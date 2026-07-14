Nu är solen vår viktigaste energikälla

Växer med 20 procent per år

Solenergin i EU har vuxit med mer än en femtedel årligen mellan 2021 och 2025, den snabbaste tillväxttakten av alla kraftkällor.

Det beror främst på en hög installationstakt, med 65,1 GW ny kapacitet installerad under 2025, skriver Euronews.

Utbyggnaden av solenergi sker i hela EU. Under 2026 har 18 EU-länder slagit nya månadsrekord för solkraftens andel av elproduktionen.

I Spanien stod solkraften för första gången för mer än en tredjedel av elproduktionen i juni 2026, 34 procent.

Det är ett resultat av landets omfattande satsningar på ren energi. Sedan 2019 har landet fördubblat sin kapacitet för vind- och solkraft och tillfört över 40 GW.

Det är mer än något annat EU-land förutom Tyskland, vars elmarknad är dubbelt så stor som den spanska.

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Ingen spansk kol alls

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Spanien använde ingen kolkraft alls i augusti 2025. Det är en enorm skillnad jämfört med för bara tio år sedan, då kolkraften stod för en fjärdedel av landets el.

2025 stod fossila bränslen för endast 25 procent av elproduktionen i Spanien, vilket innebar att utsläppen per capita – 0,9 ton koldioxidekvivalenter – ligger klart under EU-genomsnittet på 1,3 ton.

I Tyskland stod solkraft för mer än en tredjedel av elproduktionen i maj för första gången (33 procent), och andelen steg till 36 procent i juni.

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Behov av att skydda sig mot solen? Så kan det vara – men plussidan är att under juni stod solenergi för en fjärdedel av elproduktionen inom EU. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Betalar sig på några år

El som produceras med solcellsanläggningar för direktanslutning, ”plug-in”-system, kan användas direkt via ett vanligt vägguttag, precis som vilken annan elektrisk apparat som helst och kräver inga installationskostnader.

Enligt experter tar det 2-6 år att räkna hem kostnaden för systemet, beroende på inköpspris, storlek och placering.

Men när anläggningen väl är i drift minskar behovet av el från elnätet, vilket sänker energikostnaderna.

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