En Kina-nyhet som ger Deep Seek-vibbar utlöste på nytt tunga kursras i halvledarföretag i USA på fredagen.
Börsveckan i USA slutade i moll på ökad AI-panik
Det var avslöjandet om en kinesisk modell från en startup för AI, artificiell intelligens, som skickade ner aktiemarknaden på Wall Street i New York i går.
Den kinesiska uppstickaren Moonshot AI uppgav att deras Kimi K3-modell kan konkurrera med OpenAI:s och Anthropics erbjudanden. Det här fick investerare att, åtminstone initialt, se paralleller till den tidigare ”Deep Seek”-skräcken.
S&P 500:s snygga svit bruten
För börserna i USA innebar det att veckans handel avslutades i negativt territorium. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index föll och utvidgade enligt Bloombergs börsrapport sin nedgång till 20 procent, vilket betyder att indexet nu befinner sig i björnmarknad.
Det breda amerikanska börsriktmärket S&P 500 bröt två veckors uppgång med en veckonedgång.
Efter TSMC:s resultatrapport i veckan har oron för AI och dessa kapitalutgifter ökat. Techsektorn präglas av brutala ras både i USA och Asien.
Netflix-frossa på börserna i USA
Nasdaq 100-indexet backade 1,5 procent på fredagen och noterade, framgår det, sin sämsta vecka på en månad.
”När vi går in i rapportsäsongen tyder en marknad som präglas av blygsamma utförsäljningar och snabba återhämtningar på att tjurar fortsätter att ha kontroll, men de väntar på en tydlig signal från vinsterna innan de driver aktierna till nya toppar”, säger Mark Hackett, chefsstrateg på Nationwide, enligt Bloomberg som konstaterar att en av aktierna som under gårdagen straffades hårt var Netflix, som rasade med 7,3 procent på en vinstvarning som väcker oro hos investerare om streamingjättens framtid.
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Strateg: Det väcker farhågor om AI
Medan S&P 500 i går stängde ned med 1,01 procent föll Nasdaq Composite med 1,40 procent. Industritäta Dow Jones föll 0,77 procent, enligt Reuters.
”Den senaste utvecklingen är konkurrens från modeller med öppen källkod i Kina, som enligt uppgift konkurrerar med ledande erbjudanden från Anthropic och OpenAI, vilket väcker nya farhågor kring den höga takten i teknikinvesteringarna”, säger Angelo Kourkafas, senior investeringsstrateg på Edward Jones, rapporterar CNBC.
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