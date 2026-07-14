Större än kol, gas, kärnkraft, vind och vatten. Under juni månad stod solenergi för 25 procent av elproduktionen inom EU.
Nu är solen vår viktigaste energikälla
Det är ett nytt rekord när EU:s elproduktion för juni visar att solenergi för första gången någonsin stod för så mycket som en fjärdedel av all elproduktion inom EU.
Solkraften genererade rekordhöga 52 TWh el i EU under juni 2026, motsvarande 25 procent av totalen.
Volymen överträffar det tidigare rekordet på 47 TWh (23 procent) från maj 2026.
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Största energikällan
Solenergin var EU:s största enskilda kraftkälla under månaden och låg före kärnkraft (21 procent), gas (15 procent), vindkraft (14 procent) och vattenkraft (12 procent). Kol stod endast för 8 procent.
Detta är tredje gången som solenergi varit EU:s största kraftkälla. De två tidigare tillfällena var juni 2025 och maj 2026.
”Solkraftens framfart har varit minst sagt enorm och har överträffat prognos på prognos”, säger Chris Rosslowe, senior analytiker vid tankesmedjan Ember.
”På bara några få år har solkraften gått från att vara en liten aktör till att bli en avgörande del av Europas elsystem, i takt med att regeringar och medborgare söker efter billiga och snabbinstallerade inhemska energikällor.”
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Växer med 20 procent per år
Solenergin i EU har vuxit med mer än en femtedel årligen mellan 2021 och 2025, den snabbaste tillväxttakten av alla kraftkällor.
Det beror främst på en hög installationstakt, med 65,1 GW ny kapacitet installerad under 2025, skriver Euronews.
Utbyggnaden av solenergi sker i hela EU. Under 2026 har 18 EU-länder slagit nya månadsrekord för solkraftens andel av elproduktionen.
I Spanien stod solkraften för första gången för mer än en tredjedel av elproduktionen i juni 2026, 34 procent.
Det är ett resultat av landets omfattande satsningar på ren energi. Sedan 2019 har landet fördubblat sin kapacitet för vind- och solkraft och tillfört över 40 GW.
Det är mer än något annat EU-land förutom Tyskland, vars elmarknad är dubbelt så stor som den spanska.
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Ingen spansk kol alls
Spanien använde ingen kolkraft alls i augusti 2025. Det är en enorm skillnad jämfört med för bara tio år sedan, då kolkraften stod för en fjärdedel av landets el.
2025 stod fossila bränslen för endast 25 procent av elproduktionen i Spanien, vilket innebar att utsläppen per capita – 0,9 ton koldioxidekvivalenter – ligger klart under EU-genomsnittet på 1,3 ton.
I Tyskland stod solkraft för mer än en tredjedel av elproduktionen i maj för första gången (33 procent), och andelen steg till 36 procent i juni.
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Betalar sig på några år
El som produceras med solcellsanläggningar för direktanslutning, ”plug-in”-system, kan användas direkt via ett vanligt vägguttag, precis som vilken annan elektrisk apparat som helst och kräver inga installationskostnader.
Enligt experter tar det 2-6 år att räkna hem kostnaden för systemet, beroende på inköpspris, storlek och placering.
Men när anläggningen väl är i drift minskar behovet av el från elnätet, vilket sänker energikostnaderna.