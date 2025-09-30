Ett finskt kryphål gör att ryskt nickel fortsätter flöda in i EU. Samtidigt fylls Rysslands kassa på med miljarder.
Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland
Norilsk Nickel, en av världens största metallproducenter, använder sin anläggning i Harjavalta som språngbräda för att nå EU-marknaden.
Där bearbetas nicklet, får ny status som finsk produkt och kan sedan säljas vidare på världsmarknaden.
Nickel via kryphål
Enligt Iltalehti är just detta förfarande nyckeln till kryphålet som gör det möjligt för ryskt nickel att fortsätta flöda in i väst.
Varje månad korsar hundratals godsvagnar gränsen mellan Ryssland och Finland. De levererar tonvis med nickel till Harjavalta, där det raffineras och märks om innan det exporteras vidare, bland annat till USA.
När USA och Storbritannien införde ett importstopp våren 2024 drog EU en annan linje. Unionen fortsatte att släppa igenom leveranserna. Sedan dess har ryskt nickel till ett värde av närmare 1,1 miljarder euro importerats, och två tredjedelar av detta har passerat just genom Finland.
Nickel är avgörande både för försvarsindustrin och för den gröna omställningen, där det används i batterier till elbilar och i vindkraftverk. Därför har EU hittills avstått från att sätta stopp.
Finska parlamentsledamöter säger till Yle att EU i praktiken beväpnar sig med ryskt nickel och att Finland står i centrum för handeln.
Etisk återvändsgränd
Den dubbla verkligheten skapar starka reaktioner i Finland.
“Det här är en etiskt sett mycket ohållbar situation. Den ryska militärindustrin växer sig starkare ju mer vi köper därifrån”, säger Europaparlamentarikern Merja Kyllönen.
Hon pekar samtidigt på det ekonomiska beroendet:
“Hur hårt det än låter, så är det tyvärr så här i dagens värld”.
Även Katri Kulmuni, Europaparlamentariker för Centern i Finland, uttrycker oro och konstaterar:
“Världen är inte en perfekt plats”.
Putins fönster västerut
Bakom Norilsk Nickel står oligarken Vladimir Potanin, en av Rysslands rikaste män och nära allierad till president Vladimir Putin. Till den ryska nyhetsbyrån Interfax säger han:
“Harjavaltas viktigaste uppgift är att leverera de produkter som efterfrågas i Europa och USA. Det är vårt fönster mot Europa och väst”.
Även bolagets amerikanska distributör TMP kommenterar upplägget och säger till Global Witness:
“Vi importerar raffinerad nickel från Finland helt i enlighet med lagen. Syftet med verksamheten är att säkerställa en obruten leverans av kritiska mineraler till USA”.
Samtidigt kantas verksamheten av hård miljökritik. Norilsk i Sibirien, där bolaget har sina största gruvor, pekas ut som en av världens mest förorenade städer. Enligt uppskattningar kommer omkring en procent av världens samlade svaveldioxidutsläpp därifrån.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
