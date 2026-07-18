Kokainfartyget MV Matthews har sålts för motsvarande en tia efter att ha kostat staten drygt 187 miljoner. Nu kan det lämna Cork och Irland.
Har kostat 187 miljoner – sålt för en tia
Det handlar om det kokainfartyg som stod och står i centrum för Irlands största narkotikabeslag någonsin.
Bulkfartyget MV Matthews på 28 000 ton och registrerat i Panama, beslagtogs 26 juni 2023.
Det gjordes efter en dramatisk insats till havs utförd av irländska flottan, polisen, specialförbandet Army Ranger Wing, flygvapnet och tullen.
Vid insatsen beslagtogs 2,2 ton kokain som återfanns på fartyget, värderat till motsvarande cirka 1,7 miljarder kronor.
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Största beslaget i Europa
Det var det största kokainbeslaget någonsin på Irland och det största i Europa under 2023.
Polisen grep sex besättningsmän och två män som bemannat det mindre följefartyget Castlemore, som sjönk utanför Wexfords kust.
Efter rättegång i Central Criminal Court i juli förra året, utdömdes fängelsestraff från 13,5 till 20 år.
Fartyget, MV Matthews, har behövt bevaras och förvaras som bevismaterial. Kostnaden för förtöjning i hamn och underhåll i Corks hamn har uppgått till 17 miljoner euro, motsvarande 187 miljoner kronor, sedan tillslaget, skriver Irish Independent.
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Dryga kostnader i flera år
Tullmyndigheten har betalat 4 miljoner euro för hamnplats och underhåll av fartyget på 7,4 miljoner euro.
Till detta har bland annat kommit kostnad för bemanning i två år och nio månader, i den delen totalt 5,4 miljoner euro på myndigheten.
Dessutom har forensisk datautvinning, registrering och besiktningsarbeten med mera kostat myndigheterna nästan 170 000 euro.
Nu kan man i alla fall räkna bort ungefär en tia från de 187 miljonerna. De irländska myndigheterna har sålt MV Matthew för en dollar.
Köpare är ett internationellt rederi som till att börja med ska bogsera fartyget till Varna i Bulgarien.
Problemet med fartyget – ur den synvinkeln – har alltså varit att det inte kunnat säljas förrän dess roll som bevismaterial var över.
Dessutom fanns det ”betydande regulatoriska och juridiska krav” att uppfylla, vilket enligt myndigheterna var extra komplicerat eftersom företaget använts för knarksmuggling.
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Problemet: Ingen ägare
Nästa hinder var att ingen ägare till fartyget trädde fram, vilket möjligen inte känns helt oväntat.
Det slutade med att den irländska skattemyndigheten fick registrera sig som ägare hos Panamas sjöfartsmyndighet, fartygets flaggstat.
Efter det kunde skattemyndigheten äntligen sälja fartyget och få det flyttat från Corks hamn efter flera år. Och ordspråket ”mycket väsen för lite ull” kan möjligen uppdateras till ”mycket jobb för en dollar”.
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