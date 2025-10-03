Sentimentindikatorer tyder på överoptimism på den amerikanska börsen, men få vågar satsa mot den AI-drivna uppgången.
Varningsklockorna ringer – men Wall Street bryr sig inte
Ju högre varningsklockor ringer om att börsrallyt blivit överdrivet, desto mer verkar investerare strunta i dem.
På en marknad som slår nya rekord var fjärde dag sedan juni är Wall Street för upptagen med att jaga uppgångar för att oroa sig över risker som statsbudgetkriser och höga värderingar.
En sentimentindikator från Barclays ligger nära nivåer som indikerar översvallande optimism, medan ett liknande mått från Bloomberg Intelligence är tillbaka i en “manisk” zon som historiskt föregått svaga avkastningar, skriver Bloomberg.
Känn igen nästa fomo-bubbla – innan det är för sent
Tre varningssignaler avslöjar nästa börs-fomo. Experterna ger sina bästa tips för att undvika dyra misstag när alla andra stressar.
Marknaden kan fortsätta ett tag till
Bloomberg Intelligence Market Pulse Index, som mäter marknadsbredd, korrelationer mellan aktier och volatila aktiers relativa utveckling på börsen, har legat över 0,6 i två månader i rad.
Miljonärernas drag – aktierna de tror på i höst. Realtid
När detta hänt tidigare har Russell 3000-indexet i genomsnitt stigit 2,9 procent de följande tre månaderna.
“Marknaden kan definitivt fortsätta under maniska förhållanden eftersom det tar tid att bygga en topp,” säger Michael Casper på Bloomberg Intelligence. Enligt honom är det “en mycket tidig varningssignal.”
Svårt att kämpa emot på börsen
Få är villiga att satsa mot rallyt när optimismen kring artificiell intelligens fortsätter driva börsen till nya höjder. S&P 500 stängde på nytt rekord i torsdags, sin femte raka uppåtdag.
“Det är svårt att kämpa mot tsunamin av optimism som en disciplinerad investerare tills någon meningsfull negativ chock dyker upp,” säger Joe Gilbert, portföljförvaltare på Integrity Asset Management till Bloomberg.
Optimism för optioner
Högt tempo syns även på optionsmarknaden. Under de senaste 20 handelsdagarna har i genomsnitt 40 miljoner köpoptioner handlats per dag, det högsta någonsin enligt data från Goldman Sachs som sträcker sig tillbaka till 2010.
Svenska börsen ångar på – här är vinnarna. Dagens PS
Optimismen drivs av förväntningar om fortsatta räntesänkningar från Federal Reserve efter centralbankschef Jerome Powells tal i Jackson Hole i augusti.
Samtidigt kvarstår osäkerheter. Den pågående statliga shutdownen, en inbromsande arbetsmarknad och aktievärderingar som börjar likna dem vid tidigare bubblor.
Warren Buffets indikator pekar mot krasch på börsen
Att börsen är glödhet i USA just nu är det få som ifrågasätter. Många tror också på en kommande krasch då den kända finansmannen Warren Buffets egna indikator nu pekar på det.
Här gör Buffett största köpet på åratal. Dagens PS
Buffett-indikatorn, som mäter värdet av alla börsnoterade amerikanska aktier mot landets bruttonationalprodukt, har nu stigit till rekordhöga 217 procent. Det är betydligt högre än under it-bubblan år 2000 och pandemirallyt 2021, då den toppade på 190 procent.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
