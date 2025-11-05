Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån.
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Mest läst i kategorin
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. “BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? “Som …
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Analyshuset: Sju aktier att satsa på i november
Hela sju nykomlingar får plats i Paretos månadsportfölj för november med analyshusets toppfavoriter bland svenska aktier just nu. Spelbolaget Evolution (börskurs Evolution), som togs in för bara en månad sedan, är en av de placeringar som får lämna efter en svag prestation på minus 18 procent under oktober. Läs även: Därför har Swedbank köpt upp …
Bank of America: "Satsa på guld i stället"
Guld är den bästa säkerheten inför en eventuell AI-relaterad marknadsbubbla. Det säger analytiker hos Bank of America. När vi ser ett potentiellt AI-lett marknadsrally, som höjt amerikanska aktier till märkbart höga kurser, framstår guld som en av de mest övertygande säkerheterna mot en möjlig kursreaktion och utförsbacke. Det säger analytiker hos Bank of America, citerade …
Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden.
Missa inte: Koppar stjäl showen av guld – nytt rekord. Dagens PS
Kopparbrist eldade på
2025 har varit ett riktigt rekordår för metaller och koppar har stått i centrum, eldad på av flera faktorer. Efterfrågan på det röda guldet har skjutit i höjden samtidigt som gruvindustrin haft svårt att hänga med.
Elektrifieringen kräver enorma mängder koppar till nya kraftnät, elfordon och kraftverk. Det har fått produktionen att halka efter och priserna att rusa till historiskt höga nivåer.
Mötet i slutet av oktober mellan Kinas president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump gav kopparn ytterligare en skjuts uppåt, drivet av förhoppningar om lättade handelsspänningar mellan länderna.
Efter störningar vid flera stora gruvor, bland annat kollapsen vid Codelcos El Teniente-gruva i Chile enligt Mining.com, har kopparpriset rusat mer än 20 procent hittills i år.
Men nu får kopparn en dubbelsmäll och tappar greppet om rekordnivån när marknaden reagerar på nya ekonomiska signaler och ändrade utbudsprognoser.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Fed-signal skakar marknaden
Priset på tremånaders koppar föll med upp till 2,4 procent på tisdagen och landade runt 10 855 dollar per ton på London Metal Exchange. På COMEX handlades metallen till cirka 5,01 dollar per pund, ett tydligt fall från toppnivån förra veckan. Det rapporterar Mining.com.
Bakom nedgången ligger nya signaler från den amerikanska centralbanken. Fed-chefen Jerome Powell slog nyligen fast att en räntesänkning i december inte är självklar och att den senaste kan vara den sista för i år.
Samtidigt varnar flera Fed-ledamöter för inflation, vilket har stärkt dollarn till sin högsta nivå sedan maj.
En starkare dollar gör råvaror som koppar dyrare för investerare utanför USA och dämpar därmed efterfrågan.
Codelco lättar på trycket
Samtidigt kommer nya besked från Chile. Den statliga gruvjätten Codelco, som tidigare brottats med produktionsstörningar, väntas nu öka utvinningen både i år och nästa år.
Det lindrar oron för brist på metallen som drivit upp priserna under hösten.
“Även om störningarna i utbudet är betydande, är de fortfarande inte tillräckligt stora för att driva marknaden in i underskott”, säger Carsten Menke, chef för nästa generations forskning på Julius Baer Group, till Bloomberg.
Vill du grotta ner dig ännu mer i kopparpriset? Läs också: Därför stiger koppar och andra basmetaller.
Läs även: Jakten på det röda guldet. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026
Morgan Stanleys Mike Wilson var börspessimisten som bytte fot och blev optimist och nu spår han ett fortsatt börsrally i USA även nästa år. Så lyder hans argument. Mike Wilson är Morgan Stanleys chefsstrateg och han och hans team på den amerikanska bankjätten är mäkta imponerad av försäljning och vinst som flera av USA:s bolag …
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån. Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden. Missa inte: Koppar stjäl showen av guld …
Så tar du makten över AI – bli bäst på prompts
För den som behärskar prompt writing, konsten att ge AI tydliga och effektiva instruktioner, öppnas nya karriärvägar. Det handlar inte längre om att använda teknik, utan om att styra den. Artificiell intelligens har på kort tid gått från tekniskt buzzword till strategisk kärna i företagsutveckling. Men medan verktygen blir allt mer tillgängliga, uppstår en ny …
Se upp – nu går startskottet för årets värsta bedrägerivåg
November och december är en fest för både fyndjägare och bedragare. Bedrägerierna skjuter i höjden när shoppinghögtiderna drar i gång. Det är inte bara e-handlarna som lurar svenskarna under Black Friday.? En ny analys från fintech-bolaget Adyen, baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att antalet kortbedrägerier ökar kraftigt under årets mest intensiva shoppingmånader. Bedrägerierna …
Farväl till V8: Lexus gör F till mjukvara
Lexus kan vara på väg att ersätta sina ikoniska F-modeller med ett digitalt körläge – ett tryck på en knapp i stället för en V8. Under många år har Lexus F-bilar stått för märkets sportiga själ. RC F, IS F och den legendariska LFA har visat att Lexus kan mer än att bygga tysta, välputsade …