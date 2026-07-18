Senator i USA: Meta vill förgöra visselblåsare

Det här berättar The Guardian.

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Kräver svar av Mark Zuckerberg

Josh Hawley har i ett brev till Metas vd och grundare Mark Zuckerberg begärt att att få veta vilka åtgärder som bolaget vidtagit i sin, som han anser, olagliga övervakning av Sarah Wynn-Williams och hennes familj.

Hon var tidigare global chef på Facebook i offentlig policy.

Enligt den republikanska politikern ägnar sig bjässen åt att sprida osanna rykten om visselblåsare och att ingen som avslöjar besvärande omständigheter kring företaget har råd att processa mot Meta.

Det var I sina memoarer, Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism, som Wynn-Williams framförde sina anklagelser mot Meta, som påstår att hon enligt ett interimistiskt beslut i skiljedomstol inte kan uttala sig om boken.