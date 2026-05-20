Det strikta förbudet mot rysk energi är inte längre lika strängt i Storbritannien. Dyrare olja är ett huvudsakligt skäl till det.
Storbritannien lättar på ryska sanktioner – behöver oljan
Oro för stigande bränslepriser och störningar i energiförsörjningen präglar stora delar av världen nu, inte minst i Europa.
Det har fått Storbritannien att ändra sin inställning till rysk energi.
Planerade sanktioner mot rysk olja och oljeprodukter har justerats som en följd av krisen.
Dyrare flygbränsle
Regeringen hade tidigare aviserat ett förbud mot import av diesel och flygbränsle som raffinerats från rysk råolja i tredje land, men införandet kommer nu att ske stegvis.
Beslutet motiveras med behovet av att undvika ytterligare press på en redan ansträngd energimarknad, skriver BBC.
Bakgrunden är en kombination av globala leveransstörningar och stigande olje- och bränslepriser, kopplade till den pågående konflikten i Mellanöstern.
Osäkerheten kring viktiga transportleder har bidragit till högre kostnader för flygbränsle i Europa, där priserna har stigit kraftigt under året.
Har fått kritik
Enligt uppgifter har en betydande mängd raffinerade oljeprodukter från rysk råolja fortsatt att nå Storbritannien via tredjeländer som Indien och Turkiet, trots tidigare sanktioner.
Den nya politiken syftar till att täppa till dessa flöden, men införandet sker nu mer gradvis än tidigare planerat.
Samtidigt införs vissa nya åtgärder, bland annat restriktioner mot sjötransport av rysk flytande naturgas. Även här ges dock övergångsperioder och tillfälliga undantag för att säkerställa stabila leveranser.
Förändringen har skapat politiska spänningar både nationellt och internationellt.
Ukraina gillar inte förändringen
Kritiker menar att en mjukare linje riskerar att minska trycket på Rysslands ekonomi, medan regeringen betonar att inga befintliga sanktioner har avskaffats.
Ukrainas regering har uttryckt förståelse för Storbritanniens energipolitiska utmaningar men samtidigt lyfter risken att tillfälliga undantag kan leda till ökade intäkter för ryska intressen.
Inom den brittiska politiken har beslutet också lett till kritik från oppositionen, som anser att landet bör hålla fast vid en striktare linje.
Pressad marknad
Regeringen försvarar dock strategin med att den balanserar ekonomisk stabilitet mot fortsatt ekonomiskt tryck på Ryssland.
Samtidigt pekar energianalytiker på att marknaden för flygbränsle och diesel redan är hårt pressad, där prisuppgångar riskerar att slå mot flygbolag och konsumenter.
I detta läge bedömer regeringen att en omedelbar total avstängning av vissa importflöden skulle kunna förvärra situationen ytterligare.
