Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland

Norilsk Nickel, en av världens största metallproducenter, använder sin anläggning i Harjavalta som språngbräda för att nå EU-marknaden.

Där bearbetas nicklet, får ny status som finsk produkt och kan sedan säljas vidare på världsmarknaden.

Nickel via kryphål

Enligt Iltalehti är just detta förfarande nyckeln till kryphålet som gör det möjligt för ryskt nickel att fortsätta flöda in i väst.

Varje månad korsar hundratals godsvagnar gränsen mellan Ryssland och Finland. De levererar tonvis med nickel till Harjavalta, där det raffineras och märks om innan det exporteras vidare, bland annat till USA.

När USA och Storbritannien införde ett importstopp våren 2024 drog EU en annan linje. Unionen fortsatte att släppa igenom leveranserna. Sedan dess har ryskt nickel till ett värde av närmare 1,1 miljarder euro importerats, och två tredjedelar av detta har passerat just genom Finland.

Nickel är avgörande både för försvarsindustrin och för den gröna omställningen, där det används i batterier till elbilar och i vindkraftverk. Därför har EU hittills avstått från att sätta stopp.

Finska parlamentsledamöter säger till Yle att EU i praktiken beväpnar sig med ryskt nickel och att Finland står i centrum för handeln.

