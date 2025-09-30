Klarna lockade småspararna i september – men raketerna säljs av

“Det finns ett sug efter nya investeringsmöjligheter bland spararna”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet om den gångna månadens sparmönster.

Stort intresse för Klarna

Klarnas entré på New York-börsen var en av årets mest uppmärksammade börshändelser – och intresset bland privatsparare lät inte vänta på sig.

Både Nordnet och Avanza rapporterar att aktien var bland de mest köpta under hela september.

”Spararna är sugna på att hitta nya investeringsmöjligheter. Intresset för att köpa Klarna när aktien började handlas på New York-börsen var stort, och på Nordnet nu kan vi se att Klarna är den näst mest nettoköpta aktien under hela september månad både i Sverige och nordiskt”, säger Frida Bratt.

Avanzas sparekonom Philip Scholtzé understryker samtidigt vikten av tålamod när man investerar i nyintroducerade bolag.

”Det går att läsa in mycket om börshumöret på aktuella börsintroduktioner. I september fick Klarna äntligen ringa i börsklockan på Wall Street. Aktien fick en lysande start och steg inledningsvis med nästan 40 procent men har därefter sjunkit tillbaka till teckningskursen 40 dollar”, säger han och fortsätter;

”Det blir en påminnelse om att man inte behöver ha bråttom om man vill investera i en aktie som noteras.”