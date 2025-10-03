Varningsklockorna ringer – men Wall Street bryr sig inte

Ju högre varningsklockor ringer om att börsrallyt blivit överdrivet, desto mer verkar investerare strunta i dem.

På en marknad som slår nya rekord var fjärde dag sedan juni är Wall Street för upptagen med att jaga uppgångar för att oroa sig över risker som statsbudgetkriser och höga värderingar.

En sentimentindikator från Barclays ligger nära nivåer som indikerar översvallande optimism, medan ett liknande mått från Bloomberg Intelligence är tillbaka i en “manisk” zon som historiskt föregått svaga avkastningar, skriver Bloomberg.

Marknaden kan fortsätta ett tag till

Bloomberg Intelligence Market Pulse Index, som mäter marknadsbredd, korrelationer mellan aktier och volatila aktiers relativa utveckling på börsen, har legat över 0,6 i två månader i rad.

Missa inte:

Miljonärernas drag – aktierna de tror på i höst. Realtid

När detta hänt tidigare har Russell 3000-indexet i genomsnitt stigit 2,9 procent de följande tre månaderna.

“Marknaden kan definitivt fortsätta under maniska förhållanden eftersom det tar tid att bygga en topp,” säger Michael Casper på Bloomberg Intelligence. Enligt honom är det “en mycket tidig varningssignal.”