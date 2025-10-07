Brist på koppar driver priset till skyarna

Koppar är hett och gruvindustrin hinner inte med. Matematiken bakom kopparprisets rusning är inte mycket svårare än så. Men de bakomliggande faktorerna är flera.

Den röda metallen är en av de mest efterfrågade inom såväl elektrifieringen som den gröna omställningen. Nya kraftnät, fordon och kraftverk kräver stora mängder koppar och gruvindustrin hinner inte öka produktionen i den takt som krävs.

Resultatet blir ett skyhögt pris som nu verkar bryta med den osynliga spärren som legat runt 10 000 dollar per ton.

Nära rekord

Allt skrikande efter koppar får konsekvenser på marknaden. Störningar får snabbt genomslag på priser när gruvindustrin inte hinner skala upp produktionen för att möta världsmarknadens efterfrågan.

Kopparpriset har och ökat till följd av långvariga leveransstörningar i Indonesien och Chile, som huserar världens största koppargruvor.

Även utsikterna om ytterligare räntesänkningar från amerikanska centralbanken bidrog till prisuppgången genom att stärka förväntningarna på högre efterfrågan.

Vid enstaka tillfällen har kopparpriset handlats nära 11 000 dollar per ton förut, men vi ser just nu historiskt höga priser.

Priset på koppar har satt fart igen och är nära sitt högsta pris någonsin som inträffade för några år sen. (Bild: Avanza)