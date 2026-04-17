Högre inflation euroområdet i spåren av Irankriget tvingar ECB att höja räntan i juni, enligt ekonomer i en ny mätning.
Ekonomer i ny mätning: Då höjer ECB räntan
På junimötet, inte nu i april, kan ECB-direktionen inte vänta längre med att höja räntan, och det blir med en kvarts procentenhet.
Allt enligt en opinionsundersökning bland ekonomer som Bloomberg gjort.
Bakgrunden till räntehöjningen från Europeiska centralbanken är högre inflation på grund av Irankriget, enligt ekonomerna som tror att räntan inte höjs mer än en gång ”eftersom konflikten inte kommer att orsaka en långvarig prischock”, skriver nyhetsbyrån som genomförde sin undersökning mellan 9 och 15 april.
Förväntan är att Europas inflation ökar till 2,8 procent i år, vilket är en bit över Europeiska centralbankens mål om en inflation på 2 procent.
Bedömningen: ECB rör inte räntan nu
Prognosen är att inflationen ganska snabbt faller tillbaka nära ECB:s mål. Prisökningarna är i linje med målet 2027.
På ECB-mötet som stundar härnäst, den 29-30 april, pekar det mesta enligt senaste mätningen bland ekonomer åt att direktionen låter räntorna vara oförändrade. Dock uppges Bundesbanks ordförande Joachim Nagel ha uttalat att åtgärder inte kan uteslutas.
Investerarna tror på två höjningar i år
Investerare går annars längre än ekonomerna och tror att det kommer två höjningar i år från ECB, rapporterar bland andra CNBC.
”Vi måste vara vaksamma här … I penningpolitiska termer är det fortfarande något där vi måste titta på vad som kommer under de kommande två veckorna. Om två veckor kan vi se mycket nytt komma, så jag är verkligen försiktig med att ge en ordentlig indikation på vad nästa steg vi måste ta på penningpolitiska sidan är”, säger Joachim Nagel.
Martins Kazaks, en lettisk centralbankschef som sitter i ECB:s råd, säger till den amerikanska finansnyhetskanalen att ”vi får se” på frågan om räntan kan höjas på aprilmötet.
Det som talar mot räntehöjningar är hotet om hämmad ekonomisk tillväxt i en tid med ökade energikostnader till följd av de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern.
Därför sänks tillväxtprognosen för 2026
Nästa år väntas tillväxten, enligt Bloomberg, öka till 1,3 procent och med 1,4 procent 2028. I år spår analytikerna att euroområdets produktion endast ökar med 0,9 procent. I en tidigare prognos var förväntan att produktionen skulle öka med 1,2 procent.
Det är högre energipriser, vilka tynger såväl hushåll som företag, som gjort att analytikerna reviderat ned sin prognos.
