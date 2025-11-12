Elon Musk tänker stort, som vanligt. Nu vill han bygga en gigantisk chipfabrik för framtidens AI.
Elon Musk siktar på en gigantisk chipfabrik
Mest läst i kategorin
Jorden – inte lika lysande som förr
Nej, jorden håller inte på att slockna. Men faktum är att forskare kan se att vår planet lyser svagare än tidigare. Här är orsakerna. Nya satellitmätningar visar att jorden reflekterar mindre solljus. Nasa-satelliter konstaterar att mer av solljuset stannar kvar här på jorden, fångat i mörka ytor. Det här skulle kunna göra vår planet ännu …
Ikeas nye vd: Priset på varmkorven alltid 5 kronor
Ikeas första vd som inte är svensk försäkrar att priset på möbeljättens populära varmkorv även i fortsättningen ska kosta 5 kronor. Juvencio Maeztu, som är född i Spanien, lovar i en Bloomberg-intervju att Ikea ska behålla sina överkomliga priser runt om i världen. Det inkluderar Ikeas populära varmkorv för 5 spänn. Maeztu leder Ingka Group …
Miljonärerna känner sig inte rika – tycker det har blivit för dyrt att leva
En majoritet av USA:s rikaste personer tycker inte själva att de är rika. Möjligen är någon annan det, anser de. En ny undersökning visar att nästan två tredjedelar (64 procent) av USA:s rikaste inte känner sig särskilt rika. Det rapporterar tidningen Money och hänvisar till en ny rapport från försäkringsbolaget Northwestern Mutual. Känner sig inte …
Dansk chock: Bakslag i enorm skatteskandal
Danmark riskerar att få betala ett av de högsta skadestånden i Storbritanniens historia. Det efter att landet förlorade ett skattemål med höga insatser i London. Vår nordiska granne riskerar att få betala huvuddelen av rättegångskostnaderna för den så kallade ”cum-ex”-rättegången. Det handlar i runda slängar om 400 miljoner pund, eller ungefär 5 miljarder svenska kronor. …
Ukrainsk kanal raderad på Youtube
Memorial of Heroes, ett ukrainskt minnes- och dokumentärprojekt, har fått sin kanal raderad på Youtube sex gånger den senaste månaden. Tanken bakom Memorial of Heroes är att hedra ukrainska soldater som dödats av Ryssland under det pågående kriget. Det är ett minns- och dokumentärprojekt som aktivt använder Youtube som kanal och publicerar berättelser om de …
Elon Musk siktar in sig på ännu ett jätteprojekt, och denna gång gäller det att säkra efterfrågan från sina AI- och robotprojekt på egen hand.
Vill bygga egen chipfabrik
Han vill därför bygga en egen chipfabrik, enligt The Trader Times.
“Även om vi antar det bästa möjliga scenariot med våra leverantörer är det helt enkelt inte tillräckligt”, uppgav Teslachefen vid den senaste aktieägarstämman.
“Vi behöver förmodligen bygga en gigantisk chipfabrik. Det måste helt enkelt hända.”
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Leveranskedjorna flyter samman
Om det nu sker är det första gången som en biltillverkare åtar sig att bygga en chipfabrik, och de olika leveranskedjorna kommer därmed flyta ihop mycket smidigare för Tesla, med hårdvara, mjukvara och nu även chiptillverkning ihopkopplat.
Mindre beroende
En ny chipfabrik skulle kunna göra Tesla mindre beroende av externa leverantörer som TSMC och Samsung, som idag tillverkar de avancerade chip som används i Teslas självkörande bilar och AI-system.
Musk vill ha ännu mer kontroll i samtliga kedjor från chipdesign till användningen av chip i bilar, robotar och framtida superdatorer.
Kan samarbeta med Intel
Samtidigt är han öppen för ett samarbete med amerikanska chiptillverkaren Intel, rapporterar Reuters.
“Vi kommer kanske att göra något med Intel”, uppgav Musk nyligen.
“Vi har inte skrivit på något avtal, men det är nog värt att diskutera detta med Intel.”
Haka på i racet
Uttalandet fick Intel-aktien att gå upp med 4 procent, och det behövs för det har gått trögt för bolaget på sistone, som har fått se sig omkört i AI-racet av andra jättar som Nvidia.
Den amerikanska regeringen köpte nyligen en andel på 10 procent i Intel, där bolaget nu behöver hitta en extern kund för sin senaste teknik.
Perfekta tidpunkten
Där kan Tesla komma in i bilden vid en perfekt tidpunkt.
Musk är för närvarande fullt inställd på chiptillverking.
“Jag har definitivt halvledare i tankarna.”
Läs även:
Musks värld: Makt viktigare än pengar. Dagens PS
Elon Musk får ny jättelön – med ett förbehåll. Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Då ska du inte spara i ISK
Sänkt schablonskatt och skattefritt belopp innebär förvisso att ISK utklassar många andra sparformer. Men när det gäller pensionen är ISK inte mest lönsamt för alla.? ISK är enkelt, flexibelt och extremt populärt bland småsparare. Under 2025 infördes dessutom ett skattefritt belopp på alla besparingar upp till 150 000 kronor.? Inför 2026 höjs den gränsen till …
Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker
Handelsbanken tror att 2026 är året då det är slagläge för den svenska verkstadssektorn på börsen. Men det gäller att vara selektiv i vilka aktier man väljer. "Historiskt brukar kvalitetsaktier ta över när PMI passerar 50 – med 20 procentenheters överavkastning under år 1–3", skriver banken i en ny analys av sektorn. Läs även: Handelsbanken: …
Blytungt ras för Softbank efter Nvidia-avyttring
Softbanks aktier rasar under onsdagsmorgonen, svensk tid, med dramatiska 10 procent på nyheten om den japanska bankbjässens försäljningen av hela innehavet på 32,1 miljoner Nvidia-aktier. Den japanska bankjätten gjorde avyttringen av aktierna i amerikanska Nvidia i oktober och fick 5,83 miljarder dollar för sin andel. Det skriver CNBC och berättar med hänvisning till en källa …
Cheva med manuell låda och tusen hästar – ren bilglädje
En restomod som tar pickupkulturen tillbaka till sina rötter – med växlingsspak i handen och ett leende på läpparna. Specialty Vehicle Engineering har tagit sig an en ikon – Chevrolet Silverado – och förvandlat den till något som känns både nostalgiskt och helt vansinnigt modernt. Den nya Yenko/SC Supercharged Silverado för modellår 2026 är inget …
Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp
Enligt Handelsbanken ljusnar det på bostadsmarknaden med stigande priser nästa år och byggandet vänder upp. ”Vi ser en ljusning för både hushåll och fastighetsägare”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman. Enligt bankens nya fastighetsrapport stärks byggkonjunkturen gradvis och upprustningen av totalförsvaret skyndar på utvecklingen med byggande av skyddsrum, hamnar och utbildningsanläggningar. Läs mer om det här. …