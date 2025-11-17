Efter Buffetts jätteinvestering: Aktien rusar kraftigt

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Alphabet fick en kraftig skjuts på börsen på måndagen efter att Berkshire Hathaway avslöjade ett nytt miljardinnehav i techkoncernen.

Aktien steg drygt fem procent direkt efter beskedet, en reaktion som markerar hur betydelsefullt Warren Buffets sällsynta techsatsning uppfattas av marknaden.

En av Buffetts sista stora manövrar

Beskedet kom via en färsk börsrapport som visar att Berkshire per den 30 september ägde 17,85 miljoner Alphabet-aktier.

Posten motsvarar ett värde på närmare 5 miljarder dollar, en ovanligt stor investering för konglomeratet som traditionellt har varit försiktigt med techsektorn. Det skriver Yahoo Finance.

Investeringen väcker särskild uppmärksamhet då Buffett lämnar rollen som vd vid utgången av 2025.

Det är ännu oklart om köpet initierades av honom personligen eller av portföljförvaltarna Todd Combs och Ted Weschler.

Historiskt har dock de största affärerna ofta burit Buffetts signatur.

Vid årsstämman 2019 medgav både Buffett och den framlidne Charlie Munger att de missade möjligheten att köpa Alphabet tidigare.

“We screwed up,” konstaterade Munger då.

