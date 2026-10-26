Efter Lulas seger i Brasilien rasar marknaden. Börsen i São Paulo fick handelsstoppas direkt efter öppningen då den föll 10 procent.
Efter socialistens seger – börsen i Brasilien handelsstoppad
Arbetarpartiets Luiz Inácio Lula da Silva får sitta kvar som president i Brasilien efter att han på söndagen besegrade högerkandidaten Flávio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro.
Det är första gången sedan Brasilien åter blev en demokrati som en kandidat vinner i den andra valomgången efter att ha förlorat den första omgången.
”Kraftig marknadsreaktion”
Hans anhängare jublar på gatorna, men på börsen i São Paulo är läget inte lika optimistiskt.
Efter den första valomgången steg den brasilianska börsen nästan 7 procent, och valutan real stärktes nära 5 procent mot dollarn. Men den uppgången ser ut att vara borta nu.
På måndagsmorgonen brasiliansk tid öppnar det viktiga storbolagsindexet Índice Bovespa ned 10 procent, strax efter 14 svensk tid. Det ledde till handelsstopp i 30 minuter via en automatisk trigger. När den öppnar igen så kan fallet gå till 15 procent innan en ny trigger orsakar handelsstopp, som då varar i en timme.
Valutan faller också kraftigt och räntan på statsobligationerna stiger.
”Vi räknar med en kraftig marknadsreaktion på måndagen, med aggressiv omprissättning och utförsäljningar av tillgångar”, säger Luis Felipe Vital, makrostrategichef på Warren Investimentos, till Reuters.
Vägrar erkänna förlusten
Flávio Bolsonaro vägrar att vägrar att erkänna valförlusten och säger att han tänker begära att resultatet ogiltigförklaras.
Han ifrågasätter ett beslut av en domare i Brasiliens högsta domstol om att förlänga röstningen med två timmar, med hänvisning till problem med transporten av väljare.
”Det är omöjligt att erkänna valresultatet, med tanke på omständigheterna kring hur det hela gick till”, säger Bolsonaro till journalister, enligt Reuters.
Han ligger dock mer än fyra miljoner röster bakom Lula. Enligt analytiker som Reuters talat med gör nederlagets storlek det osannolikt att försöket att ogiltigförklara valet lyckas.
Statsskulden i fokus
Lulas nästa mandatperiod väntas präglas av en svår balansgång mellan att bromsa skulduppbyggnaden och att skydda sociala program och offentliga investeringar.
Brasiliens offentliga skuld överstiger redan 82 procent av BNP. Regeringen siktar på ett primärt budgetöverskott på omkring 1,3 procent av BNP till 2030, men pensionsutgifter och andra lagstadgade kostnader begränsar utrymmet för besparingar.
För investerarna blir valet av finansminister en viktig signal om den ekonomiska politiken framöver.
”Investerarna vill se ett tydligt och trovärdigt åtagande för finanspolitisk disciplin”, säger Alejo Czerwonko, investeringschef för tillväxtmarknader på UBS Global Wealth Management, till Reuters.
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