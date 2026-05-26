ECB-topp varnar för "stort problem" med inflationen

Centralbankens prognos just nu är att inflationen hamnar på 2,6 procent i år, men i en Bloomberg-enkät spår deltagande ekonomer att konsumentpriserna i EU ökar med 2,9 procent 2026.

Missa inte: Professor: Trumps krig har fått världsekonomin att spåra ur DagensPS

Läs även: ECB och IMF varnar – AI kan krossa finansiella systemet Realtid

Varnar för brett problem med inflationen

Philip Lane räknar även han i Nikkei Asia-intervjun med ”indirekta effekter utöver energipriserna” och höjer varningsflagg för att energichocken mynnar ut i problem med inflationen, det skulle vara ett ”stort problem” som han uttrycker det.

På marknaden är förväntan att ECB höjer inlåningsräntan med en kvarts procentenhet till 2,25 procent på mötet den 11 juni.

ECB-toppen Isabel Schnabel är för en sådan räntehöjning, deklarerar hon i en intervju.

Philip Lane vill inte gå händelserna i förväg och är försiktig med att slå fast med säkerhet att räntan höjs.

Läs mer: Ekonomer i ny mätning: Då höjer ECB räntan DagensPS