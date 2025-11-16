FMC tar klivet framåt i Europas chipkapplöpning med ny storsatsning.
Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet
Mest läst i kategorin
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden. Marknaderna har visat tydlig stress. I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC. Samtidigt visar en …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Musks värld: Detta är viktigare än pengar
Elon Musk är världens rikaste person och närmar sig även dollarbiljonärsstatus. I Musks värld verkar det dock vara makt som styr, istället för pengar. Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den …
Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras
När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget. Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i …
Europa trappar nu upp kampen för teknologisk självständighet.
Mitt i en tid där AI-boomen driver energibehovet till nya höjder och där minneschip domineras av USA och Asien, har tyska FMC säkrat 100 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att utveckla nästa generations energieffektiva minnesteknik.
Investeringen är en av Europas största i segmentet i år och markerar ett tydligt skifte i kontinentens ambitioner. Det skriver EU-Startups.
Europeisk storsatsning på minnesteknik
FMC, baserat i Dresden, har utvecklat en ny typ av minneschip baserad på hafniumoxid, en teknik som enligt bolaget ska vara både snabbare, billigare och betydligt mer energieffektiv än dagens standard.
Det är en egenskap som blir allt viktigare när AI-datacenter förväntas förbruka en dramatisk andel av världens elproduktion de kommande åren.
Av de 100 miljonerna utgör 77 miljoner euro ett översubskriberat kapitaltillskott från välkända europeiska deeptech-investerare.
Resterande 23 miljoner kommer via offentliga program, däribland EU:s IPCEI ME/CT och European Innovation Council.
FMC’s vd Thomas Rückes beskriver målsättningen så här: “Vi arbetar med nästa generations minneschip som inte bara är mer hållbara och energieffektiva, utan också snabbare och billigare än dagens industristandard.”
Läs mer: Elon Musk siktar på en gigantisk chipfabrik – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Strategiskt steg mot europeisk chip-suverenitet
FMC’s teknik, kallad DRAM+ och 3D-CACHE+, minskar behovet av energikrävande datatransfer mellan olika lagringsnivåer.
Om tekniken skalar brett kan den sänka energiförbrukningen för AI-system markant och göra europeiska datacenter mer konkurrenskraftiga.
Det är ett område där Europa länge halkat efter, men där satsningar nu accelererar.
Företaget är fabless, vilket innebär att chipproduktionen läggs ut på externa foundries.
Fokus ligger istället på design och utveckling, något som gjort företaget attraktivt för såväl investerare som kunder.
Fabian Gruner, partner på HV Capital, säger: “FMC’s teknologi är unik och kan omdefiniera globala industristandarder.”
En ny spelare i en hårt bevakad bransch
Minneschip är i dag en strategisk resurs där Sydkorea, USA och Taiwan dominerar helt.
Kina växer snabbt.
Europa har däremot saknat en större aktör tills nu.
FMC vill bli den kraft som sätter Europa på kartan inom minnesteknik och samtidigt bidra till att minska kontinentens beroende av utländska leverantörer.
Med kapitalet på plats växlar bolaget nu upp för kommersialisering och global expansion.
För Europas chipindustri är detta en av årets tydligaste signaler: kontinenten tänker ta en större roll i framtidens AI-ekonomi.
Missa inte:
Dramatisk chipdeal över – Europas bilindustri andas ut – Dagens PS
Från chip till koppar – optimism driver nya rekord – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar
Ett svenskt börsnoterat bolag går in där få andra vågar, i frontlinjens Ukraina. Det handlar inte om bistånd eller avtal via statliga ramverk, utan om direkta investeringar i försvarsteknik på plats i ett krigsdrabbat land. Det är börsbolaget Front Ventures, med bas i Sverige, som nu satsar resurser på att bygga upp Ukrainas försvarsförmåga tillsammans …
Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet
FMC tar klivet framåt i Europas chipkapplöpning med ny storsatsning. Europa trappar nu upp kampen för teknologisk självständighet. Mitt i en tid där AI-boomen driver energibehovet till nya höjder och där minneschip domineras av USA och Asien, har tyska FMC säkrat 100 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att utveckla nästa generations energieffektiva minnesteknik. …
Ny forskning: Många vänner – ändå ensam
Unga vuxna kan ha många vänner – men ändå känna sig ensamma. Ny forskning visar varför. Vänner brukar kallas livets viktigaste stöd, och forskning har tidigare visat att de som har någon att prata med, träffa regelbundet eller dela vardagen med ofta mår bättre – både psykiskt och fysiskt. Ändå visar ny forskning att unga …
Bruce fyller 75 – men slåss fortfarande mot mörkret
Bruce Springsteen sitter på sin ranch i New Jersey, sjuttiofem år gammal, lutad mot sin gitarr. Han är rik, världsberömd och lyckligt gift, men långt ifrån nöjd. ”Jag är inte det roligaste sällskapet i mitt eget huvud,” säger han torrt i en intervju med Gentlemen’s Watch. Det är en mening som rymmer hela hans livsverk: …
Noctourism: Nu blir mörkret den nya lyxen
Först kom klimatångesten. Sedan kom värmen. Och nu – mörkret och noctourism. Enligt en ny rapport från Booking.com säger 62 procent av resenärerna att de vill åka till mörkare platser, medan 54 procent aktivt försöker undvika dagens hetta. Allt fler planerar sina aktiviteter i skymning och natt, och begreppet noctourism har blivit årets mest oväntade …