Börsveckan i USA slutade i moll på ökad AI-panik

Den kinesiska uppstickaren Moonshot AI uppgav att deras Kimi K3-modell kan konkurrera med OpenAI:s och Anthropics erbjudanden. Det här fick investerare att, åtminstone initialt, se paralleller till den tidigare ”Deep Seek”-skräcken.

S&P 500:s snygga svit bruten

För börserna i USA innebar det att veckans handel avslutades i negativt territorium. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index föll och utvidgade enligt Bloombergs börsrapport sin nedgång till 20 procent, vilket betyder att indexet nu befinner sig i björnmarknad.

Det breda amerikanska börsriktmärket S&P 500 bröt två veckors uppgång med en veckonedgång.

Efter TSMC:s resultatrapport i veckan har oron för AI och dessa kapitalutgifter ökat. Techsektorn präglas av brutala ras både i USA och Asien.