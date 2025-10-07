Dagens PS
Brist på koppar driver priset till skyarna

Koppar
Priset på koppar drivs på av en marknad som vill ha mer samtidigt som produktionen inte hänger med. (Foto: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

För många metaller har 2025 varit något av ett rekordår. Guld, silver och platinum har rusat kraftigt. Nu verkar koppar ånga på mot ett nytt all time high.

Koppar är hett och gruvindustrin hinner inte med. Matematiken bakom kopparprisets rusning är inte mycket svårare än så. Men de bakomliggande faktorerna är flera.

Den röda metallen är en av de mest efterfrågade inom såväl elektrifieringen som den gröna omställningen. Nya kraftnät, fordon och kraftverk kräver stora mängder koppar och gruvindustrin hinner inte öka produktionen i den takt som krävs.

Resultatet blir ett skyhögt pris som nu verkar bryta med den osynliga spärren som legat runt 10 000 dollar per ton.

Nära rekord

Allt skrikande efter koppar får konsekvenser på marknaden. Störningar får snabbt genomslag på priser när gruvindustrin inte hinner skala upp produktionen för att möta världsmarknadens efterfrågan.

Kopparpriset har och ökat till följd av långvariga leveransstörningar i Indonesien och Chile, som huserar världens största koppargruvor.

Även utsikterna om ytterligare räntesänkningar från amerikanska centralbanken bidrog till prisuppgången genom att stärka förväntningarna på högre efterfrågan.

Vid enstaka tillfällen har kopparpriset handlats nära 11 000 dollar per ton förut, men vi ser just nu historiskt höga priser.

Priset på koppar har satt fart igen och är nära sitt högsta pris någonsin som inträffade för några år sen. (Bild: Avanza)
Priset på koppar har satt fart igen och är nära sitt högsta pris någonsin som inträffade för några år sen. (Bild: Avanza)
Koppar på 13 500 dollar om två år

Enligt George Hay, kommentator på Reuters Breakingviews. har kopparpriset visserligen stigit 40 procent på tre år, till omkring 10 500 dollar per ton, men det räcker inte för att driva nya investeringar.

”Kapitalutgifterna för att starta projekt i Latinamerika har ökat med 65 procent sedan 2020”, säger han.

De snabbt stigande kostnaderna gör det svårt att se lönsamhet när det tar i snitt 17 år att få en gruva i drift. Resultatet blir att nödvändiga satsningar skjuts på framtiden, trots att kopparbristen redan är akut.

Bank of America spår ett pris på 13 500 dollar per ton år 2027. Hay varnar för att bristen snart kan märkas i allt från elbilar till vindkraftverk.

”Först när världen verkligen känner av bristen börjar gruvbolagen agera”, säger han.

EkonomiKoppar
