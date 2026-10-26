Lula omvald i Brasiliens presidentval

Vänsterpresidenten fick 51,75 procent av rösterna, att jämföra med Bolsonaros 48,25, enligt officiella siffror. Lula, som fyller 81 på tisdag, har därmed säkrat sin fjärde mandatperiod som president. Det första presidentvalet vann han 2002.

Efter att valresultatet presenterats lovar Lula bättre reglering av stora techplattformar, sedan han tidigare försökt få Flávio Bolsonaros kandidatur att ogiltigförklaras med hänvisning till påstådd inblandning i valet från techjätten Meta. Meta har tillbakavisat att man gett någon av kandidaterna för- eller nackdelar inför valet.

Flávio Bolsonaro erkänner sig inte besegrad i valet.

Det är omöjligt att erkänna resultatet, säger han i Brasília.

Jag kommer att begära att de här valen ogiltigförklaras.

Vallokaler öppna längre

Under valdagen beslutade högsta domstolen att vallokalerna skulle hålla öppet två timmar längre än planerat. Lula hade bett om att öppettiderna skulle förlängas med hänvisning till att invånare hindrats från att rösta då bussar tagits ur trafik i flera städer. Bolsonaro bad om längre öppettider på vissa håll på grund av kraftigt regn, men hans läger har riktat kritik mot beslutet som omfattade hela landet.

”Antingen vinner vi. Eller så vinner vi. Se det som att ni varnats”, skrev Bolsonaroanhängaren och parlamentarikern Nikolas Ferreira på X.

I och med valresultatet blir Brasilien inte en del av den konservativa vågen där andra länder i Sydamerika – som Argentina, Chile, Colombia och Peru – svängt åt höger med stöd av USA:s president Donald Trump.