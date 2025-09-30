Dagens PS
USA bara timmar från kollaps – nödrop från JD Vance

JD Vance
USA:s vicepresident JD Vance var uppgiven efter mötet med republikanerna i Vita huset: "Jag tror vi är på väg mot en nedstängning". (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

”Jag tror att vi är på väg mot en nedstängning”, sade den amerikanska vicepresidenten JD Vance efter mötet mellan republikaner och demokrater i Vita huset.

De två politiska motpolerna står föga oväntat långt från varandra i synen på finansieringen av den federala regeringen.

Efter att toppledamöterna i republikanerna och demokraterna träffat president Donald Trump blev det än mer sannolikt, skriver CNBC, att en nedstängning är oundviklig.

JD Vance: Demokraterna gör inte det rätta

”Jag tror att vi är på väg mot en nedstängning eftersom demokraterna inte kommer att göra det rätta”, förklarade också vicepresident JD Vance efter mötet inför församlingen av journalister.

Chuck Schumer, minoritetsledare i senaten, höll med:

”Vi har väldigt stora meningsskiljaktigheter”, sade han.

Samtidigt tillade han att upplevelsen var att Trump, för första gången, lyssnade på demokraternas argument.

I den meningen tyckte han att mötet var konstruktivt.

Politiskt käbbel och en skur av anklagelser

Annars präglas diskussionerna av pajkastning från båda sidor, som beskyller varandra för att bära skulden om statsapparaten tvingas stänga ned från och med i morgon, onsdag.

”Republikanerna, som innehar Vita huset och har knapp majoritet i kongressens båda kammare, vill anta ett tillfälligt lagförslag för att bibehålla den federala finansieringen på nuvarande nivåer fram till slutet av november”, konstaterar CNBC.

Demokraterna vill att lagförslaget ska innehålla mer än så och trycker på att det bör inkludera en finansiering och skydd för en handfull åtgärder, särskilt en förlängning av de förbättrade Obamacare-skattelättnaderna som ska löpa ut i slutet av året, framgår det.

Schumer: “Inte ett dugg demokratiskt stöd”

Demokraterna anser att republikanerna stängt ute dem i processen, och republikanerna anklagar å sin sida demokraterna för att bana väg för en nedstängning genom att blockera en resolution.

”Deras lagförslag har inte ett dugg demokratiskt stöd. Det är aldrig så vi har gjort det här förut”, säger Chuck Schumer, enligt den amerikanska nyhetskanalen.

Tidigare i september misslyckades försöken i senaten att hantera kortsiktiga finansieringar för att hindra en nedstängning.

Det krävs 60 röster för att gå igenom det. Republikanerna har majoritet i kammaren på 53 röster. 

Missa inte: Snart stannar USA – “Flyger i blindo” DagensPS

Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund

