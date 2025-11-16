Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet

AI
Tyska FMC får 100 miljoner – ska stärka Europas egen chipindustri (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

FMC tar klivet framåt i Europas chipkapplöpning med ny storsatsning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Europa trappar nu upp kampen för teknologisk självständighet.

Mitt i en tid där AI-boomen driver energibehovet till nya höjder och där minneschip domineras av USA och Asien, har tyska FMC säkrat 100 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att utveckla nästa generations energieffektiva minnesteknik.

Investeringen är en av Europas största i segmentet i år och markerar ett tydligt skifte i kontinentens ambitioner. Det skriver EU-Startups.

Europeisk storsatsning på minnesteknik

FMC, baserat i Dresden, har utvecklat en ny typ av minneschip baserad på hafniumoxid, en teknik som enligt bolaget ska vara både snabbare, billigare och betydligt mer energieffektiv än dagens standard.

Det är en egenskap som blir allt viktigare när AI-datacenter förväntas förbruka en dramatisk andel av världens elproduktion de kommande åren.

Av de 100 miljonerna utgör 77 miljoner euro ett översubskriberat kapitaltillskott från välkända europeiska deeptech-investerare.

Resterande 23 miljoner kommer via offentliga program, däribland EU:s IPCEI ME/CT och European Innovation Council.

FMC’s vd Thomas Rückes beskriver målsättningen så här: “Vi arbetar med nästa generations minneschip som inte bara är mer hållbara och energieffektiva, utan också snabbare och billigare än dagens industristandard.”

ANNONS

Läs mer: Elon Musk siktar på en gigantisk chipfabrik – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Strategiskt steg mot europeisk chip-suverenitet

FMC’s teknik, kallad DRAM+ och 3D-CACHE+, minskar behovet av energikrävande datatransfer mellan olika lagringsnivåer.

Om tekniken skalar brett kan den sänka energiförbrukningen för AI-system markant och göra europeiska datacenter mer konkurrenskraftiga.

Det är ett område där Europa länge halkat efter, men där satsningar nu accelererar.

Företaget är fabless, vilket innebär att chipproduktionen läggs ut på externa foundries.

Fokus ligger istället på design och utveckling, något som gjort företaget attraktivt för såväl investerare som kunder.

Fabian Gruner, partner på HV Capital, säger: “FMC’s teknologi är unik och kan omdefiniera globala industristandarder.”

En ny spelare i en hårt bevakad bransch

ANNONS

Minneschip är i dag en strategisk resurs där Sydkorea, USA och Taiwan dominerar helt.

Kina växer snabbt.

Europa har däremot saknat en större aktör tills nu.

FMC vill bli den kraft som sätter Europa på kartan inom minnesteknik och samtidigt bidra till att minska kontinentens beroende av utländska leverantörer.

Med kapitalet på plats växlar bolaget nu upp för kommersialisering och global expansion.

För Europas chipindustri är detta en av årets tydligaste signaler: kontinenten tänker ta en större roll i framtidens AI-ekonomi.

Missa inte:

Dramatisk chipdeal över – Europas bilindustri andas ut – Dagens PS

Från chip till koppar – optimism driver nya rekord – Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIchipEUTyskland
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Börs & Finans

Svenska börsbolaget som investerar direkt i Ukrainas försvar

16 nov. 2025
ANNONS
ANNONS