Svenska oljebolaget: Fler sanktioner mot Ryssland stör

Gunvor Group grundades 1997 av Torbjörn Törnqvist och Gennadij Timtjenko och är i dag det fjärde största företaget inom råoljehandl globalt. Merparten av råoljan företaget handlat med kommer från Ryssland.

Bolaget kontrolleras sedan mars 2014 av Torbjörn Törnqvist sedan Timtjenko sålt sin andel till honom, praktiskt nog dagen innan USA:s finansdepartement beslutade om sanktioner mot Timtjenko.

Nu har Gunvors globala chef för forskning och analys, Frederic Lasserre, framträtt vid Appecs energikonferens i Singapore och varnat för fler sanktioner.

De globala råoljeflödena kommer att störas om USA inför fler sanktioner mot köpare av rysk olja, var budskapet från Lasserre.

”President Trump menar allvar med att satsa på mycket hårdare sanktioner”, konstaterade Lasserre refererad av Oilprice.

Tullar mot Indien

USA har pekat ut Indien som ett mål för potentiellt massiva tullar på området, på grund av landets fortsatta köp av rysk råolja.

Indien har trotsat de amerikanska påtryckningarna och förklarat man kommer att fortsätta köpa råolja från Ryssland.

I söndags sade USA:s finansminister Scott Bessent hos NBC News att USA är öppet för samarbete med EU kring fler sanktioner mot ryska oljeköpare, för att ”kollapsa” den ryska ekonomin.

“Vi är beredda att öka trycket på Ryssland, men vi behöver att våra europeiska partners följer oss”, sade Bessent.

“Och om USA och EU kan komma in, införa fler sanktioner, sekundära tullar mot de länder som köper rysk olja, kommer den ryska ekonomin att vara i total kollaps, och det kommer att föra president Putin till förhandlingsbordet.”

