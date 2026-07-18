Oljebolagen storsatsar i "fantastiskt" Irak – över 60 miljarder

Irak vill fördjupa sitt ekonomiska samarbete med USA och minska landets beroende av Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas. Kriget mellan USA, Israel och Iran har skapat osäkerhet i regionen och påverkat irakisk energiexport, eftersom en stor del av landets olja transporteras via Hormuzsundet.

”Vi har en öppen dörr-politik. Alla som har ett projekt är välkomna att diskutera det med oss”, säger Iraks premiärminister Ali al-Zaidi under mötet.

Oljeledning förstördes vid invasion av Irak

Irak och Syrien är också överens om att återuppbygga en förstörd oljeledning till Medelhavet. Oljeledningen, som varit avstängd sedan den skadats vid USA:s invasion av Irak 2003, sträcker sig från Kirkuk i norra Irak till Syriens Medelhavskust. Den kan nå en nominell kapacitet på 700 000 fat per dag.

Bland de största avtalen finns ett samarbete mellan Chevron och Irak om en möjlig utveckling av oljefälten West Qurna 2 och Nassiriya. Chevron uppger också att bolaget planerar investeringar i en ny oljeledning som ska skapa en alternativ exportväg via Syriens Medelhavskust och därmed minska beroendet av Hormuzsundet.

Det amerikanska oljebolaget ConocoPhillips meddelade samtidigt att man köper en andel på 42 procent i BP Energy of Kirkuk Ltd och ansluter sig till BP projekt för att vidareutveckla fyra producerande oljefält i norra Irak.

Stora naturresurser

BP:s vd Meg O’Neill beskrev Irak som ett land med ”fantastisk potential” tack vare sina stora naturresurser och framhöll att investeringarna stärker både Iraks och den globala energisäkerheten.

ConocoPhillips vd Ryan Lance sade att bolaget vill bidra med teknik, kompetens och kapital för att utveckla den irakiska energisektorn.

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Under sitt fem dagar långa USA-besök träffade premiärminister Ali al-Zaidi även USA:s president Donald Trump i Vita huset. Trump säger efter mötet att USA och Irak väntas genomföra fler affärsuppgörelser som ska skapa arbetstillfällen i båda länderna.

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