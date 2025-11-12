Dagens PS
Elon Musk siktar på en gigantisk chipfabrik

Musk
Teslas vd Elon Musk. (Foto: Matt Rourke/AP/TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Elon Musk tänker stort, som vanligt. Nu vill han bygga en gigantisk chipfabrik för framtidens AI.

Elon Musk siktar in sig på ännu ett jätteprojekt, och denna gång gäller det att säkra efterfrågan från sina AI- och robotprojekt på egen hand.

Vill bygga egen chipfabrik

Han vill därför bygga en egen chipfabrik, enligt The Trader Times.

“Även om vi antar det bästa möjliga scenariot med våra leverantörer är det helt enkelt inte tillräckligt”, uppgav Teslachefen vid den senaste aktieägarstämman.

“Vi behöver förmodligen bygga en gigantisk chipfabrik. Det måste helt enkelt hända.”

Leveranskedjorna flyter samman

Om det nu sker är det första gången som en biltillverkare åtar sig att bygga en chipfabrik, och de olika leveranskedjorna kommer därmed flyta ihop mycket smidigare för Tesla, med hårdvara, mjukvara och nu även chiptillverkning ihopkopplat.

Mindre beroende

En ny chipfabrik skulle kunna göra Tesla mindre beroende av externa leverantörer som TSMC och Samsung, som idag tillverkar de avancerade chip som används i Teslas självkörande bilar och AI-system.

Musk vill ha ännu mer kontroll i samtliga kedjor från chipdesign till användningen av chip i bilar, robotar och framtida superdatorer.

Kan samarbeta med Intel

Samtidigt är han öppen för ett samarbete med amerikanska chiptillverkaren Intel, rapporterar Reuters.

“Vi kommer kanske att göra något med Intel”, uppgav Musk nyligen.

“Vi har inte skrivit på något avtal, men det är nog värt att diskutera detta med Intel.”

Haka på i racet

Uttalandet fick Intel-aktien att gå upp med 4 procent, och det behövs för det har gått trögt för bolaget på sistone, som har fått se sig omkört i AI-racet av andra jättar som Nvidia.

Den amerikanska regeringen köpte nyligen en andel på 10 procent i Intel, där bolaget nu behöver hitta en extern kund för sin senaste teknik.

Det gäller att inte halka efter i AI-racet.
Det gäller att inte halka efter i AI-racet. (Foto: TT)
Perfekta tidpunkten

Där kan Tesla komma in i bilden vid en perfekt tidpunkt.

Musk är för närvarande fullt inställd på chiptillverking.

“Jag har definitivt halvledare i tankarna.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

