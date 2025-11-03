17-årigt snille tjänade 690 000 kronor på aktier

För de allra flesta i den åldern stannar det vid en dröm att håva in 690 000 kronor på börsen, det är trots allt dubbla årslöner brutto för många inkomsttagare och i en del fall mer än så.

Men 17-årige Samik Sidhu, som han heter och som Business Insider berättar om, började med att tjäna pengar på e-handelsaffärer.

Pengarna som han fick in på verksamheten gick sedan till investeringar i aktier.

17-åringen: Det fungerade för mig

Det visade sig vara ett lyckokast då hans förtjänst blev 72 700 dollar, vilket motsvarar i runda slängar 690 000 kronor.

”I stället för att ha mina pengar på ett konto fungerade det för mig”, berättar tonåringen från Virginia, USA, i Business Insider som uppger att Samik Sidhu dels fick in pengarna till börsen via sin online-klädbutik, dels genom ett vinstdrivande kommunikationsnätverk.

Han kunde räkna hem totalt 65 400 dollar på sina affärer, närmare 621 000 kronor, och cirka 53 100 dollar, motsvarande omkring 504 000 dollar av det spenderade han på aktier i fyra techbolag: Nvidia, AMD, C3.ai och SMCI.