under och resten är historia som man brukar säga.

New York-börsen drog igång

Det var nämligen då som New York-börsen drog igång.

Då handlade det om en handskriven sida, och mycket har hänt sedan dess i teknikens värld som underlättar för våra investeringar, berättar WSJ.

Idag har två tredjedelar av USA:s vuxna befolkning aktier och de har glädjen att kunna investera i aktier genom en smartphone eller bärbar dator – under ett platanträd om de så önskar.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Telegrafen gjorde intåg på Wall Street

Nästa viktiga årtal kom på mitten av 1800-talet, närmare bestämt 1844, då telegrafen gjorde sitt intåg på Wall Street.

ANNONS

“Näringslivet vaknade äntligen till potentialen hos sådana apparater”, skriver historikern Robert Sobel i ”The Big Board: A History of the New York Stock Market”.

Nu spreds investeringarna snabbt i USA, och det hela skedde med hjälp av räls när tågnätet byggdes ut i landet i slutet av 1800-talet.

Snabba cash

Den som nu ville bli rik snabbt, och det var det många i USA som ville, lockades av ordet aktieticker som börjad dyka upp på Wall Street.

Det skulle gå snabbt och smidigt att investera i aktier, och det gick lätt när modellerna började användas i slutet på 1860-talet.

Det hela skulle gå ännu lättare med hjälp av Alexander Graham Bells uppfinning som kom ut nästa årtionde.

Telefonerna gick varma på Wall Street

Pojkarna som tidigare hade sprungit ner för Wall Street med ordrar blev nu sysslolösa när telefonen blev en vanlig syn på New York-börsen.

Tekniken hade kommit långt sedan samtalen under knoppträdet och nu fanns det ingen återvändo när elektrisk ticker blev ett lika vanligt ord som online handel.

ANNONS

“Min förutsägelse är att en mer sofistikerad form av Nasdaq kommer att bli den nya centrala marknadsplatsen”, uppgav Wheelock Whitney, ordförande för Investment Bankers Association of America våren 1971.

”Tanken är lite häftig.”

Så blev det och tekniken har fortsatt sedan dess genom investeringsplattformar online, och även lett till högfrekvent handel.

En telefon som användes vid New York-börsen 1930.
En telefon som användes vid New York-börsen 1930. (Foto: Bull Market Gifts)

AI tar över investeringar

Nästa steg är givetvis AI, och ingen vet riktigt hur investeringerna kommer att utvecklas inom området.

AI-system använder avancerade algoritmer som kan bearbeta information och justera handelsstrategier, allt utan mänsklig inblandning.

Med alla dessa tekniska redskap bör det vara lätt att sätta igång att investera.

Känns det för mycket?

ANNONS

Kanske bra att starta med samtal med de som vet mer, varför inte under ett platanträd.

Läs även:

Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS

Wall Streets superinvesterare tipsar: Köp guld. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIinvesteringarNew York Stock ExchangeTelefonUSAWall Street
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS