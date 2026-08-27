Boliden går vidare i en kritiserad jätteaffär och köper en av Latinamerikas största producenter av zink – samt får en ny storägare.
Slår tillbaka mot kritiken: Så klarar Boliden jätteaffären
Boliden (börskurs Boliden) köper Nexa Resources som är en av Latinamerikas största producenter av zink och silver med gruvor i Brasilien och Peru.
Genom köpet blir Boliden majoritetsägare i Nexa med 64,68 procent av ägandet, medan brasilianska Votorantim får cirka sju procent av ägandet i Boliden och därmed blir dess största aktieägare.
Innan denna affär var amerikanska Blackrock störst med 6,1 procent, följt av Vanguard med 4,4 procent och Swedbank Robur fonder med 4 procent.
”Kombinationen av bolagens projektportföljer skapar en solid grund för långsiktig tillväxt och stärker vår position som en global aktör inom både basmetaller och ädelmetaller,” säger Bolidens vd Mikael Staffas.
Affären beskrivs som en av Bolidens viktigaste expansioner, stärker bolagets globala roll i energiomställningen och väntas bidra positivt till resultatet direkt. Samtidigt är affären kritiserad redan nu.
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”Ett av de mest betydelsefulla besluten”
”Det här är en av de mest betydelsefulla expansionerna i bolagets moderna historia, säger Bolidens koncernchef och vd Mikael Staffas hos Norran.
Nexa är en stor producent av zink och silver med verksamhet i Brasilien och Peru, två av Latinamerikas mest produktiva gruvregioner.
Bolaget driver tre smältverk med tyngdpunkt på zinkproduktion, ett metallsegment där Nexa räknas till de största företagen i världen.
Cajamarquilla‑smältverket i Peru är det största på hela den amerikanska kontinenten och utgör navet i företagets förädlingskapacitet.
Företagen ”känner varandra väl”
Mikael Staffas säger att Boliden och Nexa ”känner varandra väl” sedan lång tid tillbaka.
”Affären har inte stressats fram utan tagit ungefär ett halvår att förhandla. Företagen har liknande verksamheter och Nexa blir nu en del av en större gruvfamilj”, förklarar han hos Norran.
”Vi skulle ha kunnat expandera på kopparsidan, men priserna på den typen av företag är i dag alltför höga, medan zinkproducerande företag ligger på en mer rimlig nivå för oss.”
Analytiker har dock redan i förväg kritiserat affären. Planerna presenterades tidigare i somras och mötte då en hel del kritik.
”Ledningen har annat att tänka på än nya marknader på andra sidan jorden just nu”, ansåg en anonym analytiker hos Di då.
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Spekulerade i nyemission
Man befarade att Boliden skulle behöva göra en nyemission för att finansiera förvärvet.
”Det blir spekulationer, men vi har råd att köpa upp till en viss nivå med egen kassa, och blir det dyrare än så får man hitta en annan finansiering. Det i sin tur beror på hur en affär struktureras och vilka priser som det handlar om”, sade Mikael Staffas då.
Nu kan Staffas konstatera att ”det handlar om ett rent köp, inte en nyemission”.
Boliden har säkrat en brofinansiering på 2 miljarder dollar för att genomföra transaktionen, som väntas vara resultatförstärkande från dag ett.
Efter köpet kommer Boliden att driva tolv gruvor och åtta smältverk i Europa och Latinamerika, med en sammanlagd omsättning på cirka 136 miljarder kronor. Målet är att slutföra affären under första kvartalet 2027.