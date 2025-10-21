Basmetaller, däribland koppar, har fått ett uppsving på tecken på att handelsspänningarna mellan USA och Kina kan minska, skriver Bloomberg.
Därför stiger koppar och andra basmetaller
Mest läst i kategorin
Fartyg fyller världshaven – då sjunker priset på olja
Över 1,2 miljarder fat råolja och kondensat är för närvarande under transport till sjöss, vilket når fleråriga toppar samtidigt som oljepriserna rasar. Oljepriserna fortsätter att falla när allt större volymer olja transporteras på världshaven. WTI-råolja sjönk till 56,84 dollar per fat (-1,22 procent) medan Brent-olja föll till 60,55 dollar (-1,26 procent), rapporterar Oilprice.com. Enligt data …
Norge lockar oljejättarna
Efter år av turbulens söker oljejättarna stabilitet. I takt med att osäkerheten växer på flera håll i Europa riktas blickarna mot Norge. Landet har snabbt seglat upp som en tryggare plats för oljeinvesteringar. Fasta villkor och politisk samsyn lockar till sig kapital, medan andra marknader tappar i förtroende. Missa inte: Chipjätten slår nytt rekord: “Efterfrågan …
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans
Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen. Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget …
Guld har blivit ett meme: "Vänta med att köpa"
Priset på guld har överträffat så gott som alla prognoser och förväntningar. Nu höjs allt fler röster som varnar för guldfebern. En som nyligen anslutit sig till den varnande kören som oroas över det skyhöga priset på guld är den amerikanska investeraren Bill Gross. Trots att han besväras av budgetunderskotten och den allt svagare ekonomin …
Hopp om fred pressar priset på olja
Oljepriserna väntas sjunka denna vecka efter att president Trump meddelat planer på ett möte med Rysslands president Vladimir Putin för att diskutera ett slut på kriget i Ukraina. Redan möjligheten till fred har fått handlare att förbereda sig för en återhämtning i rysk oljeexport. Detta skulle bidra till vad de flesta observatörer kallar ett överskott …
Det som uppges vara skälet till det är att ledarna nu för världens två största ekonomier, USA och Kina, ska mötas. Alltså USA:s president Donald Trump och Kinas motsvarighet Xi Jinping.
Koppar är den basmetall som betraktas som viktigaste indikatorn i sammanhanget och koppar fick ett lyft av Trumps kommentarer på måndagen att han utgår från att nästa veckas samtal mynnar ut i ett handelssamtal mellan de två superländerna.
Trump lovar samtidigt att höja strafftullarna om inget avtal är i hamn senast den 1 november, uppger Bloomberg som även hänvisar till, apropå uppgången för basmetaller, att handlare, producenter och köpare på metallmarknaden var hyfsat optimistiska i samband med den årliga LME Week-konferensen i London förra veckan.
Bästa året hittills för metallhandlare
Många globala handlare har sitt mest lönsamma år hittills då priserna på basmetaller handlas på eller nära rekordnivåer, framgår det.
Exempelvis koppar nådde nära rekordnivåer tidigare under oktober, det som bland annat gav bränsle var en rad gruvbrott vilket drev upp och ”förvärrade en kraftig ökning av efterfrågan”, skriver nyhetsbyrån.
I dag, tisdag, meddelar BHP Group att bolaget under första kvartalet ökade sin produktion av koppar och enligt företagets egna prognoser stiger efterfrågan på den röda metallen med 70 procent fram till år 2050.
Så mycket ökar terminerna på koppar
I dag, tisdag, stiger zinkterminerna med 0,4 procent till 2 991 dollar per ton på London Metal Exchange kl. 11:51 i Shanghai.
Nickel stiger med 0,2 procent och koppar med 0,1 procent, enligt Bloomberg som berättar att järnmalmsterminerna samtidigt ökar med 1 procent i Singapore till 104,55 dollar per ton.
”Yuanprissatta terminer på Dalian-börsen steg, medan stålkontrakten i Shanghai var blandade”, framgår det vidare i artikeln.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov”
Sverige står inför en växande men nästintill osynlig bostadskris. Den handlar inte om unga som inte får tag i lägenheter – utan om äldre.? När det talas om bostadskris talas det inte sällan om unga. Var femte ung svensk är fast i föräldrahemmet och var tredje person under 25 ser blancolånet – lån utan säkerhet …
Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm
Egypten ville bygga ett lyxhotell vid foten av Sinai. Grekland såg rött, munkarna bad, FN protesterade – och nu är klostret räddat. Den diplomatiska fejden mellan Egypten och Grekland om Sankta Katarina-klostret är över. "All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden", säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis. Moses berg och munkarnas tålamod …
Därför är denna Ferrari helt unik i världen
Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar. Denna "one-off" är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas …
Vd:n om framtiden för ikonen: Den får en uppföljare
Den retroinspirerade elbilen har tagit Europa med storm, och framgångarna är så stora att tillverkaren redan nu hintar om en efterföljare. Att låta succén dö ut vore ett misstag, enligt en av företagets nyckelpersoner. En elbil som väcker nostalgi och säljer i rekordtakt Renault 5 E-Tech har blivit mer än vad tillverkaren kunnat drömma om. …
Viggos testar Cadillac Optiq
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq …