Storbritannien lättar på ryska sanktioner – behöver oljan

Har fått kritik

Enligt uppgifter har en betydande mängd raffinerade oljeprodukter från rysk råolja fortsatt att nå Storbritannien via tredjeländer som Indien och Turkiet, trots tidigare sanktioner.

Den nya politiken syftar till att täppa till dessa flöden, men införandet sker nu mer gradvis än tidigare planerat.

Samtidigt införs vissa nya åtgärder, bland annat restriktioner mot sjötransport av rysk flytande naturgas. Även här ges dock övergångsperioder och tillfälliga undantag för att säkerställa stabila leveranser.

Förändringen har skapat politiska spänningar både nationellt och internationellt.

Ukraina gillar inte förändringen

Kritiker menar att en mjukare linje riskerar att minska trycket på Rysslands ekonomi, medan regeringen betonar att inga befintliga sanktioner har avskaffats.

Ukrainas regering har uttryckt förståelse för Storbritanniens energipolitiska utmaningar men samtidigt lyfter risken att tillfälliga undantag kan leda till ökade intäkter för ryska intressen.

Inom den brittiska politiken har beslutet också lett till kritik från oppositionen, som anser att landet bör hålla fast vid en striktare linje.

Pressad marknad

Regeringen försvarar dock strategin med att den balanserar ekonomisk stabilitet mot fortsatt ekonomiskt tryck på Ryssland.

Samtidigt pekar energianalytiker på att marknaden för flygbränsle och diesel redan är hårt pressad, där prisuppgångar riskerar att slå mot flygbolag och konsumenter.

I detta läge bedömer regeringen att en omedelbar total avstängning av vissa importflöden skulle kunna förvärra situationen ytterligare.

