Från chip till koppar – optimism driver nya rekord

Koppar och chip ligger bakom dagens mest omtalade rekord
Koppar och chip ligger bakom dagens mest omtalade rekord. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Teknikboomen fortsätter att sätta agendan på världens börser. Men det är inte bara techjättar som slår rekord utan även en välbekant råvara.

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
Dagens stora nyhet handlar om Nvidia, som nu blivit det första bolaget någonsin att nå ett marknadsvärde på 5 000 miljarder dollar. En symbolisk milstolpe som enligt flera medier drivs av fortsatt stark tro på AI-teknikens potential och stark fomo.

På Wall Street når indexen nya rekordnivåer inför kvällens väntade besked från Federal Reserve, där investerare hoppas på en signal om kommande räntesänkning.

Reuters beskriver läget som ”risk-on”, medan Fortune talar om en marknad som återigen sätter sin tillit till den så kallade Fed put, centralbankens förväntade stöd vid turbulens.

Koppar och gruvbolag

Samtidigt rör sig råvarorna uppåt. På svenska förstasidor uppmärksammas att kopparpriset fortsätter stiga, drivet av varningar om minskad produktion.

Även Boliden syns i rubrikerna efter att bolaget riktat kritik mot Finlands planerade höjning av gruvskatten, som enligt bolaget kan slå mot hela Europas råvaruförsörjning.

Dödsfall i näringslivet

På bolagsfronten dominerar också beskedet att PEAB-grundaren Erik Paulsson avlidit, 83 år gammal. Han hyllas som en entreprenör som formade svensk byggindustri under flera decennier.

Sammantaget präglas eftermiddagen av optimism på marknaderna, men också av en växande förväntan inför kvällens amerikanska räntebesked, ett avgörande ögonblick för den globala börshösten.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

