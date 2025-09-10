Dagens PS
Svenska oljebolaget: Fler sanktioner mot Ryssland stör

Gunvor störs av nya sanktioner mot rysk olja
Saker att tänka på? Gunvors ägare Torbjörn Törnqvist får se vinsten sjunka med 71 procent och kan räkna med nya sanktioner mot rysk olja. (Foto: Eric Risberg/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Svenska oljehandlaren Gunvor säger nu att fler sanktioner mot köpare av rysk olja på allvar kommer att störa de globala råoljeflödena.

Gunvor Group grundades 1997 av Torbjörn Törnqvist och Gennadij Timtjenko och är i dag det fjärde största företaget inom råoljehandl globalt. Merparten av råoljan företaget handlat med kommer från Ryssland.

Bolaget kontrolleras sedan mars 2014 av Torbjörn Törnqvist sedan Timtjenko sålt sin andel till honom, praktiskt nog dagen innan USA:s finansdepartement beslutade om sanktioner mot Timtjenko.

Nu har Gunvors globala chef för forskning och analys, Frederic Lasserre, framträtt vid Appecs energikonferens i Singapore och varnat för fler sanktioner.

De globala råoljeflödena kommer att störas om USA inför fler sanktioner mot köpare av rysk olja, var budskapet från Lasserre.

”President Trump menar allvar med att satsa på mycket hårdare sanktioner”, konstaterade Lasserre refererad av Oilprice.

Tullar mot Indien

USA har pekat ut Indien som ett mål för potentiellt massiva tullar på området, på grund av landets fortsatta köp av rysk råolja.

Indien har trotsat de amerikanska påtryckningarna och förklarat man kommer att fortsätta köpa råolja från Ryssland.

I söndags sade USA:s finansminister Scott Bessent hos NBC News att USA är öppet för samarbete med EU kring fler sanktioner mot ryska oljeköpare, för att ”kollapsa” den ryska ekonomin.

“Vi är beredda att öka trycket på Ryssland, men vi behöver att våra europeiska partners följer oss”, sade Bessent.

“Och om USA och EU kan komma in, införa fler sanktioner, sekundära tullar mot de länder som köper rysk olja, kommer den ryska ekonomin att vara i total kollaps, och det kommer att föra president Putin till förhandlingsbordet.”

Nöjda miner i Vita huset när Donald Trump och Scott Bessent möts. Nu är ett av deras heta ämnen eventuella nya sanktioner mot rysk olja. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Gemensamma sanktioner

Även EU sägs överväga nya sanktioner mot rysk olja och export och söker en gemensam plan med USA, enligt Bloomberg.

EU överväger också att införa nya sanktioner mot Rysslands oljeindustri och export och söker en gemensam sanktionsplan med USA, berättade källor med kännedom om planerna för Bloomberg på måndagen.

”Strikta sanktioner kan störa de globala råoljehandelsflödena”, sade Gunvors Frederic Lasserre vid konferensen i Singapore.

”Men frågan är sanktionernas natur. Och idag, om man inte inför några sanktioner mot köparna, mot Kina och Indien, då är resten ren retorik.”

Tufft läge för Gunvor

Gunvor har haft ett tufft första halvår 2025. Bolaget redovisar en vinstminskning på 71 procent, från 417 miljoner dollar i vinst första halvåret 2024 till 120,8 miljoner dollar i vinst första halvåret i år.

Omsättningen och vinsten har pressats av svåra marknadsförhållanden till följd av det ryska anfallskriget mot Ukraina. Den senaste tiden har även präglats av en marknadsoro utifrån situationen i Mellanöstern och nya amerikanska tullar.

Gunvor är sedan starten inriktat på olja men har de senaste åren försökt diversifiera genom att även handla med naturgas och metaller.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

