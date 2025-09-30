Experten: Gör så här när börsen slår rekord

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Veteranen varnar för börsen

En som varnat för utvecklingen är börsveteranen Peter Malmqvist som jämfört de senaste rekorden på börsen med IT-bubblan år 2000.

”Nu ser jag precis det jag såg då: Extrem fokusering på ett fåtal bolag, färre sektorer och ingen som vågar stå utanför. Absolut alla proffs som amatörer måste känna att de vill vara med”, förklarar den ofta pessimistiskt inställda finansräven för SvD häromveckan vilket bland annat Realtid rapporterade.

”Hajp-effekten som fanns då är densamma, vilket också är obehagligt ur en förvaltares perspektiv. Man vill egentligen inte vara med, men man kan inte låta bli.”

Malmqvist råd till oroliga sparare var att sälja av i alla fall 20 procent av allt sitt börsinnehav.

“ATH är ingen säljsignal”

Maria Landeborn är dock av en annan uppfattning.

“Trots en lite svagare utveckling förra veckan handlas börserna i USA nära rekordnivåer, men att marknaden står på all-time high är ingen säljsignal”, skriver hon och fortsätter;

“Tvärtom följs ett börsrekord ofta av flera, och om man lockas att ta hem vinsten när marknaden står rekordhögt så finns en risk att man går miste om mycket avkastning.”

Därmed sällar hon sig till exempelvis Handelsbankens Mats Nyman som med data från över hundra år tillbaka kunnat bevisa att den som vågar fortsätta vara fullinvesterad i börsen över tid har fått en mycket bättre avkastning än den som sålt av vid uppgångar.

