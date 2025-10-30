Koppar stjäl showen av guld – nytt rekord

Koppar tampas med en utbudspress och detta bidrar till att metallen nu slår nytt prisrekord, uppger Business Insider (BI) och berättar att det råder kopparbrist hos gruvföretag vid sidan av en kraftig efterfrågan särskilt från AI men även till följd av omställningen till ren energi.

Nästa år väntas det enligt BI uppstå ett underskott på 150 000 ton koppar, vilket väntas upprätthålla ett högt pristryck på metallen.

Nu står koppar i rampljuset

”Guldprisets fantastiska uppgång har varit bländande hela året, men det är koppar som just stal en del av rampljuset”, skriver tidningen med anledning av det senaste rekordet i kopparpriset.

Det var i går, onsdag, som tremånaderspriset på kopparterminerna på Londons metallbörs, det internationella riktmärket, nådde den nya rekordnivån 11 200 dollar per ton.

Den tidigare högstanivån var 11 104,50 dollar, en notering som gjordes i maj förra året.

Den röda metallen används flitigt inom byggbranschen, ill elnät och elektronik.

I år har kopparpriset ökat med 26 procent, vilket gör att koppar utmärker sig bland basmetaller.