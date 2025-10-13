Nedstängningen fortsätter – pengarna sinar hos många amerikanare

Nedstängningen har snart pågått i två veckor i USA och för närvarande står 900 000 federalt anställda fortfarande utan lön.

Läget är även nattsvart för landets bönder som väntar på utbetalningar från regeringen, som de heller inte ser ut att få.

Bonden Brian Warpup inspekterar ett av sina fält med sojabönor. Situationen blir allt svårare för bönderna, när all export till Kina har upphört. (Foto: Michael Conroy/AP-TT)

Kan inte enas om budget – nedstängningen fortsätter

USA:s kongress har än så länge inte lyckats enats om en budget och det kan bli tal om ännu fler neddragningar de närmaste veckorna.

“Ju längre detta pågår, desto mer omfattande kommer nedskärningarna att bli. För att vara tydlig, vissa av dessa nedskärningar kommer att bli smärtsamma. Detta är inte en situation som vi njuter av. Detta är inte något som vi ser fram emot, men Demokraterna har gett oss en ganska svår situation att hantera”, uppger säger USA:s vicepresident JD Vance enligt TT.