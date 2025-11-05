Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå

bild på koppar
Kopparpriset får sig nu en dubbelsmäll. (Foto: AP/TTFernando Llano)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån.

Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden.

Missa inte: Koppar stjäl showen av guld – nytt rekord. Dagens PS

Kopparbrist eldade på

2025 har varit ett riktigt rekordår för metaller och koppar har stått i centrum, eldad på av flera faktorer. Efterfrågan på det röda guldet har skjutit i höjden samtidigt som gruvindustrin haft svårt att hänga med.

Elektrifieringen kräver enorma mängder koppar till nya kraftnät, elfordon och kraftverk. Det har fått produktionen att halka efter och priserna att rusa till historiskt höga nivåer.

Mötet i slutet av oktober mellan Kinas president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump gav kopparn ytterligare en skjuts uppåt, drivet av förhoppningar om lättade handelsspänningar mellan länderna.

Efter störningar vid flera stora gruvor, bland annat kollapsen vid Codelcos El Teniente-gruva i Chile enligt Mining.com, har kopparpriset rusat mer än 20 procent hittills i år.

Men nu får kopparn en dubbelsmäll och tappar greppet om rekordnivån när marknaden reagerar på nya ekonomiska signaler och ändrade utbudsprognoser.

Fed-signal skakar marknaden

Priset på tremånaders koppar föll med upp till 2,4 procent på tisdagen och landade runt 10 855 dollar per ton på London Metal Exchange. På COMEX handlades metallen till cirka 5,01 dollar per pund, ett tydligt fall från toppnivån förra veckan. Det rapporterar Mining.com.

Bakom nedgången ligger nya signaler från den amerikanska centralbanken. Fed-chefen Jerome Powell slog nyligen fast att en räntesänkning i december inte är självklar och att den senaste kan vara den sista för i år.

Samtidigt varnar flera Fed-ledamöter för inflation, vilket har stärkt dollarn till sin högsta nivå sedan maj.

En starkare dollar gör råvaror som koppar dyrare för investerare utanför USA och dämpar därmed efterfrågan.

Kopparpriset har rusat under hösten men backar nu efter Fed-osäkerhet och signaler om ökat utbud från Chile. Källa: Avanza
Kopparpriset har rusat under hösten men backar nu efter Fed-osäkerhet och signaler om ökat utbud från Chile. Källa: Avanza

Codelco lättar på trycket

Samtidigt kommer nya besked från Chile. Den statliga gruvjätten Codelco, som tidigare brottats med produktionsstörningar, väntas nu öka utvinningen både i år och nästa år.

Det lindrar oron för brist på metallen som drivit upp priserna under hösten.

“Även om störningarna i utbudet är betydande, är de fortfarande inte tillräckligt stora för att driva marknaden in i underskott”, säger Carsten Menke, chef för nästa generations forskning på Julius Baer Group, till Bloomberg.

Vill du grotta ner dig ännu mer i kopparpriset? Läs också: Därför stiger koppar och andra basmetaller.

Läs även: Jakten på det röda guldet. Dagens PS

KopparMetall & GruvdriftMetaller
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

