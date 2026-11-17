Fortsatte trots varningar

Att det ändå kunnat fortsätta sin verksamhet beror bland annat på Deutsche Bank, visar dokument som Der Standard i dag publiceras efter ett samarbete med journalister i 40 länder.

Dokumenten visar hur Deutsche Bank fortsatte sin verksamhet i Ryssland, trots varningar från bankens egna experter, farhågor från externa konsulter och en alltmer aggressiv rysk politik.

Enligt dokumenten var Sibur en mycket lönsam om än mycket känslig kund för Deutsche Bank.

Så sent som i maj 2021 talade man i banken om ”den viktigaste transaktionen i denna sektor under decenniet – inte bara i Ryssland, utan globalt”, när Deutsche B.ank var på väg att tillhandahålla 2,1 miljarder dollar till en enorm petrokemisk anläggning i östra Ryssland.

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Öppnade nytt i Moskva

I slutet av samma år, 2021, öppnade banken för övrigt ett nytt kontor i hjärtat av Moskvas prestigefyllda White Square.

Chefen för kontoret beskrev det som en ”betydande investering” som underströk bankens ”engagemang” för den ryska marknaden – detta kort efter att Nato hade varnat sina medlemsstater att förbereda sig på ”det värsta”.

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Det var sannolikt affärsrelationer som den med Sibur som fick Deutsche Banks nuvarande vd, Christian Sewing, att två veckor efter att Ryssland gå till attack mot Ukraina, försvara bankens fortsatta närvaro i Ryssland.

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Christian Sewing, Deutsche Banks vd, har fått se aktien rasa efter nya avslöjanden om kopplingar till Jeffrey Epstein och ryska oligarker. (Foto: Michael Probst /AP-TT)

Ändrade sig – på ett dygn

Motiveringen var att ett fullständigt tillbakadragande skulle ”strida mot våra värderingar”.

En dag senare ändrade han sig och meddelade att banken skulle lämna Ryssland.

Vid det laget var trycket enormt. Redan i mars 2022 undersökte nederländska myndigheter potentiella brott mot sanktionerna.

”Det brann verkligen i knutarna – åtminstone politiskt sett”, enligt en anställd.

På frågan om saken uppgav banken att den ”bestämt avvisar alla påståenden” om att den skulle ha hjälpt kunder att kringgå sanktioner.

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