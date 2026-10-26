Efter socialistens seger – börsen i Brasilien handelsstoppad

Det är första gången sedan Brasilien åter blev en demokrati som en kandidat vinner i den andra valomgången efter att ha förlorat den första omgången.

”Kraftig marknadsreaktion”

Hans anhängare jublar på gatorna, men på börsen i São Paulo är läget inte lika optimistiskt.

Efter den första valomgången steg den brasilianska börsen nästan 7 procent, och valutan real stärktes nära 5 procent mot dollarn. Men den uppgången ser ut att vara borta nu.

På måndagsmorgonen brasiliansk tid öppnar det viktiga storbolagsindexet Índice Bovespa ned 10 procent, strax efter 14 svensk tid. Det ledde till handelsstopp i 30 minuter via en automatisk trigger. När den öppnar igen så kan fallet gå till 15 procent innan en ny trigger orsakar handelsstopp, som då varar i en timme.

Valutan faller också kraftigt och räntan på statsobligationerna stiger.

”Vi räknar med en kraftig marknadsreaktion på måndagen, med aggressiv omprissättning och utförsäljningar av tillgångar”, säger Luis Felipe Vital, makrostrategichef på Warren Investimentos, till Reuters.