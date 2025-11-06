Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Experter avfärdar hot

Krypton har dock återhämtat sig en bit under veckan och många experter avfärdar hotet om en utdragen björnmarknad.

Experterna hävdar vidare att trots att bitcoin kan fortsätta ner en del framöver är det ingenting att oroa sig över där krypton lär hänga kvar kring 100 000 dollar-strecket.

Inget att få panik över

En 20-procentig minsking inom krypto är heller inget att få panik över för investerare, menar kryptoanalytikern Nic Puckrin.

“Det är värt att komma ihåg att trots den senaste utförsäljningen är bitcoin för närvarande bara cirka 20 procent under sin rekordhöga nivå. Detta är krypto, inte obligationsmarknaden, så ett fall på 20 procent är ofta bara en köpmöjlighet”, säger han.

Bitcoin – en bra investering

Framöver, för investerare som har lite is i magen, är krypto och i synnerhet bitcoin en bra investering, menar Nic Puckrin som tror att bitcoin kan nå 150 000 dollar under denna cykel.

Guillermo Fernandes, grundare av blockchainstartupen Blockpliance är inne på samma spår, där han ser bitcoin återhämta sig och “man kan förvänta sig ett högre pris vid årets slut än idag”.

Efter det stora raset på sistone befinner sig bitcoin nu i en utmattningsfas menar Ray Youssef, medgrundaren för P2P-nätverket Paxful.

Negativa nyheter sänker bitcoin

Det innebär att positiva nyheter har liten inverkan medan negativa nyheter tenderar att snabbt sänka krypto.

“Marknaden närmar sig redan en potentiell kapitulationspunkt, vilket historiskt sett ofta leder till ny tillväxt,”säger han.

