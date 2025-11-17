Dagens PS
Efter Buffetts jätteinvestering: Aktien rusar kraftigt

Alphabet
Alphabet fick en kraftig skjuts på börsen på måndagen efter att Berkshire Hathaway avslöjade ett nytt miljardinnehav i techkoncernen. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Berkshire Hathaway kliver oväntat in i Alphabet – marknaden reagerar direkt.

Alphabet fick en kraftig skjuts på börsen på måndagen efter att Berkshire Hathaway avslöjade ett nytt miljardinnehav i techkoncernen.

Aktien steg drygt fem procent direkt efter beskedet, en reaktion som markerar hur betydelsefullt Warren Buffets sällsynta techsatsning uppfattas av marknaden.

En av Buffetts sista stora manövrar

Beskedet kom via en färsk börsrapport som visar att Berkshire per den 30 september ägde 17,85 miljoner Alphabet-aktier.

Posten motsvarar ett värde på närmare 5 miljarder dollar, en ovanligt stor investering för konglomeratet som traditionellt har varit försiktigt med techsektorn. Det skriver Yahoo Finance.

Investeringen väcker särskild uppmärksamhet då Buffett lämnar rollen som vd vid utgången av 2025.

Det är ännu oklart om köpet initierades av honom personligen eller av portföljförvaltarna Todd Combs och Ted Weschler.

Historiskt har dock de största affärerna ofta burit Buffetts signatur.

Vid årsstämman 2019 medgav både Buffett och den framlidne Charlie Munger att de missade möjligheten att köpa Alphabet tidigare.

“We screwed up,” konstaterade Munger då.

Läs mer om Warren Buffetts uppmärksammade investering i Alphabet och vad den kan betyda för både techsektorn och marknaden framöver: Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag – Dagens PS

Marknaden söker stabilitet i AI-oron

Att Berkshire kliver in i Alphabet sker samtidigt som marknaden oroar sig för de enorma investeringar som techbolag nu gör i AI-infrastruktur.

Alphabet värderas dock lägre än flera av sina konkurrenter och handlas till runt 25 gånger nästa års förväntade vinst, vilket är betydligt under exempelvis Nvidia och Microsoft.

Det gör Alphabet till ett mer defensivt val i en sektor där kostnadsspiral och volatilitet blivit vardag.

Signaler om riktning – trots enorm kassa

Samtidigt har Berkshire fortsatt att dra ned på andra innehav.

Posten i Apple minskades ytterligare, även om aktien fortfarande är portföljens största.

Banken Bank of America har också bantats efter en rad försäljningar sedan i fjol.

Detta, kombinerat med Berkshires rekordstora kassa, har fått vissa investerare att spekulera i att Buffett ser marknaden som övervärderad.

Men köpet av Alphabet antyder att bolaget fortfarande är berett att agera när rätt möjligheter uppstår.

Alphabet har stigit 46 procent hittills i år och hör till de starkaste aktierna i hela S&P 500.

Med Berkshire som ny tung investerare kan trycket fortsätta uppåt.

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

