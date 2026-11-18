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Hur stor den rörliga avgiften blir ska bland annat bero på hur allvarlig överträdelsen är och på hur stark ekonomi företaget har. ”Ett lämpligt verktyg för att bedöma ett företags finansiella ställning är årsomsättningen”, skriver departementet i promemorian.

Branschorganisationen Fastighetsägarna, med 15 000 medlemmar från börsnoterade fastighetsbolag till bostadsrättsföreningar, underkänner just den punkten i sitt remissvar den 13 november. ”Fastighetsägarna anser att omsättning är ett otillräckligt mått på betalningsförmåga”, skriver vd Anders Holmestig och hållbarhetschef Rikard Silverfur.

Organisationen räknar på två fastighetsbolag som båda omsätter 50 miljoner kronor om året och därmed ser lika starka ut med promemorians mått. Efter drift, räntor och nödvändiga utgifter har det ena 8 miljoner kronor kvar och det andra 400 000 kronor, så en avgift på 80 000 kronor tar 1 procent av kassaflödet i det ena bolaget men 20 procent i det andra.

Tio sena kontroller kan kosta 800 000 kronor

Fastighetsägarnas andra invändning gäller avgifterna för brott mot EU:s f-gasförordning, som kräver att kylanläggningar och värmepumpar läckagekontrolleras med jämna mellanrum. Promemorian föreslår avgifter på 20 000 till 80 000 kronor per överträdelse, eftersom departementet anser att dagens avgifter på 5 000 kronor är ”för låga för att ha en tillräckligt avskräckande effekt”.

Organisationen tar som exempel en fastighetsägare med 50 köldmedieanläggningar, där tio kontroller blir försenade efter ett administrativt fel i planeringssystemet hos en anlitad entreprenör. Bedöms varje försening som en egen överträdelse och sätts avgifterna inte ned blir notan 200 000 till 800 000 kronor, enligt Fastighetsägarnas uträkning. I dag kostar samma tio förseningar 50 000 kronor.

Företagarna vänder sig mot golvet i sitt remissvar den 10 november. ”En kortvarig försening av en kontroll bör inte som utgångspunkt mötas av samma lägsta belopp som en helt utebliven kontroll”, skriver organisationens näringspolitiska expert André Nilsson. Företagarna vill att golvet för alla rörliga avgifter sätts till noll kronor.

Konkurrensverket vill ha rörliga avgifter

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Konkurrensverket ställer sig däremot bakom förslaget i ett yttrande från generaldirektör Marie Östman den 13 november, där myndigheten skriver att ”tydliga ramar för avgiftsbestämningen kan ge företag bättre möjligheter att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av överträdelser”.

Eftersom 21 länsstyrelser beslutar i stället för 290 kommuner räknar myndigheten också med att likartade överträdelser behandlas lika i hela landet, så att företag i olika kommuner konkurrerar på samma villkor.