Därför stiger koppar och andra basmetaller 

Det som uppges vara skälet till det är att ledarna nu för världens två största ekonomier, USA och Kina, ska mötas. Alltså USA:s president Donald Trump och Kinas motsvarighet Xi Jinping.

Koppar är den basmetall som betraktas som viktigaste indikatorn i sammanhanget och koppar fick ett lyft av Trumps kommentarer på måndagen att han utgår från att nästa veckas samtal mynnar ut i ett handelssamtal mellan de två superländerna.

Trump lovar samtidigt att höja strafftullarna om inget avtal är i hamn senast den 1 november, uppger Bloomberg som även hänvisar till, apropå uppgången för basmetaller, att handlare, producenter och köpare på metallmarknaden var hyfsat optimistiska i samband med den årliga LME Week-konferensen i London förra veckan.

Bästa året hittills för metallhandlare

Många globala handlare har sitt mest lönsamma år hittills då priserna på basmetaller handlas på eller nära rekordnivåer, framgår det.

Exempelvis koppar nådde nära rekordnivåer tidigare under oktober, det som bland annat gav bränsle var en rad gruvbrott vilket drev upp och ”förvärrade en kraftig ökning av efterfrågan”, skriver nyhetsbyrån.

I dag, tisdag, meddelar BHP Group att bolaget under första kvartalet ökade sin produktion av koppar och enligt företagets egna prognoser stiger efterfrågan på den röda metallen med 70 procent fram till år 2050.

Så mycket ökar terminerna på koppar

I dag, tisdag, stiger zinkterminerna med 0,4 procent till 2 991 dollar per ton på London Metal Exchange kl. 11:51 i Shanghai.

Nickel stiger med 0,2 procent och koppar med 0,1 procent, enligt Bloomberg som berättar att järnmalmsterminerna samtidigt ökar med 1 procent i Singapore till 104,55 dollar per ton.

”Yuanprissatta terminer på Dalian-börsen steg, medan stålkontrakten i Shanghai var blandade”, framgår det vidare i artikeln.

