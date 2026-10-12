Bankchefen vill göra det lättare att sparka högavlönade – "måste tänka flexibelt"

Sänka gränsen ytterligare – minska byråkratin



Men Sewing tycker inte att det räcker.



”Vi måste sänka gränsen ytterligare”, säger han.



Det innebär att fler högavlönade skulle kunna omfattas av särskilda uppsägningsregler.



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Sewing vill samtidigt se kraftigt minskad byråkrati och snabbare politiska beslut. Enligt honom har regeringen identifierat flera av landets ekonomiska problem, men genomför förändringarna för långsamt.



Han varnar också för att politisk osäkerhet kan minska investeringsviljan i Tyskland, rapporterar tyska Handelsblatt vidare.

Sewing hyllar ny pensionsmodell

Bankchefen är däremot positiv till regeringens planer på att reformera pensionssparandet.

Från 2027 planeras ett nytt statligt subventionerat investeringskonto, Altersvorsorgedepot, där tyskar ska kunna placera pengar på kapitalmarknaden för sin pension.

Sewing menar att reformen kan ge sparare betydligt högre pensioner och minska beroendet av det traditionella pensionssystemet.

Han uppmanar regeringen att genomföra reformen utan att urvattna innehållet, rapporterar Deutschlandfunk.

Så skiljer sig Sverige



I Sverige omfattas de flesta anställda av lagen om anställningsskydd, LAS, oavsett inkomst.



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Arbetsgivare måste normalt kunna visa sakliga skäl för en uppsägning, exempelvis arbetsbrist eller personliga skäl.



Om Tyskland går vidare med lättnaderna kan skillnaderna mellan ländernas arbetsmarknader dock öka.



Internationella företag med verksamhet i både Sverige och Tyskland skulle kunna få större flexibilitet att förändra personalstyrkan i Tyskland. Det kan också ge ny kraft åt den svenska diskussionen om balansen mellan anställningstrygghet och företagens konkurrenskraft.



Men några motsvarande svenska lagförslag har ännu inte presenterats i samband med Sewings utspel.

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