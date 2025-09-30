Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Klarna lockade småspararna i september – men raketerna säljs av

Trots att Klarna noterades i New York blev det en av svenska småsparares mest köpta aktier i september visar statistik från nätmäklarna Avanza och Nordnet.
Trots att Klarna noterades i New York blev det en av svenska småsparares mest köpta aktier i september visar statistik från nätmäklarna Avanza och Nordnet. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

September präglades av både framtidstro och försiktighet bland svenska aktiesparare. Klarnas börsnotering lockade många köpare hos både Nordnet och Avanza.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Det finns ett sug efter nya investeringsmöjligheter bland spararna”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet om den gångna månadens sparmönster.

Läs även: Guldfeber även hos svenska fondsparare – Dagens PS

ANNONS

Stort intresse för Klarna

Klarnas entré på New York-börsen var en av årets mest uppmärksammade börshändelser – och intresset bland privatsparare lät inte vänta på sig.

Både Nordnet och Avanza rapporterar att aktien var bland de mest köpta under hela september.

”Spararna är sugna på att hitta nya investeringsmöjligheter. Intresset för att köpa Klarna när aktien började handlas på New York-börsen var stort, och på Nordnet nu kan vi se att Klarna är den näst mest nettoköpta aktien under hela september månad både i Sverige och nordiskt”, säger Frida Bratt.

Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering

Klarna är nu helt redo för en börsintroduktion i New York – med en värdering som kan bli en av de största i fintech-historien. Men ändå en bit ifrån rekordnivåerna för bolaget för ett par år sedan.

Avanzas sparekonom Philip Scholtzé understryker samtidigt vikten av tålamod när man investerar i nyintroducerade bolag.

”Det går att läsa in mycket om börshumöret på aktuella börsintroduktioner. I september fick Klarna äntligen ringa i börsklockan på Wall Street. Aktien fick en lysande start och steg inledningsvis med nästan 40 procent men har därefter sjunkit tillbaka till teckningskursen 40 dollar”, säger han och fortsätter;

ANNONS

”Det blir en påminnelse om att man inte behöver ha bråttom om man vill investera i en aktie som noteras.”

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Guldglans och dippköp i osäkert börsklimat

Förutom Klarna lockade även guldproducenten Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) många köpare hos båda nätbankerna, en effekt av stigande guldpriser i en orolig omvärld.

”Lundin Gold har gått urstarkt på börsen, och en av förklaringarna är det rekordstarka guldpriset. Med lägre räntor och en ekonomiskt och geopolitiskt orolig omvärld har guldpriset stigit till nya nivåer”, säger Frida Bratt.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. (Foto: Nordnet).

Samtidigt pekar Avanza på ett tydligt mönster av så kallade dippköp.

”Vi ser tydliga försök till dippköp under månaden, där 7 av de 10 mest köpta aktierna i september har avkastat sämre än Stockholmsbörsen hittills i år.”

Bland dessa märks exempelvis Nibe (börskurs Nibe), Essity (börskurs Essity) och Rusta (börskurs Rusta) – bolag som haft en svag kursutveckling men som kan locka långsiktiga investerare.

Småspararna säljer vinnarna

ANNONS

Även om riskaptiten är tillbaka på vissa håll valde många sparare att sälja av aktier som gått starkt.

Hos både Avanza och Nordnet toppade försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) listan över mest sålda aktier.

”SAAB B är den mest sålda aktien för tredje månaden i rad. Försvarsbolagets aktie har lyft över 7 procent i september och är upp närmare 150 procent sedan årsskiftet”, säger Scholtzé.

Philip Scholtzé på Avanza. (Foto: Avanza)

H&M (börskurs H&M) hör också till försäljningslistan efter en stark rapport.

”Klädjätten rapporterade en ökning av sitt rörelseresultat på 40 procent och det tog marknaden med storm. Aktien handlades upp 10 procent på rapportdagen och det har fått aktiespararna att vilja säkra vinst och trycka på säljknappen”, säger Scholtzé.

Nordnets kunder köpte in Flat Capital

Även om köplistorna visar stora likheter – med Klarna, Lundin Gold och Investor (börskurs Investor) högt upp hos båda nätbankerna – finns också skillnader.

Avanzas sparare har i högre grad köpt Rusta och Essity, medan Nordnets kunder har visat intresse för Flat Capital (börskurs Flat Capital), efter Sebastian Siemiatkowskis uppmärksammade beslut att föra över sitt Klarna-innehav dit.

ANNONS

”Sebastian Siemiatkowskis manöver att föra över hela sitt Klarna-innehav till Flat Capital, vilket innebär att nästan hela Flat helt enkelt består av Klarna, har vida kritiserats”, säger Frida Bratt och tillägger;

“Men privatspararna ser uppenbarligen tillfälle att plocka upp aktien och få denna Klarna-exponering.”

Läs även: Analys: Investor på väg mot nya höjder – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AvanzaFrida BrattKlarnaNordnetStockholmsbörsen
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS