För många metaller har 2025 varit något av ett rekordår. Guld, silver och platinum har rusat kraftigt. Nu verkar koppar ånga på mot ett nytt all time high.
Brist på koppar driver priset till skyarna
Mest läst i kategorin
Flykten till guld oroar Ken Griffin och Bank of America
När investerare nu börjar betrakta guld som en säkrare tillgång än dollarn är det ett oroande mönster, enligt Ken Griffin som står bakom hedgefondbjässen Citadel, berättar Bloomberg. Det som ger utvecklingen näring är finanspolitiska och monetära stimulansåtgärder i en omfattning som normalt bara ses i samband med en recession, hävdar Griffin. ”Vi ser en betydande …
"För att lösa kopparbristen – måste världen först känna av den"
Världens hunger efter koppar växer – men nya gruvor dröjer. Trots stigande priser och miljardaffärer i sektorn står industrin inför samma problem: bristen blir bara värre. Enligt en expert kan det dröja innan gruvbolagen agerar på allvar. Först när världen på riktigt känner av bristen menar han, kan investeringarna ta fart, något som riskerar att …
Silver på rekordjakt – krasch eller genombrott?
Silver ökar stadigt i pris och närmar sig nu en magisk nivå. Frågan är om den kommer nås eller om priset snart kan väntas falla igen. Silverpriset fortsätter sin kraftiga uppgång och närmar sig under måndagshandeln den historiska rekordnivån på 50 dollar per uns som sattes 2011. Uppgången, som har medfört en ökning på nästan …
Rysslands motor hackar: Ukraina slår där det gör ondast
Det började med små störningar. Nu hotar Ukrainas precisionsattacker att slå ut hjärtat av Rysslands ekonomi. När raffinaderier står i brand och exporten stryps tvingas Kreml importera bensin. För Vladimir Putin är oljan mer än en resurs, den är symbolen för rysk styrka. Ukraina har under hösten trappat upp sina attacker mot Rysslands energisektor, och …
”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle
Finanspolitisk oro i några av världens största ekonomier har mynnat ut i så kallad ”förnedringshandel”, vilket tynger många valutor men eldar på bitcoin och guld. Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså. Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, …
Koppar är hett och gruvindustrin hinner inte med. Matematiken bakom kopparprisets rusning är inte mycket svårare än så. Men de bakomliggande faktorerna är flera.
Den röda metallen är en av de mest efterfrågade inom såväl elektrifieringen som den gröna omställningen. Nya kraftnät, fordon och kraftverk kräver stora mängder koppar och gruvindustrin hinner inte öka produktionen i den takt som krävs.
Resultatet blir ett skyhögt pris som nu verkar bryta med den osynliga spärren som legat runt 10 000 dollar per ton.
Nära rekord
Allt skrikande efter koppar får konsekvenser på marknaden. Störningar får snabbt genomslag på priser när gruvindustrin inte hinner skala upp produktionen för att möta världsmarknadens efterfrågan.
Kopparpriset har och ökat till följd av långvariga leveransstörningar i Indonesien och Chile, som huserar världens största koppargruvor.
Även utsikterna om ytterligare räntesänkningar från amerikanska centralbanken bidrog till prisuppgången genom att stärka förväntningarna på högre efterfrågan.
Vid enstaka tillfällen har kopparpriset handlats nära 11 000 dollar per ton förut, men vi ser just nu historiskt höga priser.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Koppar på 13 500 dollar om två år
Enligt George Hay, kommentator på Reuters Breakingviews. har kopparpriset visserligen stigit 40 procent på tre år, till omkring 10 500 dollar per ton, men det räcker inte för att driva nya investeringar.
”Kapitalutgifterna för att starta projekt i Latinamerika har ökat med 65 procent sedan 2020”, säger han.
De snabbt stigande kostnaderna gör det svårt att se lönsamhet när det tar i snitt 17 år att få en gruva i drift. Resultatet blir att nödvändiga satsningar skjuts på framtiden, trots att kopparbristen redan är akut.
Bank of America spår ett pris på 13 500 dollar per ton år 2027. Hay varnar för att bristen snart kan märkas i allt från elbilar till vindkraftverk.
”Först när världen verkligen känner av bristen börjar gruvbolagen agera”, säger han.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier
Trots geopolitisk oro, svajig konjunktur och ett osäkert ränteläge står Swedbanks chefsstrateg Mattias Isakson fast vid sin positiva syn på aktier på den svenska marknaden. I den nya oktoberstrategin behåller banken övervikt i aktier – med särskilt fokus på Sverige – och ser flera tecken som talar för en fortsatt stark börshöst. Läs även: Uppgifter: …
Brist på koppar driver priset till skyarna
För många metaller har 2025 varit något av ett rekordår. Guld, silver och platinum har rusat kraftigt. Nu verkar koppar ånga på mot ett nytt all time high. Koppar är hett och gruvindustrin hinner inte med. Matematiken bakom kopparprisets rusning är inte mycket svårare än så. Men de bakomliggande faktorerna är flera. Den röda metallen …
Hon vet hur du får mer i pension – år för år
Det kan faktiskt löna sig att tänka på pensionen oavsett om du är 20 eller 60 år, menar Pensionsmyndighetens specialist. Att tänka på pensionen är kanske inte det första man gör som 20-åring. Men enligt Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson kan det löna sig att börja tidigt – och att ta nya grepp vid varje decennium. …
Ny rapport: AI tar över dina sociala medier
"Flera av årets snabbast växande Facebooksidor är sidor genererade av AI, drivna från Armenien, Ukraina och Vietnam." Det larmar Medieakademin om i den nya Maktbarometern som släpptes på morgonen i dag den 7 oktober där bland annat trenden med allt mer AI lyfts. Läs även: Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar – …
Stölder på svenska turistmetropolen – flygplatspersonal skyldig
De flesta oroar sig för att bli bestulna på stranden. Men på Teneriffa var tjuven redan i bagageutrymmet. Spansk polis har avslöjat hur flygplatspersonal på öns största flygplats länsade resenärernas väskor – mitt under charterkaoset. Stal direkt i flygplanens lastrum Det låter som en Netflix-serie med titeln Airport Bandits, men detta är verklighet. Spansk polis …