USA bara timmar från kollaps – nödrop från JD Vance

De två politiska motpolerna står föga oväntat långt från varandra i synen på finansieringen av den federala regeringen.

Efter att toppledamöterna i republikanerna och demokraterna träffat president Donald Trump blev det än mer sannolikt, skriver CNBC, att en nedstängning är oundviklig.

JD Vance: Demokraterna gör inte det rätta

”Jag tror att vi är på väg mot en nedstängning eftersom demokraterna inte kommer att göra det rätta”, förklarade också vicepresident JD Vance efter mötet inför församlingen av journalister.

Chuck Schumer, minoritetsledare i senaten, höll med:

”Vi har väldigt stora meningsskiljaktigheter”, sade han.

Samtidigt tillade han att upplevelsen var att Trump, för första gången, lyssnade på demokraternas argument.

I den meningen tyckte han att mötet var konstruktivt.