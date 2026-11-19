Den senaste köparen är Woody Johnson, arvtagare till en del av Johnson & Johnson-förmögenheten och ägare till det amerikanska fotbollslaget New York Jets. Köpet sker medan New Yorks miljardärsvåningar står i centrum för en växande skattedebatt.

Enligt Wall Street Journal betalade Johnson 58 miljoner dollar, omkring 575 miljoner kronor, för bostaden. Säljaren, hedgefondmiljardären Ken Griffin, köpte den av Julia Koch, änka efter industrimiljardären David Koch, för 45 miljoner dollar (omkring 445 miljoner kronor) under 2025.

Prisskillnaden är 13 miljoner dollar, närmare 130 miljoner kronor, vilket motsvarar en värdeökning på närmare 29 procent före eventuella renoveringskostnader, avgifter och skatter.

Fem sovrum på två våningsplan

Etagevåningen omfattar enligt Wall Street Journal omkring 790 kvadratmeter och har tidigare marknadsförts med fem sovrum. Försäljningen skedde utan offentlig annonsering och några aktuella interiörbilder har inte presenterats.

Griffin lämnar inte huset helt. Tidigare i år köpte han ytterligare en lägenhet på adressen för 38 miljoner dollar, omkring 376 miljoner kronor.