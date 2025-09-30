Även om den svenska börsen går lite ljummet 2025 så är USA-index glödheta och slår rekord på rekord vilket smittat av sig på de globala marknaderna som helhet.
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
Dags att sälja av innan eventuella bakslag? Nej tvärtom säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank, baserat på erfarenheter vid tidigare börsrekord.
Läs även: Klarna lockade småspararna i september – men raketerna säljs av – Dagens PS
USA-index upp 44 procent sedan botten
“Sedan i början av augusti har ett globalt index (MSCI ACWI) stigit nästan sju procent, framför allt tack vare uppgångar i USA”, skriver sparekonomen i sitt senaste veckobrev.
Landeborn pekar på att förhoppningar om sänkningar av räntan i USA ligger bakom den senaste uppgången som gett börsrekord både i USA och Japan.
Det amerikanska indexet Nasdaq 100 är upp dryga 17 procent i år.
Och sedan botten i början av april i samband med Donald Trumps tullsmocka har samma index rusat 44 procent, en otrolig utveckling på knappa sex månader.
Veteranen varnar för börsen
En som varnat för utvecklingen är börsveteranen Peter Malmqvist som jämfört de senaste rekorden på börsen med IT-bubblan år 2000.
”Nu ser jag precis det jag såg då: Extrem fokusering på ett fåtal bolag, färre sektorer och ingen som vågar stå utanför. Absolut alla proffs som amatörer måste känna att de vill vara med”, förklarar den ofta pessimistiskt inställda finansräven för SvD häromveckan vilket bland annat Realtid rapporterade.
Inför svarta börsmånaden – oktobers läskiga historik
Grattis! Vi har överlevt september som historiskt varit den sämsta börsmånaden. Men nu kommer oktober som toppar statistiken över flest krascher.
”Hajp-effekten som fanns då är densamma, vilket också är obehagligt ur en förvaltares perspektiv. Man vill egentligen inte vara med, men man kan inte låta bli.”
Malmqvist råd till oroliga sparare var att sälja av i alla fall 20 procent av allt sitt börsinnehav.
“ATH är ingen säljsignal”
Maria Landeborn är dock av en annan uppfattning.
“Trots en lite svagare utveckling förra veckan handlas börserna i USA nära rekordnivåer, men att marknaden står på all-time high är ingen säljsignal”, skriver hon och fortsätter;
“Tvärtom följs ett börsrekord ofta av flera, och om man lockas att ta hem vinsten när marknaden står rekordhögt så finns en risk att man går miste om mycket avkastning.”
Därmed sällar hon sig till exempelvis Handelsbankens Mats Nyman som med data från över hundra år tillbaka kunnat bevisa att den som vågar fortsätta vara fullinvesterad i börsen över tid har fått en mycket bättre avkastning än den som sålt av vid uppgångar.
Läs även: Världens nya oljejätte lockar globala investerare – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
