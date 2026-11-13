Fastighetsaktierna är fortsatt iskalla på börsen. Höga vakanser och osäkra fastighetsvärden pressar sektorn – trots kraftiga rabatter i flera aktier.
Här är börsens iskalla aktier – finns goda skäl att hålla sig borta
Kontorskrisen fortsätter att sätta avtryck på Stockholmsbörsen.
Efter fastighetsbolagens rapporter för det tredje kvartalet är bilden fortsatt dyster för flera av de stora kontorsägarna.
Den genomsnittliga vakansgraden för nio av börsens största kontorsägare ligger på 12 procent. Det framgår av en analys i Dagens industri som pekar ut fastighetsaktierna som några av börsens minst attraktiva placeringar.
För Corem ligger den ekonomiska vakansen på 18 procent. Den ytmässiga vakansen är ännu högre – hela 29 procent. Nästan var tredje kvadratmeter står alltså tom.
Enligt Citymarks senaste kartläggning, som Svensk byggtidningar har rapporterat om, har vakansgraden i Stockholms innerstad planat ut kring 11 procent. I Norrort, inklusive Kista, ligger den på 22,9 procent.
Aktierna har tappat rejält
Börsen har knappast imponerats av utvecklingen.
Medianaktien bland kontorsägarna har fallit 21 procent sen årsskiftet och backat 11 procent på tio år, enligt Dagens industri.
Corem, Fastpartner och Fabege hör till bolagen med stora utmaningar. För Fabege innebär en vakansgrad på 13 procent enligt analysen över en halv miljard kronor i uteblivna hyresintäkter varje år.
NCC:s beslut att halvera ytan på huvudkontoret i Solna visar också hur företag anpassar sina kontorsbehov. Byggjätten lämnar 17 000 kvadratmeter hos Fastpartner och flyttar till betydligt mindre lokaler i Bromma.
NCC har redovisat 198 miljoner kronor i jämförelsestörande kostnader för flytten. Besparingen väntas uppgå till 50 miljoner kronor om året med full effekt från 2028.
Miljardrabatter lockar inte
Trots kursfallen är värderingarna inte självklart attraktiva. Börsen sätter betydligt lägre värden på fastigheterna än vad bolagen själva redovisar.
Corem handlas enligt analysen med en substansrabatt på omkring 80 procent. För Fastpartner är rabatten 63 procent och för Fabege 54 procent.
En förklaring är att marknaden kan räkna med betydligt högre framtida vakanser än fastighetsbolagen gör i sina värderingsmodeller.
Dagels räkneexempel visar hur känsliga värderingarna är. Om vakansantagandet i en kassaflödesmodell höjs från 3 till 13 procent faller fastighetsvärdet med 12 procent. Med 50 procents belåning minskar det egna kapitalet med 23 procent.
Höjs dessutom avkastningskravet från 5 till 6 procent blir nedgången i det egna kapitalet hela 41 procent.
Tecken på stabilisering
Det finns dock vissa ljuspunkter. Citymarks kartläggning visar att vakansgraden har minskat något i flera delar av Stockholm. Uthyrningsmarknaden är starkare i moderna fastigheter och attraktiva lägen.
Fabege rapporterade en nettouthyrning på 55 miljoner kronor under tredje kvartalet jämfört med 9 miljoner samma period föregående år. Uthyrningsgraden låg dock kvar på 87 procent.
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