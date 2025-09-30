Dagens PS
Världens nya oljejätte lockar globala investerare

Lula da Silva och Xi Jinping
Brasiliens president Lula da Silva och Kinas ledare Xi Jinping vid ett möte. (Bild: AP / TT / Tingshu Wang)
Johan Augustin
Johan Augustin
30 sep. 2025

Brasilien är Latinamerikas nya oljejätte som snabbt lockar utländska investerare. Landet gasar på och vill bli en av de största globala oljeproducenterna.

Det går bra för Brasiliens tillväxt som nu återhämtar sig efter pandemin, vilket bland annat beror på oljefyndigheterna i landet.

Ny oljejätte lockar investerare

Latinamerikas största ekonomi är rikt på naturresurser och det svarta guldet lockar utländska oljebolag att investera i landet.

För två år sedan producerades för första gången 3,5 miljoner fat olja per dag, och det är en siffra som ser ut att stiga till 5 miljoner fat om dagen 2030 – vilket då innebär att Brasilien tillhör topplaget av de 5 största oljeproducenterna i världen, enligt Oilprice.

Ökar egna satsningar

Ett sätt att nå dit är att fortsätta att satsa på oljesatsningarna inom landet, och det är precis vad den federala regeringen gör kring den inhemska oljejätten Petrobras som hela tiden ser ökande miljardanslag från budgeten.

Aptiten på olja fortsätter att öka, särskilt från länder som Kina som efterfrågar högkvalitativ brasiliansk olja, som dessutom har en låg koldioxidintensitet vid utvinning som ger den fördelar ur ett miljöperspektiv.

olja Statliga oljefält Brasilien
Petrobras är Brasiliens statliga oljebolag. (Foto: TT)

Kan utvinnas billigt

Petrobras hävdar att de även fortsättningsvis kommer kunna utvinna olja billigt jämfört med konkurrenter i andra länder, vilket även det ger Brasilien en fördel om och när oljepriset sjunker.

Även andra globala oljejättar blickar mot det nya oljelandet och vill ta del av den växande kakan.

Oljebolagen blickar mot Brasilien

Ett sådant bolag är Shell, som under det senaste decenniet har tagit över allt mer av produktionen i landet, där Brasilien nu står för runt 15 procent av Shells produktion.

Ett annat är franska TotalEnergies som redan har blivit Brasiliens tredje största oljeproducent och även norska Equinor finns på plats i landet för att investera i nya olje- och gasfält.

Pengarna fortsätter att strömma in genom nya investeringar och lär enligt beräkningar hamna på runt 122 miljarder dollar under de närmaste 5 åren.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

