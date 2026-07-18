En republikansk senator i USA rasar mot Meta och anklagar företaget för att trakassera visselblåsare å det grövsta.
Senator i USA: Meta vill förgöra visselblåsare
Det är den republikanska senatorn Josh Hawley som hävdar att Meta förföljer och försöker driva visselblåsaren Sarah Wynn-Williams i konkurs.
Sarah Wynn-Williams har framfört anklagelser gällande Metas kontakter med Kina och att den sociala mediejätten, som står bakom både Facebook och Instagram, behandlar tonåringar under all kritik.
Det här berättar The Guardian.
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Kräver svar av Mark Zuckerberg
Josh Hawley har i ett brev till Metas vd och grundare Mark Zuckerberg begärt att att få veta vilka åtgärder som bolaget vidtagit i sin, som han anser, olagliga övervakning av Sarah Wynn-Williams och hennes familj.
Hon var tidigare global chef på Facebook i offentlig policy.
Enligt den republikanska politikern ägnar sig bjässen åt att sprida osanna rykten om visselblåsare och att ingen som avslöjar besvärande omständigheter kring företaget har råd att processa mot Meta.
Det var I sina memoarer, Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism, som Wynn-Williams framförde sina anklagelser mot Meta, som påstår att hon enligt ett interimistiskt beslut i skiljedomstol inte kan uttala sig om boken.
Hävdar att Meta är lierad med Kina
I boken hävdar visselblåsaren att Zuckerbergs livsverk samarbetar med den kinesiska regimen kring censurverktyg och dess plattformars negativa inverkan på tonåringar.
I samband med litteraturfestival i Wales tidigare i år satt Wynn-Williams tyst på scenen. Hon har med hjälp av juridisk rådgivning beslutat att stämma Meta för de restriktioner som hon blev föremål för på festivalen.
Meta slår tillbaka och menar att hennes bok innehåller flera falska påståenden. Man hävdar också att den aktuella följetongen från hennes sida är ett pr-trick för att sälja fler böcker.
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