Koppar noterar nytt rekordpris, 11 200 dollar per ton, samtidigt som guld på senare tid haft svår motvind men studsar upp på nytt i dag.
Koppar stjäl showen av guld – nytt rekord
Koppar tampas med en utbudspress och detta bidrar till att metallen nu slår nytt prisrekord, uppger Business Insider (BI) och berättar att det råder kopparbrist hos gruvföretag vid sidan av en kraftig efterfrågan särskilt från AI men även till följd av omställningen till ren energi.
Nästa år väntas det enligt BI uppstå ett underskott på 150 000 ton koppar, vilket väntas upprätthålla ett högt pristryck på metallen.
Nu står koppar i rampljuset
”Guldprisets fantastiska uppgång har varit bländande hela året, men det är koppar som just stal en del av rampljuset”, skriver tidningen med anledning av det senaste rekordet i kopparpriset.
Det var i går, onsdag, som tremånaderspriset på kopparterminerna på Londons metallbörs, det internationella riktmärket, nådde den nya rekordnivån 11 200 dollar per ton.
Den tidigare högstanivån var 11 104,50 dollar, en notering som gjordes i maj förra året.
Den röda metallen används flitigt inom byggbranschen, ill elnät och elektronik.
I år har kopparpriset ökat med 26 procent, vilket gör att koppar utmärker sig bland basmetaller.
Flera orsaker till att priset stiger
Det råder en utbudskris av koppar som utlöst störningar runt om i världen, samtidigt som koppar efterfrågas i hög grad för utbyggnaden av AI-infrastruktur och till energiomställningen.
Den brittiska gruvjätten Anglo American har nyligen varnat för lägre produktion från sin stora anläggning i Chile, och även det anglo-schweiziska gruvbolaget Glencore har sänkt sin prognos för kopparproduktionen.
Där till har flera allvarliga händelser vid stora gruvanläggningar som jordskred, översvämningar och en gruvkollaps bidragit till utbudskrisen för koppar.
I år uppges marknaden för koppar ha varit volatil.
Det bör också tilläggas att guldpriset stiger på nytt i dag.
Läs även: Från chip till koppar – optimism driver nya rekord DagensPS
Läs också: Guldet faller under viktiga nivån: Här är metallen som stiger i värde DagensPS
Läs vidare: Analys: Är rallyt i guld över för denna gång? E55
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
