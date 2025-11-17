Berkshire Hathaway kliver oväntat in i Alphabet – marknaden reagerar direkt.
Efter Buffetts jätteinvestering: Aktien rusar kraftigt
Mest läst i kategorin
Tyskland köper missiler för 35 miljarder
Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande. Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt. Nu har man tagit ytterligare ett steg i den …
Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag
Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan. Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår. Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire …
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden. Marknaderna har visat tydlig stress. I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC. Samtidigt visar en …
Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet
FMC tar klivet framåt i Europas chipkapplöpning med ny storsatsning. Europa trappar nu upp kampen för teknologisk självständighet. Mitt i en tid där AI-boomen driver energibehovet till nya höjder och där minneschip domineras av USA och Asien, har tyska FMC säkrat 100 miljoner euro (över 1 miljard kronor) för att utveckla nästa generations energieffektiva minnesteknik. …
Alphabet fick en kraftig skjuts på börsen på måndagen efter att Berkshire Hathaway avslöjade ett nytt miljardinnehav i techkoncernen.
Aktien steg drygt fem procent direkt efter beskedet, en reaktion som markerar hur betydelsefullt Warren Buffets sällsynta techsatsning uppfattas av marknaden.
En av Buffetts sista stora manövrar
Beskedet kom via en färsk börsrapport som visar att Berkshire per den 30 september ägde 17,85 miljoner Alphabet-aktier.
Posten motsvarar ett värde på närmare 5 miljarder dollar, en ovanligt stor investering för konglomeratet som traditionellt har varit försiktigt med techsektorn. Det skriver Yahoo Finance.
Investeringen väcker särskild uppmärksamhet då Buffett lämnar rollen som vd vid utgången av 2025.
Det är ännu oklart om köpet initierades av honom personligen eller av portföljförvaltarna Todd Combs och Ted Weschler.
Historiskt har dock de största affärerna ofta burit Buffetts signatur.
Vid årsstämman 2019 medgav både Buffett och den framlidne Charlie Munger att de missade möjligheten att köpa Alphabet tidigare.
“We screwed up,” konstaterade Munger då.
Läs mer om Warren Buffetts uppmärksammade investering i Alphabet och vad den kan betyda för både techsektorn och marknaden framöver: Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag – Dagens PS
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Marknaden söker stabilitet i AI-oron
Att Berkshire kliver in i Alphabet sker samtidigt som marknaden oroar sig för de enorma investeringar som techbolag nu gör i AI-infrastruktur.
Alphabet värderas dock lägre än flera av sina konkurrenter och handlas till runt 25 gånger nästa års förväntade vinst, vilket är betydligt under exempelvis Nvidia och Microsoft.
Det gör Alphabet till ett mer defensivt val i en sektor där kostnadsspiral och volatilitet blivit vardag.
Signaler om riktning – trots enorm kassa
Samtidigt har Berkshire fortsatt att dra ned på andra innehav.
Posten i Apple minskades ytterligare, även om aktien fortfarande är portföljens största.
Banken Bank of America har också bantats efter en rad försäljningar sedan i fjol.
Detta, kombinerat med Berkshires rekordstora kassa, har fått vissa investerare att spekulera i att Buffett ser marknaden som övervärderad.
Men köpet av Alphabet antyder att bolaget fortfarande är berett att agera när rätt möjligheter uppstår.
Alphabet har stigit 46 procent hittills i år och hör till de starkaste aktierna i hela S&P 500.
Med Berkshire som ny tung investerare kan trycket fortsätta uppåt.
Missa inte:
Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna – Dagens PS
17-årigt snille tjänade 690 000 kronor på aktier – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong
Cement har länge varit en självklarhet i byggvärlden. Vi ser det överallt – i bostäder, skolor, broar och höghus. Men bakom den hårda grå fasaden finns ett problem.? Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor.? Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar. Samtidigt kastas …
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul
Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader. En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år. Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december …
Därför är dina arbetsdagar mycket längre än nödvändigt
Många av oss kliver in på jobbet med ambitionen att logga ut klockan 17. Ändå hamnar vi framför datorn långt efter att arbetsdagen borde vara slut.? Flexibla arbetsmodeller, digitala verktyg och möjlighet att skräddarsy arbetsdagen borde förvisso göra det enklare att logga ut i tid. Ändå fortsätter många att jobba långt efter att arbetsdagen borde …
Warren Buffett: Så har alla råd att investera
Wall Street-legendaren Warren Buffett, 95, menar att det finns ett recept som gör att alla kan investera, även den som har ont om pengar. Så här resonerar börsoraklet. Enligt Warren Buffett kan en enkel lösning att få fler att investera en S&P 500 indexfond. Detta är en strategi som Buffett återkommande rekommenderat, skriver Business Insider, …
Okänd elbil överraskar: Kör 1 044 kilometer utan att ladda
Elbilen imponerar stort när den klarade 1 044 kilometer utan ett enda laddstopp. Räckviddsångest är fortfarande en av de största orsakerna till att bilköpare tvekar inför att byta till elbil. Men en ny testkörning från Kina visar nu att gränserna snabbt flyttas. En sedanmodell utrustad med nästa generations batteriteknik klarade hela 1 044 kilometer på …