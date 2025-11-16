Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Europa trappar nu upp kampen för teknologisk självständighet.

Mitt i en tid där AI-boomen driver energibehovet till nya höjder och där minneschip domineras av USA och Asien, har tyska FMC säkrat 100 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att utveckla nästa generations energieffektiva minnesteknik.

Investeringen är en av Europas största i segmentet i år och markerar ett tydligt skifte i kontinentens ambitioner. Det skriver EU-Startups.

Europeisk storsatsning på minnesteknik

FMC, baserat i Dresden, har utvecklat en ny typ av minneschip baserad på hafniumoxid, en teknik som enligt bolaget ska vara både snabbare, billigare och betydligt mer energieffektiv än dagens standard.

Det är en egenskap som blir allt viktigare när AI-datacenter förväntas förbruka en dramatisk andel av världens elproduktion de kommande åren.

Av de 100 miljonerna utgör 77 miljoner euro ett översubskriberat kapitaltillskott från välkända europeiska deeptech-investerare.

Resterande 23 miljoner kommer via offentliga program, däribland EU:s IPCEI ME/CT och European Innovation Council.

FMC’s vd Thomas Rückes beskriver målsättningen så här: “Vi arbetar med nästa generations minneschip som inte bara är mer hållbara och energieffektiva, utan också snabbare och billigare än dagens industristandard.”

