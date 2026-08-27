Slår tillbaka mot kritiken: Så klarar Boliden jätteaffären

Företagen ”känner varandra väl”

Mikael Staffas säger att Boliden och Nexa ”känner varandra väl” sedan lång tid tillbaka.

”Affären har inte stressats fram utan tagit ungefär ett halvår att förhandla. Företagen har liknande verksamheter och Nexa blir nu en del av en större gruvfamilj”, förklarar han hos Norran.

”Vi skulle ha kunnat expandera på kopparsidan, men priserna på den typen av företag är i dag alltför höga, medan zinkproducerande företag ligger på en mer rimlig nivå för oss.”

Analytiker har dock redan i förväg kritiserat affären. Planerna presenterades tidigare i somras och mötte då en hel del kritik.

”Ledningen har annat att tänka på än nya marknader på andra sidan jorden just nu”, ansåg en anonym analytiker hos Di då.

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Bolidens gruva i Boliden. Efter nya jätteaffären, med storproducent av zink och silver, driver Boliden tolv gruvor och åtta smältverk i två världsdelar. (Foto: Magnus Lejhall /TT)

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Spekulerade i nyemission

Man befarade att Boliden skulle behöva göra en nyemission för att finansiera förvärvet.

”Det blir spekulationer, men vi har råd att köpa upp till en viss nivå med egen kassa, och blir det dyrare än så får man hitta en annan finansiering. Det i sin tur beror på hur en affär struktureras och vilka priser som det handlar om”, sade Mikael Staffas då.

Nu kan Staffas konstatera att ”det handlar om ett rent köp, inte en nyemission”.

Boliden har säkrat en brofinansiering på 2 miljarder dollar för att genomföra transaktionen, som väntas vara resultatförstärkande från dag ett.

Efter köpet kommer Boliden att driva tolv gruvor och åtta smältverk i Europa och Latinamerika, med en sammanlagd omsättning på cirka 136 miljarder kronor. Målet är att slutföra affären under första kvartalet 2027.

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