Inför svarta börsmånaden – oktobers läskiga historik

Fem av tio sämsta börsdagarna

Sett till de 20 senaste årens enskilt största börskrascher på dagsbasis har oktober nämligen inte mindre en fem av tio på listan.

Samtliga fem inträffade dock under finanskrisen i oktober 2008.

Värst på listan över största krascher var mars 2020 när börsen dök 11 procent under en dag i samband med covid.

Näst sämst är juni 2016 dagen efter Brexit. Då tappade börsen 7 procent från öppningen.

Oktober även bra börsmånad

Men oktober har även varit en tid med rejäla plusdagar på börsen.

“Även kraftiga uppgångar har förekommit under samma period, med dagsrörelser upp mot 10 procent. Det visar hur snabbt sentimentet kan svänga i oroliga tider”, skriver Handelsbankens Lars Westberg.

Placeringsstrategen passar också på att skicka med ett gott sparråd;

“Säsongsmönster och historiska händelser kan vara intressant att titta på, men de säger inte mycket om framtiden. Något vi med säkerhet vet är att börsens upp- och nedgångar kommer att fortsätta. Se därför till att ha en passande risknivå i sparandet, så det känns bra i magen och du kan sova gott även när det är nervöst på marknaden.”

