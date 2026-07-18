Nvidia-chefens skinnjacka såld för 10 miljoner

Pengarna från auktionen kommer gå till välgörenhet med inriktning på unga teknikbyggare.

Det uppger Fortune och konstaterar att en rad techtoppar utmärker sig med sin egen speciella klädlook. Däribland Metas vd Mark Zuckerberg med sina t-shirts och huvjackor och tidigare Apples avlidne succé-vd Steve Jobs med sina polotröjor.

”Känner mig som killen i skinnjackan”

Nvidias vd Jensen Huang känns igen med sina exklusiva skinnjackor, som uppges kosta flera tusen dollar styck.

”Ni kanske känner mig bättre som ’killen i skinnjackan som upprepar saker tre gånger’”, har han tidigare förklarat.

Den svarta skinnjackan har blivit Huangs signum och som han även bar på omslaget till Time 2021 när han korades till en av årets män.

När en av hans jackor tidigare denna månad gick på auktion var utgångspriset 40 000 till 60 000 dollar, men detta överträffades som framgår med råge under budgivningen.

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Symbol för Nvidia-toppens ledarstil

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”Det här är inte bara en jacka”, enligt Sotheby’s. ”Det är uniformen för en ’första believer’; en symbol för hans ledarstil som förkroppsligar äkthet, uppfinningsrikedom, uthållighet, mod och glädje.”

Intäkterna från auktionen är nu vikta till ett filantropiskt initiativ, organiserat av det San Francisco-baserade riskkapitalbolaget Long Journey Ventures till förmån för Edge Institute, en ideell organisation som sammanför människor som arbetar inom teknik, vetenskap, kultur och samhälle för att leva tillsammans i popup-byar och arbeta med experiment, skriver Fortune och förklarar att det är oklart vilken koppling Nvidias vd har till organisationen och om han själv kläckte idén om att auktionera ut sin skinnjacka.

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