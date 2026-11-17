Sexbrottslingen Jeffrey Epstein fortsätter skörda offer. I dag föll Deutsche Bank vars aktie rasade av Epstein- och Rysslands-kopplingar.
Epstein och Ryssland gav storbanken mardrömsdag
Den tyska storbanken Deutsche Bank hanterade misstänkta betalningar på totalt motsvarande 5,9 miljarder kronor med koppling till Jeffrey Epstein.
Banken ska ha rapporterat transaktionerna till amerikanska myndigheter 2019, men avslöjades i dag i ett stort antal media internationellt. Bankens aktie föll 6,0 procent i den tidiga handeln.
Det räckte inte med Epstein-bakslaget för Deutsche Bank som samtidigt avslöjas för att ha upprätthållit sina ryska affärer, till och med till priset av att tänja på sina egna regler.
Det handlar om petrokemikoncernen Sibur som från Wien fungerar som ett nav för Rysslands petrokemi.
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Avgörande för ryska krigskassan
Sibur förädlar 30 procent av Rysslands naturgas, vilket genererar avgörande intäktsströmmar till Vladimir Putins krigskassa.
Att man fram till nyligen kunnat hantera miljarder euro via Wien är via en känslig juridisk och ekonomisk balansgång.
Oligarkerna Leonid Michelson och Gennadij Timtjenko, tillika nära vänner till Putin, äger knappt hälften av bolaget.
De är under sanktioner från flera håll men eftersom de äger mindre än hälften av Sibur, upphävde en domstol i Wien 2024 en frysning av företagets konton.
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Fortsatte trots varningar
Att det ändå kunnat fortsätta sin verksamhet beror bland annat på Deutsche Bank, visar dokument som Der Standard i dag publiceras efter ett samarbete med journalister i 40 länder.
Dokumenten visar hur Deutsche Bank fortsatte sin verksamhet i Ryssland, trots varningar från bankens egna experter, farhågor från externa konsulter och en alltmer aggressiv rysk politik.
Enligt dokumenten var Sibur en mycket lönsam om än mycket känslig kund för Deutsche Bank.
Så sent som i maj 2021 talade man i banken om ”den viktigaste transaktionen i denna sektor under decenniet – inte bara i Ryssland, utan globalt”, när Deutsche B.ank var på väg att tillhandahålla 2,1 miljarder dollar till en enorm petrokemisk anläggning i östra Ryssland.
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Öppnade nytt i Moskva
I slutet av samma år, 2021, öppnade banken för övrigt ett nytt kontor i hjärtat av Moskvas prestigefyllda White Square.
Chefen för kontoret beskrev det som en ”betydande investering” som underströk bankens ”engagemang” för den ryska marknaden – detta kort efter att Nato hade varnat sina medlemsstater att förbereda sig på ”det värsta”.
Det var sannolikt affärsrelationer som den med Sibur som fick Deutsche Banks nuvarande vd, Christian Sewing, att två veckor efter att Ryssland gå till attack mot Ukraina, försvara bankens fortsatta närvaro i Ryssland.
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Ändrade sig – på ett dygn
Motiveringen var att ett fullständigt tillbakadragande skulle ”strida mot våra värderingar”.
En dag senare ändrade han sig och meddelade att banken skulle lämna Ryssland.
Vid det laget var trycket enormt. Redan i mars 2022 undersökte nederländska myndigheter potentiella brott mot sanktionerna.
”Det brann verkligen i knutarna – åtminstone politiskt sett”, enligt en anställd.
På frågan om saken uppgav banken att den ”bestämt avvisar alla påståenden” om att den skulle ha hjälpt kunder att kringgå sanktioner.
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