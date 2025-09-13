Dagens PS
Jakten på det röda guldet

Koppar tillbaka på nya toppnivåer.
Efterfrågan ökar och tillgången hinner inte med. Den röda metallen är tillbaka på nya toppnivåer. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 13 sep. 2025Publicerad: 13 sep. 2025

Metalljakten hårdnar. Guld får konkurrens om rampljuset när en annan råvara blir central i allt från elbilar till elnät. Nu flockas marknaden till koppar.

Koppar har blivit en av världens mest strategiska råvaror. Den leder el bättre än nästan allt annat, står emot korrosion och är helt central för allt från elnät till elbilar. Det är ingen slump att kopparstölderna blivit fler och större, priset är tillbaka på rekordnivåer.

Men när efterfrågan rusar och produktionen släpar efter växer också intresset bland investerare.

Det är inte bara en fråga om industrins behov. Priset på koppar har nyligen tagit sig tillbaka till 10 000 dollar per ton för tredje gången i år. Skulle marknaden fortsätta uppåt kan en ny prisvåg sätta igång.

Priset på koppar
Skakig resa för koppar under 2025. Vita husets handelskrig gav ett ras på över 15% på bara någon vecka. (Bild: Avanza)

Ett växande underskott

Internationella energiorganet (IEA) beräknar att den globala produktionen måste stiga från 22 till 29 miljoner ton fram till 2030 för att matcha behovet. Ändå går utvecklingen trögt.

Gamla gruvor i Latinamerika närmar sig slutet av sin livslängd och nya projekt tar åratal att få i drift.

Europa ligger i frontlinjen för energiomställningen. Bara fram till 2025 väntas över 400 miljarder euro investeras i elnät och infrastruktur. Kopparn behövs, men det saknas tydliga svar på varifrån den ska komma.

Bolagen som rider på kopparvågen

För investerare öppnas flera spår. Mest uppmärksamhet riktas mot Freeport-McMoRan, redan världens största noterade producent, uppger tyska Focus Money. Bolaget planerar att öka produktionen med närmare 30 procent till 2025. För den som söker stabil exponering mot koppar kallas Freeport ofta för ett ”baspel”.

Polska KGHM har däremot svårt att växa, men lockar med stabila kassaflöden och en stark hemmamarknad. För mer försiktiga investerare blir det ett tryggare alternativ.

Antofagasta i Chile är en annan tung aktör. Landet brottas med vattenbrist och politiska utmaningar, men bolaget är ändå en nyckelspelare i den globala kopparhandeln.

Kinesiska Zijin Mining sticker ut genom att kombinera koppar och guld. Det ger en diversifiering som kan mildra svängningarna, samtidigt som Kinas starka industripolitik ger stöd i ryggen.

Ett mer spekulativt kort är McEwen Mining, länge förknippat med guld. Nu har bolaget valt att satsa på koppar och försöker profilera sig som ett högriskalternativ för investerare som tror på metalllen.

Ett annat alternativ är att helt undvika bolagsrisk och istället köpa börshandlade fonder eller råvarucertifikat som följer priset på koppar direkt.

Sverige på kartan för koppar

Även här hemma tar kopparfrågan plats. Boliden har nyligen fått klartecken för en ny gruva efter att den nya minerallagen trätt i kraft. Beskedet understryker hur politiska beslut kan påverka utbudet – och därmed också prisbilden.

Koppar kallas ibland ”det röda guldet”. För industrin är det en livsnerv, för investerare ett spel på framtiden. Frågan är inte om behovet finns, utan vem som vågar ta risk när råvaran klättrar allt högre i värde.

Fakta: Ny svensk koppargruva

  • Boliden har fått ja till att starta en ny koppargruva i Aitik.
  • Tillståndet dröjde tills den nya minerallagen trätt i kraft.
  • Projektet är ett bra exempel på hur politiska beslut påverkar tillgången.
KopparMetallerRåvaror
Edvard Lundkvist
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

