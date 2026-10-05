En familj vill bygga om sin lägenhet på Östermalm för att få plats med en växande familj. Styrelsen säger nej och nu ligger konflikten hos Svea hovrätt. Men bakom bråket om ett kök, ett badrum och några väggar finns en betydligt större fråga: Hur många svenskar förstår egentligen vad de köper när de köper en bostadsrätt?
Bostadsrätten är inte din – åtminstone inte på det sätt du tror
Svaret är förmodligen färre än man skulle önska.
Du köper inte fyra väggar
Den vanligaste föreställningen är att den som betalat tio, femton eller tjugo miljoner kronor för en lägenhet också borde få bestämma över den.
Men en bostadsrätt fungerar inte riktigt så.
Du äger inte lägenheten på samma sätt som du äger en villa. Du äger en andel i en förening och har rätt att använda en viss bostad. Huset, konstruktionen och en stor del av installationerna är ett gemensamt ansvar.
Förstår man inte att kollektivet styr bör man fundera ett extra varv innan man köper bostadsrätt.
Det här måste du kolla innan du köper bostad: ”Så viktigt”
Köket är nyrenoverat och månadsavgiften ser överkomlig ut. Men de riktigt dyra överraskningarna kan finnas någon helt annanstans. Den som köper en
Ett nytt kök är inte bara ett nytt kök
Att byta köksluckor är en sak. Att flytta hela köket till vardagsrummet är något helt annat.
Då kan avlopp, vatten, ventilation, brandskydd, ljudisolering och bärande konstruktion påverkas. Flyttar du ett badrum eller öppnar en bärande vägg blir frågan ännu större.
Bostadsrättslagen kräver därför styrelsens tillstånd vid bland annat ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar av vatten och avlopp, ventilation och andra väsentliga förändringar. Styrelsen får samtidigt inte säga nej hur som helst. Ett avslag ska kunna motiveras med att åtgärden innebär ”påtaglig skada eller olägenhet” för föreningen.
Det är alltså inte fri lejd för maktfullkomliga styrelser. Men det är heller ingen obegränsad byggrätt för den medlem som har anlitat en arkitekt och blivit förälskad i ritningen.
Gamla hus innehåller överraskningar
Det finns ytterligare en dimension i ett aktuellt fall på Östermalm.
Gamla flerfamiljshus är komplicerade organismer. Ritningar kan vara ofullständiga. Ledningar kan ha dragits om fem gånger. Bjälklag kan se annorlunda ut än man tror. Ventilation som fungerade när huset hade kakelugnar och pigkammare ska plötsligt hantera öppna kök, duschar och moderna fläktar.
Ingen vet heller säkert vilka behov huset har om 20 eller 40 år.
En förändring som är praktisk för en familj 2026 kan skapa kostnader för 50 andra bostadsrättshavare när stammar, ventilation eller bjälklag ska renoveras 2046.
Därför är det inte särskilt märkligt att en styrelse ibland blir försiktig.
Det är inte en brödrost från Ikea
Svenskar har under flera decennier vant sig vid att se bostaden både som hem, investering och personligt designprojekt.
Instagram har knappast hjälpt. Ett kök ser enkelt ut på en rendering. Flytta en köksö, dra ett rör och beställ en bänkskiva från Italien.
Fast en fastighet fungerar inte som en möbel.
Det är inte en brödrost från Ikea där man kan skruva loss bottenplattan och hoppas att garantin ändå gäller.
Det är en byggnad där hundra år gamla konstruktioner, moderna installationer, försäkringsvillkor, lagstiftning och ett antal grannar ska fungera tillsammans.
Därför behövs styrelsen
Det finns förstås dåliga bostadsrättsstyrelser. Det finns småpåvar, personkonflikter och människor som får en märklig glans i ögonen när de blir ansvariga för nyckeln till cykelrummet.
Därför finns möjligheten att få ett nej prövat av Hyresnämnden.
Men alternativet kan knappast vara att varje bostadsrättsinnehavare själv avgör vilka väggar, avlopp och ventilationslösningar som är lämpliga.
Alexandra Dellhages fall som Svenska Dagbladet skriver om kan mycket väl leda till tydligare rättspraxis om var styrelsens makt slutar och bostadsrättshavarens börjar.
Den principiella frågan är viktig.
Men minst lika viktigt är att förstå vad en bostadsrätt är redan innan kontraktet skrivs.
Du köper en dyr och mycket omfattande nyttjanderätt i ett hus som du äger tillsammans med andra.
Och de andra har också ganska mycket att säga till om.
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