Asien kan gå om Europa hos Wall Street-banker

Bankernas kunder har investerar mer i AI-relaterade bolag som sydkoreanska SK Hynix, taiwanesiska TSMC och kinesiska Cambricon.

Asien har definitivt framträtt som en av de stora vinnarna i AI, säger Rachid Alaoui, chef för aktiehandel på JP Morgan Chase.

Under det senaste kvartalet har de största investmentbankerna tillsammans dragit in rekordhöga 25,7 miljarder dollar från aktiehandel, och Asien är en avgörande faktor.

Redan i år kan Asien gå om Europa som intäktskälla för banker som Goldman Sachs, JP Morgan Chase och Morgan Stanley, enligt källor.

Bankerna har avböjt att kommentera uppgifterna.