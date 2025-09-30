Världens nya oljejätte lockar globala investerare

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Ökar egna satsningar

Ett sätt att nå dit är att fortsätta att satsa på oljesatsningarna inom landet, och det är precis vad den federala regeringen gör kring den inhemska oljejätten Petrobras som hela tiden ser ökande miljardanslag från budgeten.

Aptiten på olja fortsätter att öka, särskilt från länder som Kina som efterfrågar högkvalitativ brasiliansk olja, som dessutom har en låg koldioxidintensitet vid utvinning som ger den fördelar ur ett miljöperspektiv.

Petrobras är Brasiliens statliga oljebolag. (Foto: TT)

Kan utvinnas billigt

Petrobras hävdar att de även fortsättningsvis kommer kunna utvinna olja billigt jämfört med konkurrenter i andra länder, vilket även det ger Brasilien en fördel om och när oljepriset sjunker.

Även andra globala oljejättar blickar mot det nya oljelandet och vill ta del av den växande kakan.

Oljebolagen blickar mot Brasilien

Ett sådant bolag är Shell, som under det senaste decenniet har tagit över allt mer av produktionen i landet, där Brasilien nu står för runt 15 procent av Shells produktion.

Ett annat är franska TotalEnergies som redan har blivit Brasiliens tredje största oljeproducent och även norska Equinor finns på plats i landet för att investera i nya olje- och gasfält.

Pengarna fortsätter att strömma in genom nya investeringar och lär enligt beräkningar hamna på runt 122 miljarder dollar under de närmaste 5 åren.

