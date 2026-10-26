Vänsterpresidenten fick 51,75 procent av rösterna, att jämföra med Bolsonaros 48,25, enligt officiella siffror. Lula, som fyller 81 på tisdag, har därmed säkrat sin fjärde mandatperiod som president. Det första presidentvalet vann han 2002.
Lula omvald i Brasiliens presidentval
Brasiliens president Lula da Silva vinner presidentvalets andra omgång och blir därmed omvald, uppger landets valdomstol.
Invånarna röstade för att ”garantera demokrati”, säger Lula efter segern. Högerkandidaten Flávio Bolsonaro vill se att valet ogiltigförklaras.
Vänsterpresidenten fick 51,75 procent av rösterna, att jämföra med Bolsonaros 48,25, enligt officiella siffror. Lula, som fyller 81 på tisdag, har därmed säkrat sin fjärde mandatperiod som president. Det första presidentvalet vann han 2002.
Efter att valresultatet presenterats lovar Lula bättre reglering av stora techplattformar, sedan han tidigare försökt få Flávio Bolsonaros kandidatur att ogiltigförklaras med hänvisning till påstådd inblandning i valet från techjätten Meta. Meta har tillbakavisat att man gett någon av kandidaterna för- eller nackdelar inför valet.
Flávio Bolsonaro erkänner sig inte besegrad i valet.
Det är omöjligt att erkänna resultatet, säger han i Brasília.
Jag kommer att begära att de här valen ogiltigförklaras.
Vallokaler öppna längre
Under valdagen beslutade högsta domstolen att vallokalerna skulle hålla öppet två timmar längre än planerat. Lula hade bett om att öppettiderna skulle förlängas med hänvisning till att invånare hindrats från att rösta då bussar tagits ur trafik i flera städer. Bolsonaro bad om längre öppettider på vissa håll på grund av kraftigt regn, men hans läger har riktat kritik mot beslutet som omfattade hela landet.
”Antingen vinner vi. Eller så vinner vi. Se det som att ni varnats”, skrev Bolsonaroanhängaren och parlamentarikern Nikolas Ferreira på X.
I och med valresultatet blir Brasilien inte en del av den konservativa vågen där andra länder i Sydamerika – som Argentina, Chile, Colombia och Peru – svängt åt höger med stöd av USA:s president Donald Trump.
Lägre inflation
Skillnaden mellan kandidaterna som Brasiliens folk hade att välja på i den andra valomgången är stor. Lula da Silva och Bolsonaro har motsatta uppfattningar om det mesta: allt från klimatförändringar och social välfärd till relationen med USA. Flávio Bolsonaro är son till den fängslade expresidenten Jair Bolsonaro.
Under Lulas tredje mandatperiod har Brasilien haft lägre inflation och arbetslöshet, men väljare har klagat på levnadskostnaderna.
I den första valomgången den 4 oktober fick Lula drygt 45 procent av rösterna, medan Bolsonaro fick 47. Eftersom ingen av dem fick över 50 procent avgjordes det hela i den andra omgången.
Nästa mandatperiod inleds den 5 januari 2027.