Så här gick det till när det blott 17 år gamla geniet drog in en fin hacka på aktier, nästan 690 000 kronor.
17-årigt snille tjänade 690 000 kronor på aktier
För de allra flesta i den åldern stannar det vid en dröm att håva in 690 000 kronor på börsen, det är trots allt dubbla årslöner brutto för många inkomsttagare och i en del fall mer än så.
Men 17-årige Samik Sidhu, som han heter och som Business Insider berättar om, började med att tjäna pengar på e-handelsaffärer.
Pengarna som han fick in på verksamheten gick sedan till investeringar i aktier.
17-åringen: Det fungerade för mig
Det visade sig vara ett lyckokast då hans förtjänst blev 72 700 dollar, vilket motsvarar i runda slängar 690 000 kronor.
”I stället för att ha mina pengar på ett konto fungerade det för mig”, berättar tonåringen från Virginia, USA, i Business Insider som uppger att Samik Sidhu dels fick in pengarna till börsen via sin online-klädbutik, dels genom ett vinstdrivande kommunikationsnätverk.
Han kunde räkna hem totalt 65 400 dollar på sina affärer, närmare 621 000 kronor, och cirka 53 100 dollar, motsvarande omkring 504 000 dollar av det spenderade han på aktier i fyra techbolag: Nvidia, AMD, C3.ai och SMCI.
“Fångade AI-vågen vid perfekt tidpunkt”
Han gjorde sina investeringar i februari förra året kunde sedan alltså casha hem en vinst på 72 700, runt 690 000 kronor.
Detta har tidningen fått verifierat genom dokument och den unge börsklipparen berättar i tidningen att han hade en ”bra känsla” när han klev in i de AI-relaterade techbolagen.
”Jag fångade AI-vågen vid perfekt tidpunkt”.
Han har själv, förklarar han i artikeln, dragit nytta av AI, artificiell intelligens, och uppger att tekniken hjälpte honom att bygga varumärket kring sin e-handel, namnge butiker, logotyper, färgteman, nischer, demografi och annat.
Fortsätter köpa aktier i techjättar i USA
Men sitt fina börsfacit i hamn har den unge börshajen fortsatt sina investeringar i Big Tech-bolag som återfinns i det breda börsriktmärket S&P 500 på Wall Street, däribland i Apple, Microsoft och Google.
Den unge entreprenören och börsinvesteraren har även breddat sin egen affärsverksamhet från att tidigare ha stött på en rad motgångar, som han menar var viktiga lärdomar för att komma vidare.
Hans tips till andra unga som driver eller planerar att driva företag är att vara konsekvent med det du gör, och att vara ”dedikerad, disciplinerad och ha ett schema” för allting.
Bestäm dig för vad du måste få gjort, sätt upp mål, om du ger dig in i ett nytt affärsprojekt, är rådet från 17-åringen.
Ihärdighet, hålla uppsatta tider och vara medveten om tuff konkurrens är andra tips från det unga snillet.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
