Har kostat 187 miljoner – sålt för en tia

Dryga kostnader i flera år

Tullmyndigheten har betalat 4 miljoner euro för hamnplats och underhåll av fartyget på 7,4 miljoner euro.

Till detta har bland annat kommit kostnad för bemanning i två år och nio månader, i den delen totalt 5,4 miljoner euro på myndigheten.

Dessutom har forensisk datautvinning, registrering och besiktningsarbeten med mera kostat myndigheterna nästan 170 000 euro.

Nu kan man i alla fall räkna bort ungefär en tia från de 187 miljonerna. De irländska myndigheterna har sålt MV Matthew för en dollar.

Köpare är ett internationellt rederi som till att börja med ska bogsera fartyget till Varna i Bulgarien.

Problemet med fartyget – ur den synvinkeln – har alltså varit att det inte kunnat säljas förrän dess roll som bevismaterial var över.

Dessutom fanns det ”betydande regulatoriska och juridiska krav” att uppfylla, vilket enligt myndigheterna var extra komplicerat eftersom företaget använts för knarksmuggling.

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Problemet: Ingen ägare

Nästa hinder var att ingen ägare till fartyget trädde fram, vilket möjligen inte känns helt oväntat.

Det slutade med att den irländska skattemyndigheten fick registrera sig som ägare hos Panamas sjöfartsmyndighet, fartygets flaggstat.

Efter det kunde skattemyndigheten äntligen sälja fartyget och få det flyttat från Corks hamn efter flera år. Och ordspråket ”mycket väsen för lite ull” kan möjligen uppdateras till ”mycket jobb för en dollar”.

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