Bakom kalkstensfasaden på 740 Park Avenue i New York bor några av USA rikaste familjer. Nu har en etagevåning i det legendariska huset sålts för omkring 575 miljoner kronor. På drygt ett år har priset stigit med närmare 130 miljoner kronor.
Miljardärernas mest eftertraktade adress – här kostar en våning 575 miljoner
På Upper East Side på Manhattan ligger 740 Park Avenue, en fastighet med ett trettiotal lägenheter som i snart ett sekel har lockat finansfamiljer, arvtagare och företagsledare. Här är det stora våningar, historisk arkitektur och få grannar som motiverar de höga priserna.
Den senaste köparen är Woody Johnson, arvtagare till en del av Johnson & Johnson-förmögenheten och ägare till det amerikanska fotbollslaget New York Jets. Köpet sker medan New Yorks miljardärsvåningar står i centrum för en växande skattedebatt.
Enligt Wall Street Journal betalade Johnson 58 miljoner dollar, omkring 575 miljoner kronor, för bostaden. Säljaren, hedgefondmiljardären Ken Griffin, köpte den av Julia Koch, änka efter industrimiljardären David Koch, för 45 miljoner dollar (omkring 445 miljoner kronor) under 2025.
Prisskillnaden är 13 miljoner dollar, närmare 130 miljoner kronor, vilket motsvarar en värdeökning på närmare 29 procent före eventuella renoveringskostnader, avgifter och skatter.
Fem sovrum på två våningsplan
Etagevåningen omfattar enligt Wall Street Journal omkring 790 kvadratmeter och har tidigare marknadsförts med fem sovrum. Försäljningen skedde utan offentlig annonsering och några aktuella interiörbilder har inte presenterats.
Griffin lämnar inte huset helt. Tidigare i år köpte han ytterligare en lägenhet på adressen för 38 miljoner dollar, omkring 376 miljoner kronor.
Här räcker det inte att vara miljardär
740 Park Avenue uppfördes omkring 1930 av fastighetsutvecklaren James T. Lee, morfar till Jacqueline Kennedy Onassis. Byggnaden är en så kallad co-op, där de boende äger andelar i ett fastighetsbolag som ger rätt att disponera en viss lägenhet.
Köparen måste normalt godkännas av bolagets styrelse, som kan ställa omfattande krav på ekonomisk dokumentation. Den begränsade tillgången på bostäder och möjligheten att pröva nya medlemmar har bidragit till husets exklusiva ställning.
Enligt Bloomberg sker försäljningen trots en svagare marknad för exklusiva co-op-bostäder på Manhattan.
Johnson sålde tidigare för 790 miljoner
Woody Johnson har gjort stora bostadsaffärer i New York förr. År 2014 sålde han sin etagevåning på 834 Fifth Avenue till miljardären Leonard Blavatnik för närmare 80 miljoner dollar, omkring 790 miljoner kronor.
Johnson äger även fastigheter i New Jersey och Florida. Den nya affären förmedlades av mäklarna Ryan Serhant och Melissa Post, enligt Realtor.com.
Griffin har redan slagit prisrekord
Ken Griffin, grundare av hedgefondbolaget Citadel, har köpt flera av USA dyraste bostäder. År 2019 betalade han 238 miljoner dollar, omkring 2,36 miljarder kronor, för en våning på 220 Central Park South. Det var då det högsta pris som betalats för en privatbostad i USA.
Hans fastighetsägande har också uppmärksammats politiskt. New Yorks borgmästare Zohran Mamdani har förespråkat högre skatt på exklusiva extrabostäder och använde tidigare i år Griffins adress på Central Park South i en kampanjfilm. Griffin kritiserade tilltaget.
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