USA:s centralbank gör som väntat och sänker räntan – samtidigt som åtstramningen avslutas tidigare än planerat.
Fed sänker räntan – oro för jobben växer
Mest läst i kategorin
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
Här tillverkas grönt stål – på riktigt
Fossilfritt stål? På riktigt? Jodå. SSAB har just tecknat avtal på att leverera 120 ton fossilfritt stål till ett unikt projekt. Som omväxling till krisrubriker, konkurshot och förutsägelser om nästa konkurs inom den gröna omställningen av industrin, kan det vara kul att berätta om något positivt i sektorn. De goda nyheterna kommer från SSAB (börskurs …
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Blankarna jublar: Fullträff i aktiens rapportras
“Den enes död, den andres bröd brukar det heta”. Och aldrig har det väl varit så tydligt som i en av dagens rapporterande aktier. För medans tusentals aktieägare förlorar nära 20 procent av sitt innehav i rapporterande Truecaller (börskurs Truecaller) så kan blankarna glädja sig åt en riktigt fullträff. Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att …
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker räntan och meddelar att den avslutar sin balansräkningsneddragning, den så kallade quantitative tightening, redan den första december.
Beskedet bekräftar den mjukare linje som många analytiker förutspått och markerar ett tydligt skifte i penningpolitiken.
Oro för sysselsättningen
Enligt CNBC är detta den andra räntesänkningen i år. Styrräntan sänks med 25 punkter till intervallet 3,75 till 4 procent.
I sitt uttalande pekar centralbanken på ökade risker på arbetsmarknaden.
”Nedåtriskerna för sysselsättningen har ökat de senaste månaderna”, skriver Fed. Jobbtillväxten har bromsat in och arbetslösheten har tickat upp något, även om den fortsatt är låg.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Marknaden reagerar
Inför beskedet steg Wall Streets ledande index till nya rekordnivåer. DN rapporterade att marknaden redan räknade med en sänkning, och efter offentliggörandet fortsatte börserna uppåt, enligt CNBC.
Sedan pandemin har Fed minskat sina obligationsinnehav med omkring 2,3 biljoner dollar. Nu stoppas programmet tidigare än planerat och centralbanken öppnar för att återuppta köp nästa år om marknadsläget försämras.
Läs även: Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag. Dagens PS
Läs även: Sänka räntan eller ej? “Flyger i blindo”. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Slutade jobba vid 34 – pengarna jobbar åt honom nu
Han hade fått nog av tolvtimmarsdagar och gummikycklingmiddagar. Vid 34 års ålder kunde han lämna allt – tack vare sin passiva inkomst. Efter år av långa dagar och sena kvällar gjorde han det många bara drömmer om. När inkomsterna täckte räkningarna i San Francisco sa han tack och hej till finanslivet. Missa inte: Så mycket …
Fed sänker räntan – oro för jobben växer
USA:s centralbank gör som väntat och sänker räntan – samtidigt som åtstramningen avslutas tidigare än planerat. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker räntan och meddelar att den avslutar sin balansräkningsneddragning, den så kallade quantitative tightening, redan den första december. Beskedet bekräftar den mjukare linje som många analytiker förutspått och markerar ett tydligt skifte i penningpolitiken. …
Publiken har blivit idrottsklubbarnas guldkalv
Trots ekonomiska utmaningar som inflation och höga elpriser är det allt mer publik på fotboll och hockey i Sverige. ”Sporten behövs som glädjekälla”, säger Carlos Esterling från EY Sports Business. Publiksnittet i fotbollsallsvenskan och SHL fortsätter att öka för tredje säsongen i följd. Trots att svensk ekonomi inte är glödhet just nu. Enligt flera samstämmiga …
Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus
Naturen går allt hårdare åt svenska villor och fritids-hus. Det kan göra att din hemförsäkring blir värdelös trots att du betalar dina premier år efter år. Översvämningar och stormar orsakar allt större skador i Sverige. Under de senaste tio åren har försäkringsbolagen betalat ut omkring tio miljarder kronor för naturskador, enligt branschorganisationen Svensk Försäkrings pressmeddelande. …
2 miljarder i utdelning: "Inte mycket"
Debatten går vidare om matpriser och handelns vinster. Ica-handlarna tar ut 2 miljarder i utdelning – men är det så mycket, egentligen? När EFN gjorde en sammanställning om vilka utdelningar storbolagen på OMXS30-listan skulle göra 2025 handlade det om att bolagen skulle öka utdelningen 6 procent jämfört med året innan – och dela ut 332 …