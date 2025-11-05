Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden.

Kopparbrist eldade på

2025 har varit ett riktigt rekordår för metaller och koppar har stått i centrum, eldad på av flera faktorer. Efterfrågan på det röda guldet har skjutit i höjden samtidigt som gruvindustrin haft svårt att hänga med.

Elektrifieringen kräver enorma mängder koppar till nya kraftnät, elfordon och kraftverk. Det har fått produktionen att halka efter och priserna att rusa till historiskt höga nivåer.

Mötet i slutet av oktober mellan Kinas president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump gav kopparn ytterligare en skjuts uppåt, drivet av förhoppningar om lättade handelsspänningar mellan länderna.

Efter störningar vid flera stora gruvor, bland annat kollapsen vid Codelcos El Teniente-gruva i Chile enligt Mining.com, har kopparpriset rusat mer än 20 procent hittills i år.

Men nu får kopparn en dubbelsmäll och tappar greppet om rekordnivån när marknaden reagerar på nya ekonomiska signaler och ändrade utbudsprognoser.

