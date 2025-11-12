Elon Musk siktar på en gigantisk chipfabrik

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Leveranskedjorna flyter samman

Om det nu sker är det första gången som en biltillverkare åtar sig att bygga en chipfabrik, och de olika leveranskedjorna kommer därmed flyta ihop mycket smidigare för Tesla, med hårdvara, mjukvara och nu även chiptillverkning ihopkopplat.

Mindre beroende

En ny chipfabrik skulle kunna göra Tesla mindre beroende av externa leverantörer som TSMC och Samsung, som idag tillverkar de avancerade chip som används i Teslas självkörande bilar och AI-system.

Musk vill ha ännu mer kontroll i samtliga kedjor från chipdesign till användningen av chip i bilar, robotar och framtida superdatorer.

Kan samarbeta med Intel

Samtidigt är han öppen för ett samarbete med amerikanska chiptillverkaren Intel, rapporterar Reuters.

“Vi kommer kanske att göra något med Intel”, uppgav Musk nyligen.

“Vi har inte skrivit på något avtal, men det är nog värt att diskutera detta med Intel.”

Haka på i racet

Uttalandet fick Intel-aktien att gå upp med 4 procent, och det behövs för det har gått trögt för bolaget på sistone, som har fått se sig omkört i AI-racet av andra jättar som Nvidia.

Den amerikanska regeringen köpte nyligen en andel på 10 procent i Intel, där bolaget nu behöver hitta en extern kund för sin senaste teknik.

Det gäller att inte halka efter i AI-racet. (Foto: TT)

Perfekta tidpunkten

Där kan Tesla komma in i bilden vid en perfekt tidpunkt.

Musk är för närvarande fullt inställd på chiptillverking.

“Jag har definitivt halvledare i tankarna.”

