Fed sänker räntan – oro för jobben växer

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker räntan och meddelar att den avslutar sin balansräkningsneddragning, den så kallade quantitative tightening, redan den första december.

Beskedet bekräftar den mjukare linje som många analytiker förutspått och markerar ett tydligt skifte i penningpolitiken.

Oro för sysselsättningen

Enligt CNBC är detta den andra räntesänkningen i år. Styrräntan sänks med 25 punkter till intervallet 3,75 till 4 procent.

I sitt uttalande pekar centralbanken på ökade risker på arbetsmarknaden.

”Nedåtriskerna för sysselsättningen har ökat de senaste månaderna”, skriver Fed. Jobbtillväxten har bromsat in och arbetslösheten har tickat upp något, även om den fortsatt är låg.

Marknaden reagerar

Inför beskedet steg Wall Streets ledande index till nya rekordnivåer. DN rapporterade att marknaden redan räknade med en sänkning, och efter offentliggörandet fortsatte börserna uppåt, enligt CNBC.

Sedan pandemin har Fed minskat sina obligationsinnehav med omkring 2,3 biljoner dollar. Nu stoppas programmet tidigare än planerat och centralbanken öppnar för att återuppta köp nästa år om marknadsläget försämras.

