Bostadsrätten är inte din – åtminstone inte på det sätt du tror

Ett nytt kök är inte bara ett nytt kök

Att byta köksluckor är en sak. Att flytta hela köket till vardagsrummet är något helt annat.

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Då kan avlopp, vatten, ventilation, brandskydd, ljudisolering och bärande konstruktion påverkas. Flyttar du ett badrum eller öppnar en bärande vägg blir frågan ännu större.

Bostadsrättslagen kräver därför styrelsens tillstånd vid bland annat ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar av vatten och avlopp, ventilation och andra väsentliga förändringar. Styrelsen får samtidigt inte säga nej hur som helst. Ett avslag ska kunna motiveras med att åtgärden innebär ”påtaglig skada eller olägenhet” för föreningen.

Det är alltså inte fri lejd för maktfullkomliga styrelser. Men det är heller ingen obegränsad byggrätt för den medlem som har anlitat en arkitekt och blivit förälskad i ritningen.

Den som köper bostadsrätt köper också in sig i regler, stadgar, grannar och gemensamma kostnader. Foto: Nicklas Thegerström / TT/TT

Gamla hus innehåller överraskningar

Det finns ytterligare en dimension i ett aktuellt fall på Östermalm.

Gamla flerfamiljshus är komplicerade organismer. Ritningar kan vara ofullständiga. Ledningar kan ha dragits om fem gånger. Bjälklag kan se annorlunda ut än man tror. Ventilation som fungerade när huset hade kakelugnar och pigkammare ska plötsligt hantera öppna kök, duschar och moderna fläktar.

Ingen vet heller säkert vilka behov huset har om 20 eller 40 år.

En förändring som är praktisk för en familj 2026 kan skapa kostnader för 50 andra bostadsrättshavare när stammar, ventilation eller bjälklag ska renoveras 2046.

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Därför är det inte särskilt märkligt att en styrelse ibland blir försiktig.

Det är inte en brödrost från Ikea

Svenskar har under flera decennier vant sig vid att se bostaden både som hem, investering och personligt designprojekt.

Instagram har knappast hjälpt. Ett kök ser enkelt ut på en rendering. Flytta en köksö, dra ett rör och beställ en bänkskiva från Italien.

Fast en fastighet fungerar inte som en möbel.

Det är inte en brödrost från Ikea där man kan skruva loss bottenplattan och hoppas att garantin ändå gäller.

Det är en byggnad där hundra år gamla konstruktioner, moderna installationer, försäkringsvillkor, lagstiftning och ett antal grannar ska fungera tillsammans.

Bostadsrätten är ditt hem, men huset är fortfarande ett kollektivt projekt. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Därför behövs styrelsen

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Det finns förstås dåliga bostadsrättsstyrelser. Det finns småpåvar, personkonflikter och människor som får en märklig glans i ögonen när de blir ansvariga för nyckeln till cykelrummet.

Därför finns möjligheten att få ett nej prövat av Hyresnämnden.

Men alternativet kan knappast vara att varje bostadsrättsinnehavare själv avgör vilka väggar, avlopp och ventilationslösningar som är lämpliga.

Alexandra Dellhages fall som Svenska Dagbladet skriver om kan mycket väl leda till tydligare rättspraxis om var styrelsens makt slutar och bostadsrättshavarens börjar.

Den principiella frågan är viktig.

Men minst lika viktigt är att förstå vad en bostadsrätt är redan innan kontraktet skrivs.

Du köper en dyr och mycket omfattande nyttjanderätt i ett hus som du äger tillsammans med andra.

Och de andra har också ganska mycket att säga till om.

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