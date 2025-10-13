Dagens PS
Nedstängningen fortsätter – pengarna sinar hos många amerikanare

JD Vance
USA:s vicepresident JD Vance var uppgiven efter mötet med republikanerna i Vita huset: "Jag tror vi är på väg mot en nedstängning", uppgav han. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Det finns inget slut i sikte på nedstängningen av den federala statsapparaten i USA. Ju längre den pågår desto mer kommer pengarna att börja sina även på andra håll, bland befolkningen.

Nedstängningen har snart pågått i två veckor i USA och för närvarande står 900 000 federalt anställda fortfarande utan lön.

Läget är även nattsvart för landets bönder som väntar på utbetalningar från regeringen, som de heller inte ser ut att få.

Allt tuffare för USA:s sojabönder
Bonden Brian Warpup inspekterar ett av sina fält med sojabönor. Situationen blir allt svårare för bönderna, när all export till Kina har upphört. (Foto: Michael Conroy/AP-TT)

Kan inte enas om budget – nedstängningen fortsätter

USA:s kongress har än så länge inte lyckats enats om en budget och det kan bli tal om ännu fler neddragningar de närmaste veckorna.

“Ju längre detta pågår, desto mer omfattande kommer nedskärningarna att bli. För att vara tydlig, vissa av dessa nedskärningar kommer att bli smärtsamma. Detta är inte en situation som vi njuter av. Detta är inte något som vi ser fram emot, men Demokraterna har gett oss en ganska svår situation att hantera”, uppger säger USA:s vicepresident JD Vance enligt TT.

Nedstängningen leder till inställda löner

Problemet är att det nu kan sprida sig och bli omfattande över hela landet, när ytterligare sektorer i samhället kan stå utan lön framöver, berättar Washington Post.

”Familjer runt om i landet ser redan effekterna, och det kommer att bli mycket värre”, säger senatens majoritetsledare John Thune.

“Det amerikanska folket kommer att känna mycket mer smärta och gå miste om många fler löner inom en snar framtid.”

Det börjar redan märkas bland USA:s hjälporganisationer som inte längre får samma utbetalningar som tidigare eftersom den nya regeringen redan tidigare skar ner på hjälpmedel som betalas ut.

“Jag har aldrig sett vårt lager så tomt som det har varit under de senaste tre månaderna”, säger George Matysik, vd för Share Food Program.

“Och utöver allt detta lägger vi nu på en nedstängning.”

Drabbar flygtrafiken i USA

Nedstängningen börjar sakta men säkert även påverka andra funktioner i det amerikanska samhället.

Många av landets pågående flygförseningar beror exempelvis på personalbrist och det har hittills lett till tusentals inställda flyg där många inom branschen är oroliga för att inte få några löner, berättar DN.

Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

