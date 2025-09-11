Nya börsrekord igen (!) i USA och Japan

Precis som S&P 500 är börsriktmärket i USA är Nikkei 225 Japans referensindex. Och när Tokyobörsens ledande index på torsdagsmorgonen, svensk tid, avancerar till en ny rekordnivå är det bland annat en spegelbild av de starka uppgångarna på Wall Street i New York under onsdagskvällen, svensk tid.

På marknaden i Japan utmärker sig Softbank som draglok och vars aktie var upp med nästan 10 procent i samband med CNBC:s börsrapport.

Oracle och OpenAI eldade på USA:s börser

Det som fick USA:s börser att lyfta mot nya rekordhöjder var nyheten från The Wall Street Journal om att OpenAI ingått ett femårigt avtal med Oracle om molntjänster. Avtalet uppges vara värt cirka 300 miljarder dollar.

Det här fick Oracle-aktien att rusa med hela 35,9 procent under gårdagen.

”Oracle ser nu intäkter från molninfrastruktur på 18 miljarder dollar under räkenskapsåret 2026, och företaget förutspår att den årliga summan kommer att nå 32 miljarder dollar, 73 miljarder dollar, 114 miljarder dollar respektive 144 miljarder dollar under de kommande fyra åren”, skriver CNBC.

Det amerikanska jämförelseindexet S&P 500 stängde upp med 0,3 procent i går, tekniktunga Nasdaq avslutade på plus med 0,03 procent; båda dessa index stängde alltså på nya rekordnivåer.

Industritäta Dow Jones backade med 0,48 procent.

Läget i Asien-Stillahavsområdet i dag då?

Just nu, strax före klockan 08 svensk tid, klättrar Nikkei 225 med 0,97 procent, Hang Seng i Hongkong är ned med 0,16 procent, Shanghaibörsen i Fastlandskina avancerar 1,09 procent, Kospi i Sydkorea lyfter 0,48 procent, Nifty 50 i Indien stiger 1,02 procent och S&P/ASX 200 står på minus med 0,37 procent i slutfasen av handeln, rapporterar CNBC.

