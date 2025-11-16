Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag

Warren Buffett investerar in i det sista.(Foto: Andy Kropa/AP/TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan.

Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår.

Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire Hathaway i tredje kvartalet tog en ny, oväntad position i Alphabet.

För första gången investerar investmentbolaget en betydande slant i Googles moderbolag. Det skriver Finansavisen.

En ny jättepost i Alphabet

Enligt färska 13F-rapporter från amerikanska myndigheter avslutade Berkshire kvartalet med närmare 18 miljoner Alphabet-aktier.

Vid periodens slut motsvarade detta ett värde på omkring 4,3 miljarder dollar, en summa som i dag ligger närmare 5 miljarder dollar.

Alphabet-aktien har stigit närmare 50 procent under året, en av de starkaste ökningarna bland techjättarna i år.

Buffett har historiskt valt bort Alphabet och i stället placerat tungt i Apple, samt byggt upp positioner i Amazon.

Att han nu styr kapital mot Google tolkas av analytiker som ett tydligt tecken på att Berkshire ser långsiktig stabilitet i bolagets kassaflöde och AI-drivna tillväxt.

Läs mer: Buffett: Andra halvan av livet bättre än den första

Klassiska portföljjusteringar vid sidan om

Samtidigt som köpet av Alphabet dominerar rubrikerna, fortsätter Buffett-bolaget att göra mer traditionella justeringar i portföljen.

Berkshire ökade ägandet i Domino’s Pizza med 13 procent och stärkte sin position i försäkringsbolaget Chubb med nära 16 procent.

Däremot sålde konglomeratet hela innehavet i det amerikanska byggbolaget D.R. Horton.

Förändringarna ger en tydlig bild av en investerare som både söker defensiva kassaflöden och vill dra nytta av utvalda konsumenttrender.

Rekordstor kassa, och rekordstora donationer

Berkshire rapporterade nyligen en rekordhög kontantposition på 381,6 miljarder dollar efter ett kvartal där bolaget sålde aktier för mer än 61 miljarder kronor.

Samtidigt har Buffett donerat över 1,3 miljarder dollar till välgörenhet, en fortsättning på hans långsiktiga löfte att ge bort större delen av sin förmögenhet.

Buffetts tech-köp tolkas som ett sällsynt men kraftfullt förtroende för Alphabet i ett läge där AI och datadrivna affärsmodeller förändrar hela techlandskapet.

Om satsningen blir början på en ny era i Berkshire-portföljen återstår att se, men marknaden tar tydligt fasta på signalen.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

