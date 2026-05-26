Enligt chefekonom Philip Lane pekar det mot att Europeiska centralbanken, ECB, justerar upp sin kvartalsvisa inflationsprognos i juni.
ECB-topp varnar för "stort problem" med inflationen
Det säger han till Nikkei.
”Det är också sant att oljepriserna sannolikt kommer att förbli höga under en längre tid jämfört med våra antaganden från mars”, förklarar den irländske ECB-tjänstemannen.
Centralbankens prognos just nu är att inflationen hamnar på 2,6 procent i år, men i en Bloomberg-enkät spår deltagande ekonomer att konsumentpriserna i EU ökar med 2,9 procent 2026.
Varnar för brett problem med inflationen
Philip Lane räknar även han i Nikkei Asia-intervjun med ”indirekta effekter utöver energipriserna” och höjer varningsflagg för att energichocken mynnar ut i problem med inflationen, det skulle vara ett ”stort problem” som han uttrycker det.
På marknaden är förväntan att ECB höjer inlåningsräntan med en kvarts procentenhet till 2,25 procent på mötet den 11 juni.
ECB-toppen Isabel Schnabel är för en sådan räntehöjning, deklarerar hon i en intervju.
Philip Lane vill inte gå händelserna i förväg och är försiktig med att slå fast med säkerhet att räntan höjs.
ECB-ledamoten vill inte ta ut något i förskott
”I en värld av osäkerhet förbinder vi oss inte i förväg”, säger han och lyfte fram tre potentiella scenarier för räntebanan som redan skisserats av president Christine Lagarde i mars.
I scenario 1, som han ser det, kan Europeiska centralbanken bortse från energikostnaderna förutsatt att prisökningen är dämpad och tillfällig.
I scenario 2 kan det vara motiverat med ”en viss ränterespons”, det vill säga om energichocken är ihållande och ”medelstor”, som han säger. Då kan en begränsad penningpolitisk åtgärd vara nödvändig.
Hopp om bästa scenariot på väg att rinna bort
I scenario 3, om energichocken slår på bred front på ”ett ickelinjärt sätt”, då kommer det kräva kraftfullare penningpolitik från ECB, enligt Lane.
”Vi bedömer för närvarande chockens omfattning. Ju längre konflikten fortsätter, desto mindre sannolikt är det mest gynnsamma scenariot”, säger Lane.
