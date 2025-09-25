Dagens PS
Inför svarta börsmånaden – oktobers läskiga historik

Se upp! Nu kommer oktober en historisk svängig månad på börsen.
Se upp! Nu kommer oktober en historisk svängig månad på börsen. (Foto: TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Grattis! Vi har överlevt september som historiskt varit den sämsta börsmånaden. Men nu kommer oktober som toppar statistiken över flest krascher.

Det visar statistik som Handelsbankens Placeringsstrateg Lars Westberg tagit fram.

Många månader på plus

En genomgång från storbanken Handelsbanken av alla börsmånader sedan 1980 visar att 9 av 12 månader faktiskt presterat positivt för investerare.

Det är bara juni, augusti och september som varit på den negativa sidan.

Stockholmsbörsens utveckling i snitt månad för månad sedan 1980. (Källa: Handelsbanken)

Sämst av alla har faktiskt den månad som vi just nu hållet på att avsluta, september, varit med i snitt minus en dryg procent.

Nu går vi in i en period med åtta månader på raken som historiskt gått på plus – men oktober sticker ut på ett annat sätt.

Fem av tio sämsta börsdagarna

Sett till de 20 senaste årens enskilt största börskrascher på dagsbasis har oktober nämligen inte mindre en fem av tio på listan.

Samtliga fem inträffade dock under finanskrisen i oktober 2008.

Värst på listan över största krascher var mars 2020 när börsen dök 11 procent under en dag i samband med covid.

Näst sämst är juni 2016 dagen efter Brexit. Då tappade börsen 7 procent från öppningen.

Oktober även bra börsmånad

Men oktober har även varit en tid med rejäla plusdagar på börsen.

“Även kraftiga uppgångar har förekommit under samma period, med dagsrörelser upp mot 10 procent. Det visar hur snabbt sentimentet kan svänga i oroliga tider”, skriver Handelsbankens Lars Westberg.

Placeringsstrategen passar också på att skicka med ett gott sparråd;

“Säsongsmönster och historiska händelser kan vara intressant att titta på, men de säger inte mycket om framtiden. Något vi med säkerhet vet är att börsens upp- och nedgångar kommer att fortsätta. Se därför till att ha en passande risknivå i sparandet, så det känns bra i magen och du kan sova gott även när det är nervöst på marknaden.”

Läs även: Fredrik Lundberg om känsliga frågan: “Krävs två förutsättningar” – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

Senaste nytt

