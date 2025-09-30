September präglades av både framtidstro och försiktighet bland svenska aktiesparare. Klarnas börsnotering lockade många köpare hos både Nordnet och Avanza.
Klarna lockade småspararna i september – men raketerna säljs av
Mest läst i kategorin
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj. Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar. Läs även: Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla …
Analys: Investor på väg mot nya höjder
Trots en ovanligt svag kursutveckling i år ser det mesta ut att tala för att Investor snart återtar sin plats som ett av Stockholmsbörsens mest stabila tillväxtcase. Den breda portföljen, starka balansräkningen och höga kvaliteten i innehaven gör att Swedbank i en ny analys nu räknar med ”en återgång till överavkastning”. Läs även: Läge att …
Svenska mineralfyndet: "Kan ge 2-3 miljarder per år"
I Bottenviken finns stora fyndigheter av mangan. Fynden beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa över 600 nya jobb. Mangan är ett metalliskt grundämne som liknar järn och ofta används i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål. I metallform framställdes mangan första gången av Johan Gottlieb Gahn, verksam vid kopparverket i …
“Det finns ett sug efter nya investeringsmöjligheter bland spararna”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet om den gångna månadens sparmönster.
Läs även: Guldfeber även hos svenska fondsparare – Dagens PS
Stort intresse för Klarna
Klarnas entré på New York-börsen var en av årets mest uppmärksammade börshändelser – och intresset bland privatsparare lät inte vänta på sig.
Både Nordnet och Avanza rapporterar att aktien var bland de mest köpta under hela september.
”Spararna är sugna på att hitta nya investeringsmöjligheter. Intresset för att köpa Klarna när aktien började handlas på New York-börsen var stort, och på Nordnet nu kan vi se att Klarna är den näst mest nettoköpta aktien under hela september månad både i Sverige och nordiskt”, säger Frida Bratt.
Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering
Klarna är nu helt redo för en börsintroduktion i New York – med en värdering som kan bli en av de största i fintech-historien. Men ändå en bit ifrån rekordnivåerna för bolaget för ett par år sedan.
Avanzas sparekonom Philip Scholtzé understryker samtidigt vikten av tålamod när man investerar i nyintroducerade bolag.
”Det går att läsa in mycket om börshumöret på aktuella börsintroduktioner. I september fick Klarna äntligen ringa i börsklockan på Wall Street. Aktien fick en lysande start och steg inledningsvis med nästan 40 procent men har därefter sjunkit tillbaka till teckningskursen 40 dollar”, säger han och fortsätter;
”Det blir en påminnelse om att man inte behöver ha bråttom om man vill investera i en aktie som noteras.”
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Guldglans och dippköp i osäkert börsklimat
Förutom Klarna lockade även guldproducenten Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) många köpare hos båda nätbankerna, en effekt av stigande guldpriser i en orolig omvärld.
”Lundin Gold har gått urstarkt på börsen, och en av förklaringarna är det rekordstarka guldpriset. Med lägre räntor och en ekonomiskt och geopolitiskt orolig omvärld har guldpriset stigit till nya nivåer”, säger Frida Bratt.
Samtidigt pekar Avanza på ett tydligt mönster av så kallade dippköp.
”Vi ser tydliga försök till dippköp under månaden, där 7 av de 10 mest köpta aktierna i september har avkastat sämre än Stockholmsbörsen hittills i år.”
Bland dessa märks exempelvis Nibe (börskurs Nibe), Essity (börskurs Essity) och Rusta (börskurs Rusta) – bolag som haft en svag kursutveckling men som kan locka långsiktiga investerare.
Småspararna säljer vinnarna
Även om riskaptiten är tillbaka på vissa håll valde många sparare att sälja av aktier som gått starkt.
Hos både Avanza och Nordnet toppade försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) listan över mest sålda aktier.
”SAAB B är den mest sålda aktien för tredje månaden i rad. Försvarsbolagets aktie har lyft över 7 procent i september och är upp närmare 150 procent sedan årsskiftet”, säger Scholtzé.
H&M (börskurs H&M) hör också till försäljningslistan efter en stark rapport.
”Klädjätten rapporterade en ökning av sitt rörelseresultat på 40 procent och det tog marknaden med storm. Aktien handlades upp 10 procent på rapportdagen och det har fått aktiespararna att vilja säkra vinst och trycka på säljknappen”, säger Scholtzé.
Nordnets kunder köpte in Flat Capital
Även om köplistorna visar stora likheter – med Klarna, Lundin Gold och Investor (börskurs Investor) högt upp hos båda nätbankerna – finns också skillnader.
Avanzas sparare har i högre grad köpt Rusta och Essity, medan Nordnets kunder har visat intresse för Flat Capital (börskurs Flat Capital), efter Sebastian Siemiatkowskis uppmärksammade beslut att föra över sitt Klarna-innehav dit.
”Sebastian Siemiatkowskis manöver att föra över hela sitt Klarna-innehav till Flat Capital, vilket innebär att nästan hela Flat helt enkelt består av Klarna, har vida kritiserats”, säger Frida Bratt och tillägger;
“Men privatspararna ser uppenbarligen tillfälle att plocka upp aktien och få denna Klarna-exponering.”
Läs även: Analys: Investor på väg mot nya höjder – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Expertens varning: ”Har man missförstått guld blir det dyrt”
Priset på guld har mer än fördubblats på tre år. Nya rekord rapporteras nästan varje vecka, och för många framstår ädelmetallen som den självklara tillflykten i en skakig värld. Men bakom den gyllene fasaden finns risker som sällan diskuteras. Förra gången guld steg kraftigt, efter finanskrisen 2008, följde ett ras som höll i sig i …
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
Även om den svenska börsen går lite ljummet 2025 så är USA-index glödheta och slår rekord på rekord vilket smittat av sig på de globala marknaderna som helhet. Dags att sälja av innan eventuella bakslag? Nej tvärtom säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank, baserat på erfarenheter vid tidigare börsrekord. Läs även: Klarna …
Därför kraschar Braathens Airbus-verksamhet
Sent på måndagskvällen kablades beskedet ut: Vi går i konkurs. Det var flygbolaget Braathens som gick ut med det nattsvarta beskedet. Enligt Braathens är konkursansökan som nu är en realitet och har lämnats in till Stockholms tingsrätt en följd av flygbolagets likviditetsbrist. Det är Braathens Airbus-verksamhet som är drabbad. Däremot fortsätter ATR72-600 flyga enligt plan, …
Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa
Experternas varning är tydlig: Köp en begagnad hybrid och du riskerar en ekonomisk katastrof när det oreparerbara batteriet dör. Många köpare som väljer en begagnad hybridbil i tron att den är ett ekonomiskt och miljövänligt övergångsfordon riskerar att stå inför en katastrofal ekonomisk situation. Experter varnar nu bestämt för att äga en hybridbil som rullat …
Världens nya oljejätte lockar globala investerare
Brasilien är Latinamerikas nya oljejätte som snabbt lockar utländska investerare. Landet gasar på och vill bli en av de största globala oljeproducenterna. Det går bra för Brasiliens tillväxt som nu återhämtar sig efter pandemin, vilket bland annat beror på oljefyndigheterna i landet. Ny oljejätte lockar investerare Latinamerikas största ekonomi är rikt på naturresurser och det …