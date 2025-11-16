Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår.

Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire Hathaway i tredje kvartalet tog en ny, oväntad position i Alphabet.

För första gången investerar investmentbolaget en betydande slant i Googles moderbolag. Det skriver Finansavisen.

En ny jättepost i Alphabet

Enligt färska 13F-rapporter från amerikanska myndigheter avslutade Berkshire kvartalet med närmare 18 miljoner Alphabet-aktier.

Vid periodens slut motsvarade detta ett värde på omkring 4,3 miljarder dollar, en summa som i dag ligger närmare 5 miljarder dollar.

Alphabet-aktien har stigit närmare 50 procent under året, en av de starkaste ökningarna bland techjättarna i år.

Buffett har historiskt valt bort Alphabet och i stället placerat tungt i Apple, samt byggt upp positioner i Amazon.

Att han nu styr kapital mot Google tolkas av analytiker som ett tydligt tecken på att Berkshire ser långsiktig stabilitet i bolagets kassaflöde och AI-drivna tillväxt.

