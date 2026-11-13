Här är börsens iskalla aktier – finns goda skäl att hålla sig borta

Den genomsnittliga vakansgraden för nio av börsens största kontorsägare ligger på 12 procent. Det framgår av en analys i Dagens industri som pekar ut fastighetsaktierna som några av börsens minst attraktiva placeringar.

För Corem ligger den ekonomiska vakansen på 18 procent. Den ytmässiga vakansen är ännu högre – hela 29 procent. Nästan var tredje kvadratmeter står alltså tom.

Enligt Citymarks senaste kartläggning, som Svensk byggtidningar har rapporterat om, har vakansgraden i Stockholms innerstad planat ut kring 11 procent. I Norrort, inklusive Kista, ligger den på 22,9 procent.

Aktierna har tappat rejält

Börsen har knappast imponerats av utvecklingen.

Medianaktien bland kontorsägarna har fallit 21 procent sen årsskiftet och backat 11 procent på tio år, enligt Dagens industri.

Corem, Fastpartner och Fabege hör till bolagen med stora utmaningar. För Fabege innebär en vakansgrad på 13 procent enligt analysen över en halv miljard kronor i uteblivna hyresintäkter varje år.

NCC:s beslut att halvera ytan på huvudkontoret i Solna visar också hur företag anpassar sina kontorsbehov. Byggjätten lämnar 17 000 kvadratmeter hos Fastpartner och flyttar till betydligt mindre lokaler i Bromma.

NCC har redovisat 198 miljoner kronor i jämförelsestörande kostnader för flytten. Besparingen väntas uppgå till 50 miljoner kronor om året med full effekt från 2028.