Jakten på det röda guldet

Koppar har blivit en av världens mest strategiska råvaror. Den leder el bättre än nästan allt annat, står emot korrosion och är helt central för allt från elnät till elbilar. Det är ingen slump att kopparstölderna blivit fler och större, priset är tillbaka på rekordnivåer.

Men när efterfrågan rusar och produktionen släpar efter växer också intresset bland investerare.

Det är inte bara en fråga om industrins behov. Priset på koppar har nyligen tagit sig tillbaka till 10 000 dollar per ton för tredje gången i år. Skulle marknaden fortsätta uppåt kan en ny prisvåg sätta igång.

Skakig resa för koppar under 2025. Vita husets handelskrig gav ett ras på över 15% på bara någon vecka. (Bild: Avanza)

Ett växande underskott

Internationella energiorganet (IEA) beräknar att den globala produktionen måste stiga från 22 till 29 miljoner ton fram till 2030 för att matcha behovet. Ändå går utvecklingen trögt.

Gamla gruvor i Latinamerika närmar sig slutet av sin livslängd och nya projekt tar åratal att få i drift.

Europa ligger i frontlinjen för energiomställningen. Bara fram till 2025 väntas över 400 miljarder euro investeras i elnät och infrastruktur. Kopparn behövs, men det saknas tydliga svar på varifrån den ska komma.