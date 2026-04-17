Ekonomer i ny mätning: Då höjer ECB räntan

Investerarna tror på två höjningar i år

Investerare går annars längre än ekonomerna och tror att det kommer två höjningar i år från ECB, rapporterar bland andra CNBC.

”Vi måste vara vaksamma här … I penningpolitiska termer är det fortfarande något där vi måste titta på vad som kommer under de kommande två veckorna. Om två veckor kan vi se mycket nytt komma, så jag är verkligen försiktig med att ge en ordentlig indikation på vad nästa steg vi måste ta på penningpolitiska sidan är”, säger Joachim Nagel.

Martins Kazaks, en lettisk centralbankschef som sitter i ECB:s råd, säger till den amerikanska finansnyhetskanalen att ”vi får se” på frågan om räntan kan höjas på aprilmötet.

Det som talar mot räntehöjningar är hotet om hämmad ekonomisk tillväxt i en tid med ökade energikostnader till följd av de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern.

Därför sänks tillväxtprognosen för 2026

Nästa år väntas tillväxten, enligt Bloomberg, öka till 1,3 procent och med 1,4 procent 2028. I år spår analytikerna att euroområdets produktion endast ökar med 0,9 procent. I en tidigare prognos var förväntan att produktionen skulle öka med 1,2 procent.

Det är högre energipriser, vilka tynger såväl hushåll som företag, som gjort att analytikerna reviderat ned sin prognos.

