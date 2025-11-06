Bitcoin har rasat rejält under den senaste månaden, och befinner sig i en björnmarknad. Hur ser det då ut för den som vill investera i krypton framöver?
Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna
Mest läst i kategorin
Därför är solpaneler bäst på vintern
När årets första snö kommer tänker många villaägare att deras solpaneler slutar fungera. I stället ser det motsatta ut att inträffa. När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera. Så är det inte. I själva verket händer det motsatta …
Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej
Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera. Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga …
Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna
Om du befarade att AI ska ta ditt jobb kan du pusta ut. Åtminstone om du jobbar i fabrik eller hemtjänst. Men om du är mellanchef ska du se upp, enligt en ny undersökning. När många befarat att artificiell intelligens främst skulle ersätta fabriksarbetare, visar Amazon nu att det är kontorsjobben som ryker först. E-handelsjätten …
Rysk propaganda i många AI-svar
En ny studie visar att ChatGPT och andra chatbotar sprider rysk propaganda om Ukraina. Studien visar att ett av fem AI-chatbotsvar använder ryska propagandasajter som källor. Det är den brittiska tankesmedjan Institute of Strategic Dialogue (ISD) som ligger bakom den nya studien där det står klart att ChatGPT leder bland chatbotar när det gäller att …
Experternas dom: Så slår strömruschen mot din ekonomi
Det senaste larmet från USA pekar ut AI och datahallar som de oväntade bovarna bakom skenande elkostnader. En ny rapport skapar stor oro. Nu pekas en oväntad del av teknikindustrin ut som den stora boven. Växande oro för elräkningen Den snabba expansionen av AI och nya datahallar i USA riskerar att bli en kostsam affär …
Långsiktiga placerare i bitcoin har sålt av kryptovalutan till ett värde av omkring 45 miljarder dollar och det har utlöst en obalans på marknaden.
20-procentigt tapp – björnmarknad
Bitcoin sjönk tidigare i veckan till under 100 000 dollargränsen, vilket innebär ett tapp på mer än 20 procent från rekordnivån för en månad sedan.
Det innebär vidare att krypton nu befinner sig i en björnmarknad, enligt Bloomberg Insider.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Experter avfärdar hot
Krypton har dock återhämtat sig en bit under veckan och många experter avfärdar hotet om en utdragen björnmarknad.
Experterna hävdar vidare att trots att bitcoin kan fortsätta ner en del framöver är det ingenting att oroa sig över där krypton lär hänga kvar kring 100 000 dollar-strecket.
Inget att få panik över
En 20-procentig minsking inom krypto är heller inget att få panik över för investerare, menar kryptoanalytikern Nic Puckrin.
“Det är värt att komma ihåg att trots den senaste utförsäljningen är bitcoin för närvarande bara cirka 20 procent under sin rekordhöga nivå. Detta är krypto, inte obligationsmarknaden, så ett fall på 20 procent är ofta bara en köpmöjlighet”, säger han.
Bitcoin – en bra investering
Framöver, för investerare som har lite is i magen, är krypto och i synnerhet bitcoin en bra investering, menar Nic Puckrin som tror att bitcoin kan nå 150 000 dollar under denna cykel.
Guillermo Fernandes, grundare av blockchainstartupen Blockpliance är inne på samma spår, där han ser bitcoin återhämta sig och “man kan förvänta sig ett högre pris vid årets slut än idag”.
Efter det stora raset på sistone befinner sig bitcoin nu i en utmattningsfas menar Ray Youssef, medgrundaren för P2P-nätverket Paxful.
Negativa nyheter sänker bitcoin
Det innebär att positiva nyheter har liten inverkan medan negativa nyheter tenderar att snabbt sänka krypto.
“Marknaden närmar sig redan en potentiell kapitulationspunkt, vilket historiskt sett ofta leder till ny tillväxt,”säger han.
Läs även:
Bitcoin-miners byter bana – jagar nya vinster. Dagens PS
Reträtt från Bitcoin – 170 miljarder upp i rök. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna
Bitcoin har rasat rejält under den senaste månaden, och befinner sig i en björnmarknad. Hur ser det då ut för den som vill investera i krypton framöver? Långsiktiga placerare i bitcoin har sålt av kryptovalutan till ett värde av omkring 45 miljarder dollar och det har utlöst en obalans på marknaden. 20-procentigt tapp – björnmarknad …
"Större än Apollo-programmet": AI-jätten bygger ut
OpenAI:s president Greg Brockman har gått från att vara ett osäkert kort i företaget till att bli nyckelspelaren bakom branschens mest ambitiösa infrastrukturprojekt. Nu styr han investeringar på 1,4 biljoner dollar. När OpenAI:s president Greg Brockman och AMD:s vd Lisa Su i början av oktober tillkännagav ett partnerskap värt tiotals miljarder dollar, skickade det AMD:s …
Asien – hit ska du åka om du vill trängas på semestern
Asien ser en boom i turism på många håll efter pandemin. Överturism medför en rad problem och besökare har framför allt vissa platser på radarn för tillfället. Tipset är att undvika sådana platser om du inte vill trängas med andra turister. Vi närmar oss julen och många planerar sina resor. Asien är hett Asien har …
Svårare att bli blåst online med ny lag
Regeringen vill förstärka konsumentskyddet när det gäller avtal som ingås online. ”Konsumenter ska kunna begära tydligare information vid köp av finansiella tjänster”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). Enligt ett pressmeddelande från Regeringen har en lagrådsremiss som handlar om förstärkning av konsumentskyddet för avtal som sker online lämnats in.? Nya tider tvingar fram lag Lagförslaget är …
Forskare: Övergivna kolgruvor läcker koldioxid i århundraden
Övergivna kolgruvor i Pennsylvania har stått tomma i årtionden, men nya mätningar visar att utsläppen inte upphörde med gruvdriften. Koldioxid fortsätter att läcka ut långt efter att arbetet tystnat. I USA:s historiska kolbälte har forskare återvänt till övergivna kolgruvor som länge legat i glömska. Där, långt under marken, har de upptäckt något som kan förändra …